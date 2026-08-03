SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alvarado asegura que dentro de los próximos días el gobierno dará a conocer al nuevo subsecretario de Hacienda

    Sigue la incertidumbre sobre quien ocupará ese puesto, tras la salida del ahora exsubsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez, luego de dar positivo en un control de drogas rutinario.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre
    MARIO TELLEZ

    A la salida de una reunión con representantes de la oposición por la megarreforma, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, adelantó que durante los próximos días se dará a conocer el nombre de quien liderará la Subsecretaría de Hacienda.

    Y es que sigue la incertidumbre sobre quien ocupará ese puesto, tras la salida del ahora exsubsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez, luego de dar positivo en un control de drogas rutinario.

    Si bien la exautoridad se realizó un nuevo test que resultó negativo, y algunas voces han apuntado a la posibilidad de que vuelva al Ejecutivo, desde el gobierno ya señalaron que habrá “un nuevo” subsecretario.

    “El gobierno aplicó las normas que establece la ley de presupuestos, las normas que establece el artículo 110 de la ley de reajuste respecto a la aplicación de drogas para autoridades, y que ese procedimiento se construyó en base a los instructivos de la Contraloría, y que se entregaron al gobierno resultados que hicieron tomar una decisión políticamente razonada”, dijo al ser consultado sobre la posibilidad de reintegrar a Rodríguez.

    Dicho eso, adelantó: “En los próximos días, el gobierno dará a conocer el nombre del próximo subsecretario de Hacienda”.

    Segundos después, se le preguntó nuevamente si Rodríguez podría volver al gobierno y Alvarado reiteró su respuesta: “El gobierno dará a conocer el nombre del nuevo subsecretario de Hacienda”.

    Más sobre:HaciendaSubsecretarioJuan Pablo RodríguezDrogas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cobre mantiene su escalada y el precio anota un nuevo máximo histórico en Londres

    Las radios Agricultura y Pauta se fusionan en una nueva sociedad con el gremio de la agricultura como controlador

    Usando chalecos con cámaras: cae sujeto que ofrecía en redes sociales servicio para pasar examen de manejo en Antofagasta

    Ministro Arrau destaca fallo de la Corte a favor de Claudio Crespo y lo califica de “tranquilizador”

    Petróleo se hunde aún más luego que EE.UU. dijera que podría llega acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz estos días

    Guardia de seguridad era cómplice: detienen a cuatro sujetos que intentaron robar ropa de cama en bodega de Pudahuel

    Lo más leído

    1.
    Maximiliano Luksic: “Si se rechaza el proyecto significa que van a ser afectadas todas las municipalidades de Chile”

    Maximiliano Luksic: “Si se rechaza el proyecto significa que van a ser afectadas todas las municipalidades de Chile”

    2.
    Megarreforma: gobierno define vetar tres artículos, pero el Congreso le pone otra vez freno a Quiroz

    Megarreforma: gobierno define vetar tres artículos, pero el Congreso le pone otra vez freno a Quiroz

    3.
    Gobierno descarta reincorporar a exsubsecretario Rodríguez a Hacienda pese a respaldo de partidos oficialistas

    Gobierno descarta reincorporar a exsubsecretario Rodríguez a Hacienda pese a respaldo de partidos oficialistas

    4.
    “¿De qué lado estamos?”: libertarios rayan la cancha al gobierno por rechazo a “Escucha su corazón”

    “¿De qué lado estamos?”: libertarios rayan la cancha al gobierno por rechazo a “Escucha su corazón”

    5.
    Bachelet y carrera por la ONU: “La Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía”

    Bachelet y carrera por la ONU: “La Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía”

    6.
    Tras nuevo test de drogas negativo, exsubsecretario Rodríguez pide examen de ADN a muestra que dio positiva

    Tras nuevo test de drogas negativo, exsubsecretario Rodríguez pide examen de ADN a muestra que dio positiva

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 4 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 4 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, martes 4 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 4 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de agosto con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de agosto con el RUT

    Usando chalecos con cámaras: cae sujeto que ofrecía en redes sociales servicio para pasar examen de manejo en Antofagasta
    Chile

    Usando chalecos con cámaras: cae sujeto que ofrecía en redes sociales servicio para pasar examen de manejo en Antofagasta

    Ministro Arrau destaca fallo de la Corte a favor de Claudio Crespo y lo califica de “tranquilizador”

    Guardia de seguridad era cómplice: detienen a cuatro sujetos que intentaron robar ropa de cama en bodega de Pudahuel

    El cobre mantiene su escalada y el precio anota un nuevo máximo histórico en Londres
    Negocios

    El cobre mantiene su escalada y el precio anota un nuevo máximo histórico en Londres

    Las radios Agricultura y Pauta se fusionan en una nueva sociedad con el gremio de la agricultura como controlador

    Petróleo se hunde aún más luego que EE.UU. dijera que podría llega acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz estos días

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente
    El Deportivo

    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    “Cacique”: cuenta oficial del Mundial 2026 alucina con la llegada de Vozinha a Colo Colo

    ¿Un último baile? La enigmática confesión de Mauricio Isla sobre su futuro en el fútbol

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Marilyn Monroe y las sombras de su adiós: qué reveló la autopsia y la prensa sobre su muerte
    Cultura y entretención

    Marilyn Monroe y las sombras de su adiós: qué reveló la autopsia y la prensa sobre su muerte

    FICValdivia exhibirá filmes de Lisandro Alonso, Rose Lowder y Daniela Delgado Vitelli

    Christopher Nolan da profunda entrevista acerca de La Odisea: crítica “amateur”, expiación y una civilización decadente

    Rusia pide “madurez” a los socios de Ucrania y advierte de que “continuará” su invasión en caso contrario
    Mundo

    Rusia pide “madurez” a los socios de Ucrania y advierte de que “continuará” su invasión en caso contrario

    El volcán de Fuego de Guatemala aumenta su actividad y obliga a las primeras evacuaciones

    Ucrania informa de la muerte de al menos cuatro personas en nuevos ataques de Rusia sobre varias provincias

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel
    Paula

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan