Recta final de la megarreforma: Alessandri dice que cita de Kast con senadores UDI busca asegurar los votos

La megarreforma del gobierno está en su recta final. Este martes, el Senado votará el último artículo pendiente sobre compensación fiscal a los municipios, que sufrirán una merma en sus ingresos por la rebaja de contribuciones a mayores de 65 años.

Este punto ha generado gran controversia en el mundo político, sobre todo en los alcaldes. Asimismo, en la oposición no descartan presentar un cuarto requerimiento al Tribunal Constitucional, aunque de todos modos esta norma debe ser revisada obligatoriamente por tratarse de un cambio a la Ley Orgánica sobre Municipalidades.

De hecho, esa es la razón por la que el gobierno necesita reunir 26 votos en la sala del Senado. No basta tener una mayoría circunstancial de senadores presentes.

Bajo ese marco, el Presidente José Antonio Kast se reunirá esta tarde con los senadores gremialistas “para asegurar esos votos”, según señaló el líder de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, apuntando a por ejemplo, el senador Sergio Gahona (UDI), cuyo voto aparece como determinantes para aprobar el mecanismo de compensación a los municipios, porque al igual que su par Matías Walker (Demócratas), ha exigido incluir a la región de Coquimbo en la reconstrucción.

“Hoy día en la noche se juntan los senadores oficialistas con el Presidente de la República en la moneda para afinar esos 26 votos”, dijo en radio Pauta.

PEDRO RODRIGUEZ

“Esta ley de reconstrucción no estaba a la vista el temporal en la cuarta región ni menos sus efectos porque es algo muy reciente de hace 10 días atrás. Se le explicó al senador Walker, se le explicó al senador Gahona (...) por lo tanto no solo Quiroz se los transmite, sino que hoy día el Presidente Kast los cita al Palacio La Moneda para asegurar esos votos y asegurarles que para reconstrucción no va a faltar un peso”, continuó.

“Ayer ya estaban desplegados los puentes mecanos del ejército en la quinta región interior, arreglando los caminos la gente que estaba aislada, por lo tanto yo he visto al Estado muy desplegado”, agregó.

Batalla comunicacional

Por otro lado, el timonel de la Corporación advirtió que el Ejecutivo está “perdiendo” la batalla comunicacional, dado que, según argumentó, falta un “vocero político exclusivo” en el gobierno.

“La batalla comunicacional, yo siento que nuestro sector, y está una autocrítica, la estamos perdiendo, estamos retrocediendo y tenemos que salir con más fuerza”, dijo a propósito de la baja del Presidente en las encuestas.