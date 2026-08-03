SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Recta final de la megarreforma: Alessandri dice que cita de Kast con senadores UDI busca asegurar los votos

    El proyecto estrella de la administración de José Antonio Kast está en su última fase. Mañana se verá en el Senado el artículo pendiente que tanto ha generado conflicto: la compensación fiscal a los municipios por la rebaja de contribuciones a adultos mayores.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La megarreforma del gobierno está en su recta final. Este martes, el Senado votará el último artículo pendiente sobre compensación fiscal a los municipios, que sufrirán una merma en sus ingresos por la rebaja de contribuciones a mayores de 65 años.

    Este punto ha generado gran controversia en el mundo político, sobre todo en los alcaldes. Asimismo, en la oposición no descartan presentar un cuarto requerimiento al Tribunal Constitucional, aunque de todos modos esta norma debe ser revisada obligatoriamente por tratarse de un cambio a la Ley Orgánica sobre Municipalidades.

    De hecho, esa es la razón por la que el gobierno necesita reunir 26 votos en la sala del Senado. No basta tener una mayoría circunstancial de senadores presentes.

    Bajo ese marco, el Presidente José Antonio Kast se reunirá esta tarde con los senadores gremialistas “para asegurar esos votos”, según señaló el líder de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, apuntando a por ejemplo, el senador Sergio Gahona (UDI), cuyo voto aparece como determinantes para aprobar el mecanismo de compensación a los municipios, porque al igual que su par Matías Walker (Demócratas), ha exigido incluir a la región de Coquimbo en la reconstrucción.

    “Hoy día en la noche se juntan los senadores oficialistas con el Presidente de la República en la moneda para afinar esos 26 votos”, dijo en radio Pauta.

    PEDRO RODRIGUEZ

    “Esta ley de reconstrucción no estaba a la vista el temporal en la cuarta región ni menos sus efectos porque es algo muy reciente de hace 10 días atrás. Se le explicó al senador Walker, se le explicó al senador Gahona (...) por lo tanto no solo Quiroz se los transmite, sino que hoy día el Presidente Kast los cita al Palacio La Moneda para asegurar esos votos y asegurarles que para reconstrucción no va a faltar un peso”, continuó.

    “Ayer ya estaban desplegados los puentes mecanos del ejército en la quinta región interior, arreglando los caminos la gente que estaba aislada, por lo tanto yo he visto al Estado muy desplegado”, agregó.

    Batalla comunicacional

    Por otro lado, el timonel de la Corporación advirtió que el Ejecutivo está “perdiendo” la batalla comunicacional, dado que, según argumentó, falta un “vocero político exclusivo” en el gobierno.

    “La batalla comunicacional, yo siento que nuestro sector, y está una autocrítica, la estamos perdiendo, estamos retrocediendo y tenemos que salir con más fuerza”, dijo a propósito de la baja del Presidente en las encuestas.

    Más sobre:MegarreformaJosé Antonio KastUDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales

    Oposición acusa portazo del gobierno a petición de incluir focalización en platas municipales del megaproyecto

    Alvarado asegura que dentro de los próximos días el gobierno dará a conocer al nuevo subsecretario de Hacienda

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

    Ley Nain Retamal 2.0: comisión de Seguridad despacha proyecto que extiende legítima defensa a policías de franco

    Ministra Lincolao revela que 14% de los beneficiarios de Becas Chile está en incumplimiento

    Lo más leído

    1.
    Megarreforma: gobierno define vetar tres artículos, pero el Congreso le pone otra vez freno a Quiroz

    Megarreforma: gobierno define vetar tres artículos, pero el Congreso le pone otra vez freno a Quiroz

    2.
    Bachelet y carrera por la ONU: “La Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía”

    Bachelet y carrera por la ONU: “La Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía”

    3.
    El golpe de Estados Unidos que pone en cuestión la apuesta internacional de Kast

    El golpe de Estados Unidos que pone en cuestión la apuesta internacional de Kast

    4.
    Grau engrosa lista de más de una docena de exautoridades de Boric que se suman a centros de estudio

    Grau engrosa lista de más de una docena de exautoridades de Boric que se suman a centros de estudio

    5.
    Tras nuevo test de drogas negativo, exsubsecretario Rodríguez pide examen de ADN a muestra que dio positiva

    Tras nuevo test de drogas negativo, exsubsecretario Rodríguez pide examen de ADN a muestra que dio positiva

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Servicios

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?

    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?

    Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales
    Chile

    Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales

    Oposición acusa portazo del gobierno a petición de incluir focalización en platas municipales del megaproyecto

    Alvarado asegura que dentro de los próximos días el gobierno dará a conocer al nuevo subsecretario de Hacienda

    Subtel exige cobro de garantías a Wom por $12.900 millones por incumplir despliegue de postergado proyecto de Fibra Óptica Nacional
    Negocios

    Subtel exige cobro de garantías a Wom por $12.900 millones por incumplir despliegue de postergado proyecto de Fibra Óptica Nacional

    Grau dice que la megarreforma no tendrá una “gran diferencia” en la economía y alerta por los efectos fiscales

    Enami cerró el primer semestre con una caída en sus ganancias por mayores costos operacionales

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo
    Tendencias

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    No son ópticos: la especial cualidad de los lentes que Vozinha lució a su llegada a Chile para jugar por Colo Colo
    El Deportivo

    No son ópticos: la especial cualidad de los lentes que Vozinha lució a su llegada a Chile para jugar por Colo Colo

    Región del Biobío da inicio a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    El lío policial por tenencia de drogas que salpica a Carlos Palacios

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña
    Cultura y entretención

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

    Phil Collins revela que su alcoholismo lo dejó conectado a un respirador artificial: “La gente venía a despedirse”

    El cantante y productor chileno FloyyMenor es reconocido en importante listado de Billboard

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán
    Mundo

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

    Trump tacha de “hipócrita” a Irán tras desmentir el inicio de conversaciones con Estados Unidos

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”
    Paula

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable