Alvarado asegura que dentro de los próximos días el gobierno dará a conocer al nuevo subsecretario de Hacienda

A la salida de una reunión con representantes de la oposición por la megarreforma, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, adelantó que durante los próximos días se dará a conocer el nombre de quien liderará la Subsecretaría de Hacienda.

Y es que sigue la incertidumbre sobre quien ocupará ese puesto, tras la salida del ahora exsubsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez, luego de dar positivo en un control de drogas rutinario.

Si bien la exautoridad se realizó un nuevo test que resultó negativo, y algunas voces han apuntado a la posibilidad de que vuelva al Ejecutivo, desde el gobierno ya señalaron que habrá “un nuevo” subsecretario.

“El gobierno aplicó las normas que establece la ley de presupuestos, las normas que establece el artículo 110 de la ley de reajuste respecto a la aplicación de drogas para autoridades, y que ese procedimiento se construyó en base a los instructivos de la Contraloría, y que se entregaron al gobierno resultados que hicieron tomar una decisión políticamente razonada”, dijo al ser consultado sobre la posibilidad de reintegrar a Rodríguez.

Dicho eso, adelantó: “En los próximos días, el gobierno dará a conocer el nombre del próximo subsecretario de Hacienda”.

Segundos después, se le preguntó nuevamente si Rodríguez podría volver al gobierno y Alvarado reiteró su respuesta: “El gobierno dará a conocer el nombre del nuevo subsecretario de Hacienda”.