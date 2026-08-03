Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

En las redes sociales, el contenido de skincare —cuidado de la piel, en español— es infinito. Millones de creadores de contenido comparten día a día cómo cuidan la salud de su piel, los productos que utilizan y la rutina que hacen al despertar y antes de dormir.

Sin embargo, se trata de una práctica que no es apta para todas las edades. Y es que productos como los sérums, mascarillas, tónicos, entre otros, están diseñados exclusivamente para adultos.

Por ello, la alerta se encendió cuando en las mismas redes, comenzaron a aparecer niños y niñas mostrando su rutina de skincare con naturalidad, una tendencia preocupante, pues no solo es innecesaria, sino que puede perjudicar la salud de la piel de los más pequeños.

“La piel infantil posee características biológicas diferentes a la de los adultos . Su barrera cutánea aún está en maduración, especialmente durante los primeros años de vida, y produce menos sebo hasta la pubertad”, explica la Dra. Ligia Aranibar, dermatóloga infantil de Clínica Universidad de los Andes, a La Tercera.

Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales Tendencias / La Tercera

Por qué los niños no deben copiar rutinas de skincare

Según la doctora, la creciente exposición a este tipo de contenidos en las redes sociales ha provocado que más niños tengan “ cosmeticorexia” , un término que se utiliza para explicar la obsesión de niños, preadolescentes y adolescentes por el cuidado de la piel y los productos cosméticos.

Sin embargo, el mensaje principal de la especialista es que los niños sanos no necesitan una rutina de cuidado de la piel similar a la de los adultos.

En cambio, utilizar productos a temprana edad puede favorecer la aparición de dermatitis de contacto irritativa, sensibilizar la piel en forma precoz y producir dermatitis de contacto alérgica. También puede aparecer descamación de la piel, ardor y una mayor sensibilidad al sol.

“Además, altera la barrera cutánea, genera sequedad, modifica la microbiota natural de la piel y puede crear expectativas poco realistas sobre la apariencia física”, agrega la Dra. Aranibar.

Los ingredientes que están prohibidos en niños

Uno de los mayores errores, según la dermatóloga, es aplicar activos utilizados habitualmente por adultos.

“Está totalmente prohibido aplicar productos como retinol, ácidos exfoliantes o vitamina C en la piel de los niños sin indicación médica” , advierte. Tampoco son necesarios los sérums, mascarillas faciales, tónicos, productos antiedad, contorno de ojos ni productos con fragancias.

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¿Qué rutina de skincare sí necesitan los niños?

Para la mayoría de los niños, la recomendación es mantener una rutina simple, enfocada únicamente en el cuidado básico de la piel . Basta con:

Limpieza suave con productos adecuados para niños.

Hidratación cuando la piel está seca o según su tipo de piel.

Protección solar diaria, especialmente en las zonas expuestas al sol.

Pero, ¿a qué edad debiese una persona comenzar a hacer una rutina de skincare?

“No existe una edad cronológica específica”, responde la dermatóloga. “Depende del desarrollo biológico de la piel y de si existe alguna alteración presente desde la infancia, caso en el cual será necesario un manejo cuidadoso para evitar enfermedades agudas de la piel”.

Antes de la adolescencia, insiste, los niños solo requieren higiene suave, hidratación cuando sea necesaria y fotoprotección.

En cambio, durante la adolescencia, el aumento natural de las hormonas incrementa la producción de sebo, favoreciendo la aparición de brillo, piel grasa y espinillas . “En esa etapa sí puede ser adecuado incorporar una rutina adaptada al tipo de piel”.

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¿Cuándo consultar con un dermatólogo?

Signos como dermatitis persistente, enrojecimiento que no mejora, manchas blancas, rojas o café que no desaparecen, piel muy seca con picazón, acné en cualquiera de sus grados, cicatrices por acné o infecciones cutáneas suelen ser suficientes para pedir una consulta con dermatología.

La Dra. Aranibar también aconseja consultar si es que el niño siente deseos de utilizar productos o activos promovidos por influencers o redes sociales. Así, la familia podrá asesorarse y contar con información veraz de un profesional de la salud.

“Muchos contenidos no consideran la edad, el tipo de piel ni la evidencia científica. La piel infantil tiene necesidades distintas que la piel adulta y un tratamiento inadecuado puede causar más daño que beneficio”.