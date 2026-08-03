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    No son ópticos: la especial cualidad de los lentes que Vozinha lució a su llegada a Chile para jugar por Colo Colo

    El guardameta caboverdiano llamó la atención por varios aspectos en su arribo al país. Uno de ellos fueron sus anteojos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozina, en su llegada a Chile (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    En su arribo a Chile, Vozinha se robó la atención generalizada por varios aspectos. El principal fue el mero hecho de arribar al país. Figura en el último Mundial, por sus actuaciones en la portería de Cabo Verde, el africano es uno de los pocos jugadores que ha llegado al fútbol nacional con ese nivel de vigencia en el nivel más alto del balompié.

    Después, los hinchas valoraron la cercanía que mostró con quienes lo fueron a esperar al aeropuerto. A Pudahuel llegaron unos 600 fanáticos, que advirtieron un detalle, pero difícilmente notaron otro. El guardameta lucía unos llamativos anteojos de marco negro, lo que inquietó a más de alguno, ante la eventualidad de que sufriera alguna limitación visual, una realidad peligrosa al tratarse de un arquero.

    No son ópticos: la especial cualidad de los lentes que Vozinha lució a su llegada a Chile para jugar por Colo Colo

    El detalle que pocos advirtieron fue que en los extremos del marco figuraban dos cámaras. La finalidad no es otra que registrar imágenes en video. Es decir, Vozinha grabó cada una de las incidencias propias de su arribo y de la recepción popular que le esperaba y podrá utilizarla en sus próximas entregas a través de las redes sociales, en las que lo siguen casi 30 millones de personas, o guardarlas para sí como un recuerdo imborrable.

    Vozina, junto a Daniel Morón (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    El artículo que lució el africano es uno de los más avanzados en la materia. Se trata de los Ray-Ban Meta Gen 2, que cuentan con un cámara de 12 megapixeles. Es decir, que perfectamente pueden grabar imágenes en alta resolución. Los Point of View son, en rigor, las cámaras que se ubican en los extremos superiores del marco.

    Los Ray-Ban Meta Gen 2 no son artículos baratos. En publicaciones especializadas, el costo fluctúa entre los $ 450 mil y los $ 529 mil.

    Más sobre:VozinhaColo ColoLentesFútbolFútbol Nacional

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