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    “¿De qué lado estamos?”: libertarios rayan la cancha al gobierno por rechazo a “Escucha su corazón”

    “Científicamente, no hay sentido”, afirmó la titular de Salud en referencia al proyecto que impulsan libertarios y republicanos. “La ministra niega el hecho científico más fundamental: existe una vida inocente”, respondió la diputada Muñoz (PNL).

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    RENE LESCORNEZ

    En un comienzo, la ministra de Salud, May Chomali, intentó mantenerse al margen del proyecto “Escucha su corazón”, impulsado por diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano. Este lunes, sin embargo, ella misma fijó la postura de La Moneda.

    En entrevista con Tele13 Radio, la titular de Salud del gobierno de José Antonio Kast se refirió a la iniciativa que propone que las mujeres que pretendan abortar deban escuchar los latidos del embrión o feto como parte del proceso previo a la interrupción legal del embarazo.

    Consultada al respecto, Chomali indicó que han analizado el tema y que “desde el punto de vista clínico, no existe evidencia científica, que es lo que tiene que mover a nosotros, que la mujer vaya a cambiar de decisión en esas tres causales”.

    “Científicamente no hay sentido, no hay evidencia de que la mujer vaya a cambiar de decisión”, enfatizó.

    Sus palabras no cayeron bien en el PNL. El jefe de la bancada de diputados de esa colectividad, Cristóbal Urruticoechea, respondió: “Hay experiencia, hay datos, hay porcentajes en todos los estados de Estados Unidos donde esta ley se aplica, y también en Hungría”.

    “No sé por qué no la han podido encontrar”, sostuvo. “¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de salvar una vida? ¿Estamos del lado de apaciguar toda esta ira implacable del feminismo, de la prensa y tratar de dejar todo en orden, sabiendo que existen asesinatos de niños que son completamente inocentes? ¿Dónde están las palabras del cardenal Chomali, entonces?“, agregó Urruticoechea, quien ha sido el principal impulsor del proyecto.

    El diputado hacía referencia a la postura de Fernando Chomali, hermano de la ministra, quien, en medio del debate por el proyecto, publicó en su cuenta de X: “Escuchar el latido del corazón de un hijo en el vientre debe ser uno de los momentos más conmovedores de la vida de una madre”.

    Sin embargo, luego el arzobispo retrocedió en sus dichos. “Yo escribí un tuit al respecto y estoy muy arrepentido de haberlo enviado”, dijo a La Tercera. Y agregó: “Yo pienso que, en vez de mostrarle el latido del corazón a una mujer que está en una situación muy difícil, muy compleja, que yo reconozco, pienso que sería muy bueno que ese latido lo escuchara un médico”.

    La diputada Paulina Muñoz, de la bancada libertaria, también respondió a la ministra. “(Chomali) exige evidencia científica, pero niega el hecho científico más fundamental que hay en esto: existe una vida inocente, en el vientre de una madre, existe un latido”, sostuvo.

    “Esta verdad es parte del informar, porque el consentimiento informado es un derecho, no es un trámite optativo. La madre tiene derecho a recibir toda la información, porque al momento de tomar una decisión es la única forma de que lo haga completamente consciente”, justificó la parlamentaria libertaria.

    A diferencia de los parlamentarios del PNL, la diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano), quien adhirió al proyecto, se alineó con Chomali. “Yo estoy en total sintonía con la ministra de Salud. Aquí el tema es que logramos poner sobre la mesa el hecho de que hay vida en el vientre materno (…)”, sostuvo en un punto de prensa. Además de ella, la iniciativa también fue impulsada por las republicanas Catalina del Real y Claudia Reyes.

    “Este proyecto no surgió por casualidad. De hecho, lo presentamos en respuesta a la aprobación del aborto libre en la comisión de Salud, en marzo de este año. La ministra tiene razón en un punto: hoy no existe evidencia científica suficiente sobre los efectos de esta medida, precisamente porque no ha sido estudiada. Presentamos este proyecto y lo respaldamos, porque permitió poner sobre la mesa una verdad que algunos han intentado negar y es que en el vientre materno existe una vida humana en desarrollo. No un simple cúmulo de células, sino un hijo con un corazón que late fuerte”, complementó la diputada Barchiesi.

    Tras las palabras de la ministra, el diputado Andrés Celis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, informó que el proyecto no será prioridad en esa instancia.

    “Comparto la visión de la ministra de Salud, pero también hay que ser precisos y claros: para el Presidente Kast este no es un proyecto prioritario, no le va a dar la urgencia o la discusión inmediata (…). Yo, como presidente de la Comisión de Salud, todos aquellos proyectos donde el gobierno le ponga urgencia los voy a tramitar, pero el proyecto en cuestión del diputado Urruticoechea no va a ser prioridad, no tiene urgencia y, es más, creo que revictimiza a aquellas personas que están en estas tres causales”, aseguró.

    Más sobre:PolíticaPartido Nacional LibertarioPNLEscucha su corazónLa MonedaSaludMay ChomaliFernando Chomali

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