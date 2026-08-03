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    El petróleo se derrumba y precio del barril rompe los US$ 80 en Nueva York

    El crudo sufre una dura caída luego que Donald Trump dijera que había cancelado un ataque planificado contra Irán.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Trump canceló el ataque contra Irán y precios del petróleo bajan.

    Los precios del petróleo caen con fuerza este lunes y en Nueva York quiebra la barrera de los US$ 80 después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que había cancelado un ataque planificado contra Irán.

    Los futuros del WTI de referencia para Estados Unidos bajan 5,74%, a US$ 79,85 por barril, mientas que el crudo Brent, de referencia para Chile, se derrumban 5,73%, a US$ 82,91 por barril.

    Trump dijo temprano el domingo que había cancelado un ataque planificado contra Irán después de recibir una solicitud de Teherán y de otros países de Medio Oriente.

    “Acabamos de recibir la solicitud de Irán, y de otros países de Medio Oriente, de que aplacemos cualquier ataque, en tanto se han acordado los perímetros de un acuerdo”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

    Dijo que el acuerdo propuesto incluiría la “APERTURA inmediata, completa y total DEL ESTRECHO DE ORMUZ”, y el fin de la amenaza nuclear de Irán.

    Tránsito en el estrecho de Ormuz.

    Según informa CNBC, Trump anunció que las negociaciones con Irán comenzarán el lunes, después de haber suspendido nuevos ataques contra el país de Medio Oriente.

    “Lo que estamos haciendo ahora es hablar con ellos en forma de negociación. Comienza mañana por la tarde”, dijo Trump a los periodistas el domingo a bordo del Air Force One, sin revelar el lugar ni los participantes.

    Dijo que había suspendido los ataques a petición de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán, y describió como “inminente” un acuerdo que abarcara el estrecho de Ormuz y la desnuclearización de Irán.

    La respuesta de Teherán

    “Aunque las declaraciones recientes del enemigo son parte de una campaña de guerra psicológica y cognitiva, consideramos que toda amenaza es real y la tomamos en serio”, dijo Seyyed Majid Ibn Al-Reza, ministro de Defensa interino de Irán, según una publicación de medios estatales en X.

    La agencia de noticias iraní Fars International, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, desestimó la propuesta de Trump y dijo en una publicación de Telegram el domingo que sus exigencias equivalían a una “lista de deseos”.

    Opep

    La cotización se produce también luego que la OPEP+ aprobó el domingo un aumento de la cuota de producción de petróleo de unos 188.000 barriles al día a partir de septiembre, en una medida que completa la retirada de una ronda de recortes voluntarios de producción.

    Fuerte baja del petróleo ANGUS MORDANT

    Debido a las interrupciones en las exportaciones procedentes del golfo Pérsico, Rusia y Kazajistán, provocadas por los conflictos en Irán y Ucrania, las sucesivas subidas mensuales de la OPEP+ durante la mayor parte de este año se han quedado en gran medida en el papel, con escaso impacto en el mercado, informó Reuters.

    El aumento de septiembre acordado por los miembros principales de la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán) pone fin a la retirada gradual de un recorte de suministro de 1,65 millones de barriles diarios acordado originalmente en 2023, cuando el grupo aún contaba con los Emiratos Árabes Unidos, que abandonaron la OPEP en mayo.

    Aunque fuentes de la OPEP+ afirmaron antes de la reunión que el grupo probablemente suspendería los aumentos de producción para el cuarto trimestre, su comunicado no hizo referencia alguna a lo que podría acordarse para los últimos tres meses de 2026

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteIrán

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