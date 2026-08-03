SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El puzle de Kast con TVN: además de la crisis financiera, el FA, RN, la DC y el PPD pretenden entrar al directorio

    La Moneda -que optó por congelar, por ahora, la presión de un sector de la derecha que promueve el cierre o la privatización del canal- anunció que pronto designará una comisión técnica que estudie y proponga alternativas para dar viabilidad a la empresa estatal.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    David Tralma
    TVN

    Los próximos meses serán decisivos para el futuro de TVN.

    De partida, el gobierno se impuso un plazo para resolver antes de que culmine la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, a fines de noviembre, una fórmula que dé viabilidad financiera al canal.

    La Moneda -que optó por congelar, por ahora, la presión de un sector de la derecha que promueve el cierre o la privatización de TVN- anunció que pronto designará una comisión técnica que estudie y proponga alternativas.

    Ese debate, sin embargo, también estará acompañado por las delicadas negociaciones para renovar completamente el directorio de la estación estatal. Antiguamente, este cuerpo se iba cambiando por mitades cada cuatro años, pero desde su reforma de 2018, esa rotación se reinició y, ahora, el Presidente de la República, José Antonio Kast, tiene la responsabilidad de proponer a todos sus integrantes.

    El Mandatario ya designó por facultad exclusiva al presidente del directorio, el abogado y doctor en comunicaciones, Patricio Dussaillant (ligado al Partido Republicano), y luego corresponde que nombre, en acuerdo con el Senado, a los otros seis integrantes.

    Tren de nombramientos

    Primero, en septiembre, culmina el mandato de tres directores: los periodistas Rodrigo Cid (independiente que asumió en un cupo de la DC), Marcia Scantlebury (históricamente ligada al PS, pero que ocupó un antiguo asiento del PPD) y Pilar Vergara (independiente, exdirectora de La Segunda, propuesta en su momento por el fallecido expresidente Sebastián Piñera en un cupo de derecha).

    En tanto, en mayo de 2027, terminan su mandato el abogado Gonzalo Cordero (UDI), la periodista y exministra Pauline Kantor (Evópoli) y la abogada y exministra Nivia Palma (PS).

    Si bien algunos de ellos podrían ser renovados en el canal, en el Senado vaticinan que probablemente habrá un recambio de rostros debido a un inevitable desgaste.

    En los últimos 8 años, el actual directorio ha vivido varias tensiones producto de polémicas por presuntas presiones a los programas informativos y por la grave crisis financiera.

    Ello se ha reflejado en la alta rotación de sus directivos. En ese período, ha habido siete presidentes del directorio y cinco directores ejecutivos distintos. Otros cuatro directores aprobados por el Senado han renunciado al tener que asumir otras responsabilidades.

    Directorio más independiente

    Históricamente el “pluralismo” que exige la Ley de TVN se había traducido en un milimétrico cuoteo político entre la derecha y la antigua Concertación, con una fuerte presencia de los principales partidos de ambos bloques: la UDI, RN, el PPD, el PS y la DC.

    No obstante, desde la primera administración de Sebastián Piñera, el control de los partidos sobre los asientos en el directorio se fue haciendo cada vez más difuso con las incorporaciones de profesionales y académicos de las comunicaciones, que, aunque fueran afines al gobierno de turno, actuaban con mayor autonomía.

    Incluso, el presidente Gabriel Boric fue más allá. En una apuesta patrocinada por la entonces ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), resolvió llenar un cupo -que supuestamente era de la DC- con Rodrigo Cid, periodista del canal, que era representante de los trabajadores en el directorio, pero sin derecho a voto. Con su nombramiento, visado por el Senado, Cid asumió como director en plenitud, con voz y voto.

    Sin embargo, es probable que la experiencia de un director proveniente de los trabajadores del canal ya no se repita.

    Partidos tradicionales

    En el nuevo diseño, que está estudiando el equipo del biministro del Interior y la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado (UDI), los partidos como RN, la DC o el PPD, que hoy no cuentan con militantes en el organismo, podrían recuperar su predominio.

    De hecho, en estas colectividades admiten que esperan ansiosamente que el Presidente Kast los tenga en cuenta.

    “Aspiramos a recuperar ese espacio”, sostiene un dirigente de la DC.

    En el PPD, en tanto, ya hay dos cartas fuertes, los exsenadores y expresidentes de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber (exministro Segegob) y Jaime Quintana (expresidente de su colectividad y además exintegrante de la Comisión de Educación).

    RN, por su parte, hoy es la bancada más grande del Senado, por lo tanto, aspiran a recuperar un espacio que hace años cedieron, a diferencia del PS, la UDI y el Evópoli, que tienen representantes en el canal.

    Frente Amplio en carrera

    Sin embargo, en el mismo gobierno no descartan que también pueda ingresar un nuevo actor: el Frente Amplio, colectividad que desde su fundación viene promoviendo la idea de romper la antigua lógica binominal derecha-Concertación para instalar cuadros técnicos y políticos en instituciones estratégicas del Estado, como signo también de una mayor madurez partidaria.

    Por ejemplo, en su mandato, Boric nombró a dos integrantes del Tribunal Constitucional afines al frenteamplismo (Nancy Yáñez y Daniela Marzi), pero no pudo hacer lo mismo con Antonia Rivas (militante del FA) en el Servicio Electoral. En su momento, los senadores del PS se negaron a ceder el cupo histórico de la colectividad en el Servel y Boric tuvo que retirar la proposición de Rivas.

    En el Frente Amplio sostienen que tienen cuadros para aspirar al directorio de TVN, que tiene altas exigencias curriculares, como cinco años de jefatura en el sector público o privado; ser académico con destacada trayectoria en universidades reconocidas por el Estado; o contar con méritos laborales y profesionales.

    Si bien las conversaciones aún son muy preliminares, el periodista y académico de la PUC, Felipe Valenzuela, es una de las cartas. Con dos masters en el extranjero (uno en The London School of Economics and Political Science) y también candidato a doctor en la Universität Wien, Valenzuela fue jefe de comunicaciones y jefe de gabinete de Boric cuando era diputado. Luego tuvo paso en la Dirección de Prensa de la Presidencia y fue asesor en La Moneda.

    No obstante, algunos senadores de derecha admiten que ven difícil que el gobierno opte por una figura del Frente Amplio, ya que ello sería un agravio para otros, al quitarle un escaño a la DC o al PPD, colectividades con las que el Ejecutivo prefiere mantener una relación política colaborativa.

    Por el contrario, la estrategia legislativa original de La Moneda siempre ha sido tratar de marginar al Frente Amplio y al PC.

    Incluso, todavía no está claro si el Ejecutivo mantendrá el actual equilibrio de tres directores de oposición y tres del oficialismo, dejando el voto dirimente en manos del presidente del directorio (cargo hoy ejercido por Dussaillant).

    ¿Pasar máquina?

    Según la Ley de TVN, para aprobar la nueva terna de directores, en reemplazo de los que culminan su tarea en septiembre, se requieren solo 26 votos del Senado, justo la cantidad aliados que el Ejecutivo demostró tener a propósito de la tramitación legislativa del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

    Por lo tanto, perfectamente, el gobierno podría apostar a “pasar máquina” (en la jerga política) para quedarse con los tres cupos de directores.

    También el Presidente podría ceder solo uno a la oposición y quedarse con dos en esta rotación. Con ello, el oficialismo podría tener cinco de los siete votos del directorio, quórum suficiente para definir una nueva plana ejecutiva -incluyendo al director de Prensa-, tal vez con un perfil afín a La Moneda.

    Incluso, si se abre un asiento más para la derecha, el Partido Republicano también podría promover otro nombre para el organismo.

    Más sobre:TVNSenadoDCRNPPDFrente AmplioJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cruzada por liderar el FA: Yeomans apunta a fuga de 7 mil militantes en presidencia de Martínez y propone coalición progresista

    Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de nulidad y confirma absolución de Claudio Crespo

    Angol bajo el agua: vecinos denuncian que la alerta SAE llegó hasta 7 horas después de que el río inundó sus casas

    Caso Fundamenta: exministro Muñoz advierte anomalías y asegura que Simpertigue integró la sala por gestiones de Vivanco

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Megarreforma: gobierno define vetar tres artículos, pero el Congreso le pone otra vez freno a Quiroz

    Lo más leído

    1.
    Recta final de la megarreforma: Alessandri dice que cita de Kast con senadores UDI busca asegurar los votos

    Recta final de la megarreforma: Alessandri dice que cita de Kast con senadores UDI busca asegurar los votos

    2.
    Senador Walker: “Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de Coquimbo, voto a favor del trámite final (del megaproyecto)”

    Senador Walker: “Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de Coquimbo, voto a favor del trámite final (del megaproyecto)”

    3.
    Tras nuevo test de drogas negativo, exsubsecretario Rodríguez pide examen de ADN a muestra que dio positiva

    Tras nuevo test de drogas negativo, exsubsecretario Rodríguez pide examen de ADN a muestra que dio positiva

    4.
    Bachelet y carrera por la ONU: “La Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía”

    Bachelet y carrera por la ONU: “La Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía”

    5.
    Megarreforma: Squella carga contra alcalde Vodanovic y lo tilda de “irresponsable” por postura sobre compensaciones

    Megarreforma: Squella carga contra alcalde Vodanovic y lo tilda de “irresponsable” por postura sobre compensaciones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Servicios

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?

    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?

    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cruzada por liderar el FA: Yeomans apunta a fuga de 7 mil militantes en presidencia de Martínez y propone coalición progresista
    Chile

    Cruzada por liderar el FA: Yeomans apunta a fuga de 7 mil militantes en presidencia de Martínez y propone coalición progresista

    Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de nulidad y confirma absolución de Claudio Crespo

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Dos antes que Vozinha este año: las visas laborales que se entregaron en el primer semestre para ciudadanos de Cabo Verde
    Negocios

    Dos antes que Vozinha este año: las visas laborales que se entregaron en el primer semestre para ciudadanos de Cabo Verde

    El alza en el precio del cobre sigue impulsando las ganancias de Pucobre

    Gobierno ingresa a Contraloría modificación que simplifica 55 permisos mineros en 13 trámites para empujar la inversión

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo
    Tendencias

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Bienvenida de rockstar, arellanización exprés de Mosa y un Monumental repleto: las primeras horas de Vozinha en Colo Colo
    El Deportivo

    Bienvenida de rockstar, arellanización exprés de Mosa y un Monumental repleto: las primeras horas de Vozinha en Colo Colo

    Vozinha tendrá su fiesta en Colo Colo: los detalles del masivo evento que presentará al arquero ante los hinchas

    ¿Cuánto pagó la U por Reinhart? Refuerzo argentino llega a Santiago para ponerse a las órdenes de Gago

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    La nueva Spider-Man arrasa en Chile y el mundo: las claves de su apabullante éxito
    Cultura y entretención

    La nueva Spider-Man arrasa en Chile y el mundo: las claves de su apabullante éxito

    Con obras de Mozart y Philip Glass: recital de piano inmersivo de David Greilsammer llega a Teatro CA660

    Juliana Gattas presenta “Soy Así”: escucha su nueva canción producida por Alex Anwandter

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán
    Mundo

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

    Trump tacha de “hipócrita” a Irán tras desmentir el inicio de conversaciones con Estados Unidos

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”
    Paula

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable