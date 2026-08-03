Visas laborales suben 11% en el primer semestre y bolivianos explican el 70% de los permisos entregados

La presencia de trabajadores bolivianos en el país sigue creciendo, relegando al segundo lugar a los ciudadanos venezolanos. Desde 2017 los ciudadanos venezolanos lideraban en la entrega de visas laborales para poder trabajar en Chile, pero sostenidamente desde 2024 ha venido tomando mayor fuerza la presencia de la fuerza laboral boliviana.

La primera señal de este cambio de tendencia se registró en el primer trimestre de 2024, cuando las cifras del Servicio Nacional de Migraciones arrojaron que los ciudadanos bolivianos encabezaron la lista de este tipo de visas con 39.114 permisos laborales a bolivianos, un 869% más que el mismo período del año previo, y 319% superior a las 9.322 visas que se concedieron a venezolanos en igual lapso, y que quedaron en segundo lugar.

Esta misma situación se reflejó en el cierre de las visas laborales del primer semestre de este año. Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones se entregaron 84.717 visas laborales a bolivianos. Esto es un 20,7% mayor a las entregadas en el mismo período del año pasado (70.190).

Mucho más atrás se ubica los venezolanos, que entre enero y junio obtuvieron 12.624 permisos para trabajar y más abajo, personas provenientes de Colombia, con 6.635, y Perú, con 5.109 visas laborales.

A nivel global, en el primer semestre se entregaron 121.977, un 11,1% más que el primer semestre del año pasado. De ese total, el 70% corresponde a visas para ciudadanos bolivianos, manteniéndose en una proporción similar a lo entregado en el primer trimestre de este año cuando representaron el 72% del total de las visas otorgadas.

30-03-2026 Frank Sauerbaum FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

¿A qué se debe está consolidación de los bolivianos? En 2023 se firmó un acuerdo con Bolivia para fomentar la regularidad de los trabajadores de ese país que vienen a Chile. Este pacto, que es recíproco, consiste en eximir del pago de US$90 por el permiso laboral que les permite ingresar al país y trabajar por dos años.

De esta manera, lo que se busca es que los trabajadores temporales de ese país se benefician de un pacto recíproco que elimina barreras burocráticas y el cobro asociado a permisos laborales y residencias, fomentando la migración regular, lo que se ha reflejado en la fuerte alza de visas para ciudadanos de ese país.

El director de Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirma que “los ciudadanos bolivianos están afectos a la llamada Visa Mercosur, que es gratuita y de fácil trámite. Esa es la razón que su número de solicitudes de visas laborales sea tan mayoritario respecto de otras nacionalidades. Además, que les permite contar con un permiso de residencia temporal de hasta dos años”.

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Rodrigo Sandoval, argumenta que “lo interesante de estas cifras es que muestran un desplazamiento hacia la regularidad. El Estado está captando dentro del sistema un flujo laboral que, de otra manera, habría buscado mecanismos alternativos para ingresar o permanecer”.

Para el experto, este cambio “tiene consecuencias económicas importantes. La regularidad reduce la informalidad, facilita la fiscalización laboral, mejora la recaudación previsional y tributaria y disminuye el poder de los intermediarios que lucran con la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes”.

rodrigo sandoval

Para Sandoval, “no estamos viendo necesariamente más migración. Estamos viendo más Estado administrando una migración que ya existía, principalmente como resultado de políticas de facilitación de la regularidad migratoria de trabajadores bolivianos”.

Los trabajadores bolivianos que llegan a Chile vienen principalmente para desempeñarse en labores agrícolas de temporada. De hecho, hace una semanas el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, señaló a Desde La Redacción de La Tercera que “si no tuviéramos la colaboración de la fuerza laboral extranjera, Chile no podría exportar US$13.500 millones, Chile no podría exportar más de 5 millones de toneladas de fruta fresca. Necesitamos el complemento de la mano de obra extranjera”.

Nueva visa

El gobierno comenzó a trabajar en una visa laboral de temporada para agilizar el ingreso y la permanencia de trabajadores migrantes que venga a ejercer labores en la agricultura.

“Aún estamos afinando detalles del Decreto 177, los que hemos conversado con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y esperamos que pronto pueda estar operando. Estas modificaciones facilitarán la contratación de trabajadores agrícolas temporeros y, claro, favorece a los ciudadanos bolivianos a través de la simplificación de trámites migratorios”, comenta Sauerbaum

Las modificaciones apuntan a simplificar los requisitos y modernizar los procesos de postulación. En ese sentido, una de las modificaciones es que se ampliará de seis a diez meses el período de permanencia anual permitido para los trabajadores de temporada. Se mantendrá, eso sí, la opción de otorgar permisos por hasta cinco años renovables por dos más.

Sandoval asevera que esta nueva visa que se está elaborando “reconoce una realidad económica que ya existe, lo que las hace una buena política pública no diseñada sobre la base de negar la realidad, sino sobre el interés de gobernarla”. En ese sentido, añade que “cuando un flujo laboral adquiere la magnitud que muestran estas cifras, insistir en administrarlo con herramientas pensadas para migraciones ocasionales deja de tener sentido. Por lo dicho, la visa especial cumple una función distinta: transforma un flujo espontáneo, irregular e informal en un flujo gobernable”.