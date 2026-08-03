Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni
Según informaron desde Autopista Central, a raíz del hecho se mantiene cerrada la pista de ingreso Pedro Montt.
Una gran congestión se registró durante la mañana de este lunes en la Ruta 5 al norte, a raíz de la caída de la carga de un camión en el sector de Rondizzoni.
Según informaron a través de las redes sociales de la autopista, la emergencia obligó al cierre de la pista de ingreso Pedro Montt, a la vez que realizaron un llamado a preferir alternativas y circular con precaución.
A raíz del hecho es que produjo gran de congestión desde el kilómetro 15,2 sector La Vara hasta el kilómetro 14,4 salida Gral. Velásquez.
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