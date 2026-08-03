Boom de los perfumes: número de tiendas de estos productos ha aumentado en 50% en el Gran Santiago desde la pandemia

Históricamente Chile y Brasil han liderado el consumo de perfumes en la región latinoamericana, aunque después de la pandemia este mercado se ha disparado en el país.

Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y recopilados por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las ventas en artículos de perfumería totalizaron US$261 millones en 2024, un 68,4% más que los US$155 millones que consolidó en 2020.

Al cierre de 2024 eran 5.104 las empresas y comercios especializados en este mercado, lo que se traducía en 321.056 puestos de trabajo. Esto corresponde a 1.676 empresas más que las 3.428 registradas hace diez años (+48,8%).

De acuerdo con datos de GPS Property, actualmente existen en torno a 250 comercios dedicados exclusivamente a la venta de perfumes sólo en la Región Metropolitana. Un crecimiento de mercado del 50% desde 2019.

“Santiago Centro concentra la mayor oferta de perfumerías de la Región Metropolitana, seguido por comunas de alta actividad comercial como Maipú, Puente Alto, La Florida, Ñuñoa, Las Condes, Providencia y Estación Central”, dicen en GPS Property.

Una de estas tiendas especializadas es Elite Perfumes, que cuenta con tiendas físicas en cinco malls, uno de estos fuera de la Región Metropolitana, y un outlet en Providencia. Neeraj Mohandas, gerente comercial de Elite Perfumes, confirma que desde la pandemia han visto un alza sostenida en sus ventas.

“La pandemia generó un fenómeno interesante: la gente redescubrió el perfume como un ritual personal, algo para uno mismo más que para el entorno social. Cuando se levantaron las restricciones, eso se tradujo en un cliente mucho más comprometido con su fragancia, dispuesto a explorar y a invertir más”, explica.

Su cliente prototipo está bien identificado: mujer, entre 28 y 50 años, de segmento medio y medio-alto con un criterio propio. “No compra por moda, compra lo que le gusta”. Aunque también han visto un incremento en el segmento masculino, sobre todo entre 25-30 años.

Aunque el peak de venta más importante corresponde a la campaña de Navidad entre noviembre y diciembre, también reconocen la semana del Cyber Day como un evento importante donde las ventas pueden ser hasta diez veces más que en un día normal.

“El consumidor chileno es hoy mucho más sofisticado en estos eventos: compara, espera el mejor precio y decide. Cumplimos con nuestros objetivos, aunque la presión de márgenes es real: el cliente de Cyber no es el mismo que el cliente de temporada regular, hay que ser muy estratégico en qué productos y descuentos participar. Lo que sí valoramos es que nos permite llegar a clientes nuevos que luego tratamos de hacer volver durante el año”, dice Mohandas.

Otro de los comercios especializados con presencia en centros comerciales es Alisha Perfumes, quienes aseguran que si el mercado a nivel nacional crece a una tasa del 30% anual en valor y volumen, ellos crecen en torno al 40%.

En el retail también han visto crecer esta categoría. En Falabella no sólo han “observado un crecimiento significativo de la categoría”, sino que también “una sofisticación del consumidor”.

“Hoy las personas saben más de perfumería, investigan, comparan, buscan duración, ingredientes e identidad olfativa. Eso ha impulsado tanto el crecimiento y el dinamismo de la categoría”, dicen.

Perfumería árabe y nicho

Parte de este crecimiento en el área responde a la llegada de perfumería árabe al país. Son fragancias importadas desde países del Medio Oriente, principalmente Turquía y Emiratos Árabes Unidos, que se distinguen por su concentración de aceites esenciales, larga fijación, pero sobre todo por ser imitaciones de perfumes de diseñador a un precio mucho menor.

Las importaciones de perfumes alcanzaron los US$2.128 millones en 2025, casi tres veces más que los US$760 millones importados en 2020.

Este nuevo mercado ha significado una nueva competencia para los perfumes tradicionales. Aunque las tiendas especializadas coinciden en que la llegada de esta perfumería ha tenido gran impacto en el mercado, descartan que esta desplace a los tradicionales.

“Lo que notamos nosotros es que el producto árabe no reemplazó al diseñador, sino que amplió el universo del consumidor chileno. Hoy tenemos clientes que usan un Dior de día y un Armaf de noche”, explican en Élite Perfumes.

Eso sí, enfatizan en que este nuevo sector ha permitido el incentivar el consumo de un nuevo segmento, caracterizado como más joven y con presupuesto limitado, que antes no participaba de este mercado.

Alisha Perfumes destaca que en su top 7 de marcas más consumidas, seis son árabes: Lattafa, Armaf, Grandeur, Afnan, Al Haramain y Rosasi".

Pero aunque la perfumería árabe de precio asequible es un fenómeno nuevo, la perfumería de lujo o “nicho” también ha ganado terreno. Estas son fragancias pensadas para un segmento nicho del mercado, con stocks más limitados, ingredientes de alta calidad y comercializadas por marcas que se dedican exclusivamente a producir perfumes.

Maison Niche es una de las marcas distribuidoras de perfumes nicho en Chile, y cuenta con tiendas en la Región Metropolitana, Iquique y Viña del Mar. Cuentan que las ventas por tickets superiores a $180.000 pesos han aumentado un 42% desde la pandemia.

Explican que el consumidor de esta sección de perfumes no ven afectado su presupuesto ante contracciones en la economía.