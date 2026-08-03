Sueldo millonario y con inversionistas en Norteamérica: los detalles del plan fallido de Infantino para vender el Mundial

El plan de Gianni Infantino no resultó. La apuesta del presidente de la FIFA de crear FIFA Forward Enterprise y vender el 20% de la propiedad de la compañía y la Copa del Mundo a privados fue rechazada. Por primera vez en 10 años, el timonel del organismo que rige los destinos del fútbol ve su posicion tambalear.

La propuesta debía ser aprobada por la mayoría de las 211 asociaciones. De acuerdo con la información publicada por The Times, el proyecto contemplaba diferencias en la distribución de recursos según el resultado de la votación. Las federaciones que respaldaran la iniciativa recibirían alrededor de 40 millones de dólares, mientras que aquellas que se opusieran obtendrían cerca de US$ 10 millones.

Hoy Infantino tiene a la UEFA como principal opositor. Se han sumado la Concacaf y la AFC en las críticas. La Conmebol y la CAF toman posiciones intermedias. Ninguna de las confederaciones se ha plantado de lleno del lado de Infantino. Solo algunas asociaciones aisladas respaldan al suizo-italiano.

El sueldo de Infantino

La investigación del periódico británico también sostiene que la estructura diseñada para FIFA Forward Enterprise habría significado un cambio importante en la remuneración de Infantino. El presidente de la FIFA pasaría a recibir un salario cercano a 64 millones de dólares anuales, además de bonificaciones. Una cifra muy por encima de los cerca de los US$ 4,8 millones que percibe actualmente como máxima autoridad del fútbol.

Además, su idea era poder quedar en un cargo directivo en la empresa una vez finalizado su período como timonel de la Federación Internacional. Eso le permitiría tener injerencia futura y mantener un cuantioso sueldo.

Infantino. Jia Haocheng

Durante el desarrollo del proyecto, Infantino había señalado públicamente que no obtendría beneficios económicos personales derivados de la operación. Sin embargo, la documentación dada a conocer apunta a que el modelo de compensaciones previsto para la nueva empresa contemplaba precisamente un incremento considerable en sus ingresos.

La iniciativa no avanzó a la etapa de implementación. Entre quienes manifestaron reparos, además de las confederaciones, aparecieron actuales patrocinadores de la FIFA, que expresaron preocupación por la dirección que estaba tomando el proyecto y por la posibilidad de incorporar inversionistas privados en uno de los principales activos comerciales del organismo.

El Mundial como vitrina

El artículo de The Times también sostiene que varias decisiones relacionadas con la organización del Mundial 2026 fueron presentadas ante potenciales inversionistas como parte de una estrategia para aumentar el atractivo comercial del torneo. El diario afirma que Infantino estructuró distintos aspectos del campeonato como un documento de presentación destinado a empresarios interesados en participar del negocio.

Entre los antecedentes mencionados figura la polémica por la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun. La tarjeta roja mostrada al jugador fue revertida tras una conversación entre Infantino y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En Inglaterra plantean que ese episodio fue presentado como una demostración de que la FIFA estaba dispuesta a intervenir para proteger el atractivo comercial del torneo y la presencia de figuras relevantes.

Otro de los cambios mencionados corresponde a la incorporación de pausas de rehidratación de tres minutos en cada tiempo de los partidos. La medida también fue presentada como una oportunidad para ampliar los espacios disponibles para publicidad.

La publicación agrega el espectáculo musical durante el entretiempo de la final, formato similar al utilizado en el Super Bowl, fue en esa línea. Algo similar con la política de precios dinámicos para la venta de entradas se mantuvo pese a las críticas. Ese punto fue uno de los elementos claves en el incremento proyectado en la recaudación del Mundial. Fue otro aspecto relevante para presentar el potencial económico de la Copa del Mundo ante los empresarios interesados en comprar acciones de la FFE.