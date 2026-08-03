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    Inundaciones y evacuaciones de emergencia en Angol marcan jornada de lluvias en zona centro-sur

    De acuerdo con el último reporte de Senapred, a la fecha se contabilizan dos personas fallecidas, tres con lesiones, 6.243 aisladas, 161 albergadas y 1.142 damnificadas. Además, hay 4.118 viviendas con daño menor, 632 con daño mayor y 25 destruidas.

    Por 
    María Catalina Batarce
    Sofía Álvarez
     
    Sebastián Escobar F.

    Los efectos del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país han sido múltiples. De acuerdo con reportes del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se contabilizan dos fallecidos, centenares de damnificados, viviendas con daños y múltiples zonas inundadas.

    Parte de las situaciones más complejas registradas durante las últimas horas son en la comuna de Angol, en La Araucanía, donde familias debieron salir de emergencia desde sus viviendas por el desborde de los ríos Rehue y Vergara, muchas de ellas, incluso, en botes.

    “La verdad es que hemos vivido una situación muy traumática de la evacuación de la gente. El ejército tuvo tres camiones que tuvieron problemas mecánicos dentro del agua”, relató al respecto el delegado provincial de Malleco, Víctor Manoli.

    Junto con ello, la autoridad también recalcó que hay un albergue dispuesto por el municipio en el Colegio Juanita Fernández y que se requirió a la Seremi de Educación que se suspendieran las clases por al menos dos días.

    “Aquí esto (el control de la emergencia) va a demorar mucho más. Las viviendas anegadas, que son alrededor de 200 o, a lo mejor, más, tienen una permanencia de gente del orden de las 800 personas”, sostuvo.

    Y sus llamados tuvieron efecto, pues durante la jornada el municipio confirmó que este lunes 3 y martes 4 de agosto no habrá actividades en los establecimientos educacionales municipales.

    “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con las familias que hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia, especialmente con nuestros estudiantes, apoderados y funcionarios del sistema de educación municipal que también se han visto afectados por la crecida de aguas y el desborde de los cursos fluviales en distintos puntos de la comuna”, afirmaron desde la Dirección de Educación Municipal de Angol.

    Así, llamaron a la comunidad a resguardar su seguridad, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informados.

    En la región de La Araucanía, tampoco habrá actividades académicas en las comunas de Loncoche, Galvarino, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Renaico, Ercilla y Cholchol. Esto incluye a establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

    En la Región del Maule, la suspensión de clases también se aplicará en las comunas de Constitución y Molina. Y en Ñuble, la medida abarcará toda la Provincia de Itata, incluyendo a Quirihue, Trehuaco, Cobquecura, Ninhue, Ránquil, Portezuelo y Coelemu, además de las comunas de Quillón, Bulnes y San Ignacio.

    Imagen de @regimiento.husares en Instagram

    Balance general

    Aunque Angol es de las zonas más afectadas, no es la única, pues los reportes de Senapred también dieron cuenta de cortes de caminos, crecidas de cauces y anegamientos en diversas comunas en otras zonas de las regiones de O’Higgins, Ñuble, Biobío, Los Lagos y Los Ríos.

    Junto con ello, las autoridades lamentaron el deceso de dos personas. Según detalló la directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, las víctimas fatales asociadas al sistema frontal corresponden a los ocupantes de una camioneta que viajaba por la ruta que une Panguipulli con Lican Ray, en la Región de Los Ríos, específicamente en el sector de Pata de Gallo. Fueron impactados por la caída de un árbol sobre el vehículo.

    Además, de acuerdo con el último reporte, a la fecha se contabilizan 3 personas con lesiones, 6.243 aisladas, 161 albergadas y 1.142 damnificadas.

    La mayor cantidad de damnificados se ubican en la Región de Biobío con 339, seguidos de las regiones de Ñuble, Maule y O’Higgins, con 281, 202 y 162 afectados, respectivamente.

    En cuanto a la distribución de personas aisladas, la gran mayoría se concentra en La Araucanía, donde son 5.032 personas en esa situación. Y le siguen Ñuble, Los Lagos y Biobío, con 388, 315 y 252, respectivamente.

    En cuanto a la afectación de viviendas, se contabilizan 4.118 viviendas con daño menor, 632 con daño mayor y 25 destruidas. 1.122, en tanto, se mantienen en evaluación.

    De acuerdo con los profesionales de Senapred, el evento meteorológico “presenta una mayor afectación concentrada en la macrozona centro-sur y sur del país, específicamente entre las regiones de Maule y Los Lagos. Las principales afectaciones reportadas corresponden a anegamiento, acumulación de agua, filtraciones, remoción en masa, desborde de cauces y desprendimiento de techumbres".

    Imagen de @regimiento.husares en Instagram

    Durante la jornada, cabe hacer presente, las autoridades reportaron cortes de tránsito en diversas rutas, dada la crecida de cauces y otras situaciones. Por ejemplo, en el Biobío, Senapred consignó el desborde del estero Malal en Alto Biobío; el derrumbe de un puente vecinal por el desborde de un estero en Florida; y el desborde del estero Janeiro en el sector Los Robles, en Yumbel.

    En Los Ángeles se reportó el cierre de un badén en la Ruta Q-533 por el aumento de caudal del canal Cuel. En Nacimiento se registró la crecida del río Culenco, mientras que en Mulchén se informó un cierre entre los kilómetros 5,2 y 5,3 de la Ruta Q-650 por la crecida del río Bueno.

    Nuevo sistema frontal

    Respecto de las condiciones que se avecinan, el meteorólogo y encargado de difusión de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Arnaldo Zúñiga, anticipó que la próxima semana estará marcada por condiciones de tiempo inestable y el ingreso de un nuevo sistema frontal hacia mediados de semana.

    En entrevista con La Tercera, Zúñiga explicó que entre lunes y martes no se prevé el ingreso de sistemas frontales que afectan a la zona central y centro-sur del país, aunque indicó que la atmósfera continuará inestable.

    El especialista indicó que un nuevo sistema frontal se aproxima para el miércoles, el que inicialmente alcanzaría la Región de La Araucanía durante la mañana, posteriormente la Región de Ñuble en horas de la tarde y, hacia la tarde-noche, la Región Metropolitana.

    No obstante, precisó que, hasta el momento, este sistema frontal se mantiene dentro de parámetros normales.

    “Con respecto a los valores, completamente dentro del rango normal, hasta el momento no viene acompañado (...) de mucha cantidad de calor y vapor de agua”, explicó.

    Consultado sobre la posibilidad de que la Región Metropolitana vuelva a experimentar un sistema frontal de gran magnitud durante agosto, Zúñiga indicó que esa posibilidad no puede descartarse.

    “No se puede descartar (...) que tengamos otro evento fuerte”, sostuvo, agregando que la condición de El Niño mantiene una probabilidad de que se generen nuevamente precipitaciones fuera de lo normal.

    Más sobre:Angollluviassistema frontalmeteorologíasenapred

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