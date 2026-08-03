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    A casi nueve años de la entrada en vigencia de la ley, se han realizado 6.627 abortos por las tres causales

    Según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal, desde 2018 se han registrado 2.668 interrupciones de embarazo por inviabilidad fetal, 1.917 por riesgo materno y 1.899 por violación. La cifra global es menor a la estimada inicialmente. Poco más del 12% de las mujeres que pudieron haber abortado decidieron seguir adelante.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Durante las últimas semanas, el aborto ha vuelto a ser un tema debido a que el Partido Nacional Libertario, con patrocinio de parlamentarios del Partido Republicano, presentó el proyecto de ley Escucha su corazón, que propone cambiar la normativa actual. La idea es que las mujeres que pretendan abortar deban escuchar los latidos del embrión o feto como parte del proceso previo a la interrupción legal del embarazo, que hasta ahora en Chile es posible por tres causales.

    Fue en septiembre de 2017 que, tras varios intentos legislativos e incluso la intervención del Tribunal Constitucional, entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en casos de riesgo para la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto. Y como los reglamentos no se implementaron de inmediato, los datos anuales se tienen desde 2018 en adelante, dando cuenta que desde entonces se han practicado 6.627 abortos por alguna de las tres causales.

    Así lo detalla el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal, que consigna que desde el inicio hubo 7.566 embarazos que se enmarcaron en alguno de los requisitos, donde en 87,5% de los casos la mujer optó por interrumpir la gestación, siendo la causa de aborto más frecuente la de inviabilidad fetal (2.668), seguida del riesgo materno (1.917) y, luego, violación (1.899). En los casi 1.000 casos restantes, equivalentes al 12,5%, la persona optó por seguir adelante con el embarazo.

    La presidenta del Departamento de Género del Colegio Médico, Daniela Díaz, afirma que “las cifras son mucho más bajas que las que se esperaban. Ahí hay distintas hipótesis de casos que no llegan a constituirse. Entendiendo, por ejemplo, que la tercera causal tiene un límite de edad gestacional. Entonces, si una mujer llega después de las 12 semanas de edad gestacional, ya no constituye la tercera causal”.

    Otra hipótesis, según la profesional, es que “puede ser que, siendo una situación de alta vulnerabilidad, las mujeres decidan no acercarse a los sistemas de salud. Ahí también existe la cifra negra de que no se sabe cuántas de las mujeres que están en esta situación también puedan acceder al aborto de forma irregular y fuera del sistema de salud”.

    Díaz, en todo caso, no es la única que advierte de las bajas cifras en relación con lo que se proyectaba. Un documento publicado en 2021 por un equipo de asesoría técnica parlamentaria disponible en la Biblioteca del Congreso explica que, de acuerdo con cifras no oficiales, el número de abortos en Chile al momento de la promulgación de la Ley IVE variaba entre 60 mil y 300 mil al año. Esos números para nada se condicen con los últimos reportes hechos por el Minsal.

    Con todo, Díaz añade que “esta es una ley que en sus inicios fue muy difícil de implementar en los distintos hospitales. Hubo hartas dudas por parte de los equipos. Hubo baja formación y capacitación inicial, que es algo que se ha ido mejorando a lo largo de los años. Hemos visto cada vez más compromiso por parte de los servicios de salud y de los hospitales por ir mejorando las prestaciones”.

    De acuerdo con la última actualización de la cartera, en lo que va de año se han realizado 113 interrupciones por riesgo materno, 114 por inviabilidad fetal y 129 por violación.

    Andrea Álvarez, académica del programa Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, explica que hay otra hipótesis.

    “Lo que ha mostrado la investigación de distintas aristas, tanto de sociedad civil organizada como del mundo de la academia, es que los obstáculos tienen que ver con objeción de conciencia de parte de profesionales de la salud, que no debería serlo porque recordemos que la objeción de conciencia, si bien es una prerrogativa de cada profesional, se supone que un objetor u objetora de conciencia debe derivar, no debe obstaculizar”, sostiene.

    Conscientes de la objeción de los profesionales que realizan el procedimiento, la administración del expresidente Gabirel Boric hizo cambios en el reglamento de la norma para evitar que la atención de la paciente se vea perjudicada por la composición de los equipos.

    Uno de los cambios que incorporó el nuevo reglamento es la creación de un listado interno en cada establecimiento de salud, con los nombres y funciones del personal que haya manifestado objeción de conciencia, además de las causales específicas a las que se acoge. Esta información es accesible solo para jefaturas y equipos encargados de organizar los turnos, con el fin de asegurar que haya personal no objetor disponible en todo momento.

    Eso sí, la académica de la U. de Chile advierte que aún no es posible ver si es que esos cambios han sido beneficiosos. “Todavía es muy reciente y probablemente vamos a ver un reflejo a finales de este año, o sea, cuando también tengamos números cerrados para comparar. Además hay que hacer seguimiento a esta información”, apunta.

    Lo que sí ha demostrado el paso de los años es un cambio: han aumentado los abortos por la causal de violación.

    En 2018 se registraron 117, cifra que se mantuvo similar hasta 2023, cuando los casos aumentaron a 317 hasta llegar a 404, en 2024, y a 350, en 2025.

    La presidenta del Departamento de Género del Colmed se aventura a decir que “es una de las causales con más objeción de conciencia y hubo un trabajo bien importante por parte del gobierno anterior en cuanto a la difusión de esta ley y en cuanto al cumplimiento de la norma técnica de la derivación oportuna. Entonces, creemos que esos esfuerzos se ven reflejados en el aumento de la cifra”.

    Más sobre:AbortoSaludNacionalLey 21.030Tres causales

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