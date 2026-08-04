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    Insulza critica falta de apoyo del gobierno a Bachelet: “Este país no va a tener nunca más la posibilidad de tener un secretario general de la ONU”

    En conversación Desde la Redacción, el excanciller planteó que el hecho de que la expresidenta no cuente con el apoyo del gobierno "es un factor en contra” para su candidatura.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La carrera por la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya comenzó. Son siete los candidatos que aspiran a ocupar el lugar que actualmente ostenta el portugués António Guterres, cuya gestión finaliza el 31 de diciembre.

    En ese camino cuesta arriba está la expresidenta Michelle Bachelet, quien tras el primer sondeo informal y no vinculante del Consejo de Seguridad -straw polls- quedó cuarta en las preferencias.

    Para el excanciller José Miguel Insulza (PS) este resultado no sería un traspié, considerando que aún quedan varias etapas para llegar a la elección.

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el exministro señaló que el 21 de agosto se desarrollará un segundo straw polls.

    “Entonces yo calculo que irán a haber unas dos más en agosto, unas tres más en septiembre y en octubre, y así irán. Esto está empezando”, indicó, recalcando que, a su parecer, “es medio rara la encuesta”.

    Para Insulza, eso sí, existe un antecedente que habría perjudicado la candidatura de Bachelet: “El no tener el apoyo del gobierno propio, del país de uno, eso desfavorece. Evidentemente es un factor en contra”, planteó.

    Fue en marzo, a pocos días de asumir el cargo, cuando el Presidente José Antonio Kast le quitó el respaldo del Ejecutivo a Bachelet. En ese mismo periodo, Costa Rica reforzó el apoyo a su candidata, Rebeca Grynspan, quien hoy lidera las preferencias para ocupar el cargo.

    Insulza destacó la relevancia del apoyo gubernamental en las candidaturas. “Cuando la candidata a costarricense aparece, yo estoy haciendo de cuenta de que lo que se informó es real, porque también pueden ser funcionarios los que están votando nomás de los países, sin instrucciones previas, porque esto realmente es un ejercicio muy inicial”.

    PEDRO RODRIGUEZ

    El no estar apoyado por el país de uno crea algunas suspicacias, algunos problemas en algunos países que hay que explicar”. “Siempre es una carga en contra, por cierto, siempre es negativo”, sostuvo.

    En ese sentido, agregó: “Yo he dicho varias veces, y me permito decirlo aquí, que ella (Bachelet) ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast. O por lo menos estaría muy cerca”.

    Según explicó, “los candidatos que generalmente son muy bien considerados son aquellos que han tenido funciones ya en Naciones Unidas, y en este caso de estos hay dos o tres nomás”.

    “Yo supe de varias mujeres que querían ser candidatas, porque eran mujeres latinoamericanas, y desistieron porque creyeron que competir con Michelle Bachelet en realidad no valía la pena, no era posible”, aseguró.

    PEDRO RODRIGUEZ

    En ese sentido, señaló que, a su parecer, “ha sido un grave error” que el gobierno no decidiera apoyar su candidatura. “Por lo demás, si este país no va a tener nunca más la posibilidad de tener un secretario general de Naciones Unidas, si son 193 países”.

    Críticas tras cruce entre ministros y embajador de EE.UU.

    El excanciller abordó también los polémicos dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en contra de los ministros del gabinete que cuestionaron la decisión del país norteamericano de aplicar aranceles del 12,5% a la economía local, bajo el argumento del envío de mercancías producidas con trabajo forzoso.

    El diplomático cuestionó que los ministros Fernando Barros (Defensa) y Jaime Campos (Agricultura) opinaran sobre la sobretasa, e incluso calificó sus palabras como “farsa”.

    Al respecto, Insulza planteó “con mucho respeto” que “es un poquito novato el embajador, esas cosas no las hace un diplomático”.

    “Un diplomático primero alega por otros lados, y después tal vez haga alguna declaración por la prensa, pero ir a un acto ceremonial a criticar a los ministros chilenos es una cosa que no se hace habitualmente en diplomacia. No está bien”, sostuvo.

    PEDRO RODRIGUEZ

    Por otra parte, Insulza criticó que los ministros de Defensa y Agricultura abordaran el tema de los aranceles por su cuenta. A su parecer, “debió salir primero probablemente la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales o el ministro (canciller), porque (el tema) era lo suficientemente serio como que saliera el ministro”.

    “No tenía que haber salido ni el ministro de Defensa ni el ministro de Agricultura por ningún motivo. No corresponde”, aseveró.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónJosé Miguel InsulzaMichelle BacheletONUNaciones Unidas

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