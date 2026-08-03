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    Alcalde Luksic propone incluir pagos de los permisos de circulación al FCM para compensar a los municipios

    "¿Por qué entonces para las comunas no ponemos el permiso de circulación al Fondo Común Municipal para que se redistribuya equitativamente? Eso sería algo de justicia social", señaló el jefe comunal de Huechuraba, quien considera que incluso si se aprueba la compensación a los municipios en la megarreforma todavía se le pueden hacer mejoras.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    A poco más de un día de la votación en el Senado del artículo que establece el sistema de retribución a los municipios por la exención de contribuciones, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, propuso otra fórmula para compensar los recursos de los municipios.

    Consultado al respecto en Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal apuntó hacia los pagos de los permisos de circulación.

    “El ejemplo que me gusta mirar es permiso de circulación. Bueno, si hablamos de ser solidarios, no todas las comunas pueden traer permiso de circulación a sus municipios. No todos tienen automotoras, no todos están ¿Por qué entonces para las comunas no ponemos el permiso de circulación al Fondo Común Municipal para que se redistribuya equitativamente?“, detalló el alcalde.

    El martes a las 16:00 horas la Cámara Alta votará el último artículo restante del proyecto de Reconstrucción Nacional, el que ha generado discusión no solo entre los legisladores, sino que también al interior del municipalismo.

    De hecho, que finalmente la propuesta del Ejecutivo sea la que votará el parlamento ha llevado a los jefes comunales opositores a criticar el funcionamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) e incluso a amenazar con abandonar la agrupación.

    Sobre esta situación, Luksic considera que “hay una división que es legítima”.

    Pero también no es algo para decir acá se quiebra todo, porque es legítimo tener diferencias, pero también uno y el otro tiene que saber que acá hubieron votaciones dentro de la asociación chilena, donde votamos todos los alcaldes. Y hoy día el directorio hay una mayoría, y hay una mayoría oficialista”, complementó.

    Por otro lado, frente a posturas como la mostrada por Cerro Navia, que evaluó por ahora sin éxito una salida de la ACHM, consideró: “Empezar a tener un montón de asociaciones lo encuentro ineficiente, no sirve”.

    “Lo que ya tenemos que hacer también como gobierno, no podemos estar distribuyendo plata a todas las asociaciones que se crean. Acá tiene que haber una que represente a todas la municipalidades ,y si quieren haber dos asociaciones también para ver temas puntuales o defenderse estos principios, estamos de acuerdo”, detalló sobre una eventual asociación de alcaldes progresistas.

    El jefe comunal de Huechuraba enfatizó también ante la votación de mañana que si finalmente los congresistas rechazan el artículo “va a ser un golpe para las municipalidades, porque no se le va a compensar ni el fondo, ni lo que están dejando de perder”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRMaximiliano LuksicHuechurabaMegarreformaContribucionesMunicipalismoMunicipalidadesExención

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