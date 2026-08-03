Milei insiste en tachar a Lula de “ladrón” y “corrupto” en plena crisis diplomática entre Argentina y Brasil

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a arremeter contra su homólogo en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tildándolo de “ladrón” y de “corrupto”, apenas unos días después de que empleara calificativos similares que desencadenaron una crisis diplomática entre Buenos Aires y Brasilia.

“Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto”, ha sostenido el inquilino de la Casa Rosada en una entrevista para la cadena LN+.

En estas declaraciones, Milei ha dado un paso más e, interrogado sobre el tono de sus declaraciones sobre Lula, ha justificado sus palabras sosteniendo que “es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”.

Cabe recordar que fue el pasado sábado cuando Milei estuvo en la ciudad brasileña de Sao Paulo apoyando la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, para las elecciones de octubre de este año en las que se enfrentará al actual jefe del Planalto, a quien se refirió como “presidiario” entre otros vituperios.

El presidente argentino también arremetió contra el juez del Tribunal Supremo y relator del caso por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, a quien llamó “basura calva”, como parte de una diatriba incendiaria en la que fiel a su estilo histriónico y chabacano la emprendió contra los “zurdos de mierda”.

Ha sido este domingo cuando Lula ha formalizado su candidatura a la reelección en las elecciones de octubre en Brasil. En su discurso de aceptación, ha avisado que, si se hace con la victoria, exhibirá su versión más extrema para terminar de perfilar el país. “No quiero a un Lula pacifista. Quiero a un Lula duro, que haga lo que nosotros (el PT) no hemos terminado de hacer, porque ya nos hemos ocupado de lo básico”, ha manifestado.

De este modo, Lula comparecerá como bastión de la izquierda latinoamericana frente a nuevos exponentes de la derecha como el presidente electo colombiano, Abelardo De la Espriella, y su representante por excelencia en la actualidad, Javier Milei, que el pasado fin de semana detonó el citado conflicto diplomático entre ambos países por insultar al presidente brasileño durante su tumultuoso viaje a Brasil para respaldar la candidatura del gran rival de Lula, el senador Flávio Bolsonaro.