SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni

    Según informaron desde Autopista Central, a raíz del hecho se mantiene cerrada la pista de ingreso Pedro Montt.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. Andres Perez

    Una gran congestión se registró durante la mañana de este lunes en la Ruta 5 al norte, a raíz de la caída de la carga de un camión en el sector de Rondizzoni.

    Según informaron a través de las redes sociales de la autopista, la emergencia obligó al cierre de la pista de ingreso Pedro Montt, a la vez que realizaron un llamado a preferir alternativas y circular con precaución.

    A raíz del hecho es que produjo gran de congestión desde el kilómetro 15,2 sector La Vara hasta el kilómetro 14,4 salida Gral. Velásquez.

    Más sobre:Autopista CentralRuta 5

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subtel exige cobro de garantías a Wom por $12.900 millones por incumplir despliegue de postergado proyecto de Fibra Óptica Nacional

    Tras revisión de cautelares: Joaquín Lavín León sigue en prisión preventiva

    El influyente jazz contemporáneo de Kenny Garrett regresa a Chile

    Grau dice que la megarreforma no tendrá una “gran diferencia” en la economía y alerta por los efectos fiscales

    Enami cerró el primer semestre con una caída en sus ganancias por mayores costos operacionales

    Corte de Santiago revierte cambio de cautelar y confirma el arresto domiciliario total para Manuel Monsalve

    Lo más leído

    1.
    Caso Fundamenta: exministro Muñoz advierte anomalías y asegura que Simpertigue integró la sala por gestiones de Vivanco

    Caso Fundamenta: exministro Muñoz advierte anomalías y asegura que Simpertigue integró la sala por gestiones de Vivanco

    2.
    Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de nulidad y confirma absolución de Claudio Crespo

    Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de nulidad y confirma absolución de Claudio Crespo

    3.
    Senador Rodolfo Carter se ve involucrado en un accidente menor con un motociclista

    Senador Rodolfo Carter se ve involucrado en un accidente menor con un motociclista

    4.
    Ministra de Salud por proyecto Escucha su corazón: “No hay evidencia científica de que la mujer vaya a cambiar de opinión”

    Ministra de Salud por proyecto Escucha su corazón: “No hay evidencia científica de que la mujer vaya a cambiar de opinión”

    5.
    Desarticulan banda liderada por taxista: ofrecían cerveza o agua a clientes para drogarlos y robar sus pertenencias

    Desarticulan banda liderada por taxista: ofrecían cerveza o agua a clientes para drogarlos y robar sus pertenencias

    6.
    Medición de fuerzas por contribuciones revela discolaje de alcaldes de izquierda y derecha

    Medición de fuerzas por contribuciones revela discolaje de alcaldes de izquierda y derecha

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Servicios

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?

    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?

    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras revisión de cautelares: Joaquín Lavín León sigue en prisión preventiva
    Chile

    Tras revisión de cautelares: Joaquín Lavín León sigue en prisión preventiva

    Corte de Santiago revierte cambio de cautelar y confirma el arresto domiciliario total para Manuel Monsalve

    Los Libertadores acumula 6,6 metros de nieve y permanece cerrado: suma 20 días y es el segundo periodo más largo sin tránsito

    Subtel ordena el cobro íntegro de garantías a WOM por US$ 13,5 millones tras detectar fallas en la Fibra Óptica Nacional
    Negocios

    Subtel ordena el cobro íntegro de garantías a WOM por US$ 13,5 millones tras detectar fallas en la Fibra Óptica Nacional

    Grau dice que la megarreforma no tendrá una “gran diferencia” en la economía y alerta por los efectos fiscales

    Enami cerró el primer semestre con una caída en sus ganancias por mayores costos operacionales

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo
    Tendencias

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    El lío policial por tenencia de drogas que salpica a Carlos Palacios
    El Deportivo

    El lío policial por tenencia de drogas que salpica a Carlos Palacios

    Medio estadounidense devela la desesperación de Infantino: presidente de FIFA ruega a Donald Trump que salve su puesto

    Galería: las imágenes de Vozinha en los exámenes en los que se puso por primera vez la camiseta de Colo Colo

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    El influyente jazz contemporáneo de Kenny Garrett regresa a Chile
    Cultura y entretención

    El influyente jazz contemporáneo de Kenny Garrett regresa a Chile

    ¿Homero existió realmente? Lo que dice la Historia sobre el autor de La Odisea

    La nueva Spider-Man arrasa en Chile y el mundo: las claves de su apabullante éxito

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán
    Mundo

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

    Trump tacha de “hipócrita” a Irán tras desmentir el inicio de conversaciones con Estados Unidos

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”
    Paula

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable