El puzle de Kast con TVN: además de la crisis financiera, el FA, RN, la DC y el PPD pretenden entrar al directorio

Los próximos meses serán decisivos para el futuro de TVN.

De partida, el gobierno se impuso un plazo para resolver antes de que culmine la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, a fines de noviembre, una fórmula que dé viabilidad financiera al canal.

La Moneda -que optó por congelar, por ahora, la presión de un sector de la derecha que promueve el cierre o la privatización de TVN- anunció que pronto designará una comisión técnica que estudie y proponga alternativas.

Ese debate, sin embargo, también estará acompañado por las delicadas negociaciones para renovar completamente el directorio de la estación estatal. Antiguamente, este cuerpo se iba cambiando por mitades cada cuatro años, pero desde su reforma de 2018, esa rotación se reinició y, ahora, el Presidente de la República, José Antonio Kast, tiene la responsabilidad de proponer a todos sus integrantes.

El Mandatario ya designó por facultad exclusiva al presidente del directorio, el abogado y doctor en comunicaciones, Patricio Dussaillant (ligado al Partido Republicano), y luego corresponde que nombre, en acuerdo con el Senado, a los otros seis integrantes.

Tren de nombramientos

Primero, en septiembre, culmina el mandato de tres directores: los periodistas Rodrigo Cid (independiente que asumió en un cupo de la DC), Marcia Scantlebury (históricamente ligada al PS, pero que ocupó un antiguo asiento del PPD) y Pilar Vergara (independiente, exdirectora de La Segunda, propuesta en su momento por el fallecido expresidente Sebastián Piñera en un cupo de derecha).

En tanto, en mayo de 2027, terminan su mandato el abogado Gonzalo Cordero (UDI), la periodista y exministra Pauline Kantor (Evópoli) y la abogada y exministra Nivia Palma (PS).

Si bien algunos de ellos podrían ser renovados en el canal, en el Senado vaticinan que probablemente habrá un recambio de rostros debido a un inevitable desgaste.

En los últimos 8 años, el actual directorio ha vivido varias tensiones producto de polémicas por presuntas presiones a los programas informativos y por la grave crisis financiera.

Ello se ha reflejado en la alta rotación de sus directivos. En ese período, ha habido siete presidentes del directorio y cinco directores ejecutivos distintos. Otros cuatro directores aprobados por el Senado han renunciado al tener que asumir otras responsabilidades.

Directorio más independiente

Históricamente el “pluralismo” que exige la Ley de TVN se había traducido en un milimétrico cuoteo político entre la derecha y la antigua Concertación, con una fuerte presencia de los principales partidos de ambos bloques: la UDI, RN, el PPD, el PS y la DC.

No obstante, desde la primera administración de Sebastián Piñera, el control de los partidos sobre los asientos en el directorio se fue haciendo cada vez más difuso con las incorporaciones de profesionales y académicos de las comunicaciones, que, aunque fueran afines al gobierno de turno, actuaban con mayor autonomía.

Incluso, el presidente Gabriel Boric fue más allá. En una apuesta patrocinada por la entonces ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), resolvió llenar un cupo -que supuestamente era de la DC- con Rodrigo Cid, periodista del canal, que era representante de los trabajadores en el directorio, pero sin derecho a voto. Con su nombramiento, visado por el Senado, Cid asumió como director en plenitud, con voz y voto.

Sin embargo, es probable que la experiencia de un director proveniente de los trabajadores del canal ya no se repita.

Partidos tradicionales

En el nuevo diseño, que está estudiando el equipo del biministro del Interior y la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado (UDI), los partidos como RN, la DC o el PPD, que hoy no cuentan con militantes en el organismo, podrían recuperar su predominio.

De hecho, en estas colectividades admiten que esperan ansiosamente que el Presidente Kast los tenga en cuenta.

“Aspiramos a recuperar ese espacio”, sostiene un dirigente de la DC.

En el PPD, en tanto, ya hay dos cartas fuertes, los exsenadores y expresidentes de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber (exministro Segegob) y Jaime Quintana (expresidente de su colectividad y además exintegrante de la Comisión de Educación).

RN, por su parte, hoy es la bancada más grande del Senado, por lo tanto, aspiran a recuperar un espacio que hace años cedieron, a diferencia del PS, la UDI y el Evópoli, que tienen representantes en el canal.

Frente Amplio en carrera

Sin embargo, en el mismo gobierno no descartan que también pueda ingresar un nuevo actor: el Frente Amplio, colectividad que desde su fundación viene promoviendo la idea de romper la antigua lógica binominal derecha-Concertación para instalar cuadros técnicos y políticos en instituciones estratégicas del Estado, como signo también de una mayor madurez partidaria.

Por ejemplo, en su mandato, Boric nombró a dos integrantes del Tribunal Constitucional afines al frenteamplismo (Nancy Yáñez y Daniela Marzi), pero no pudo hacer lo mismo con Antonia Rivas (militante del FA) en el Servicio Electoral. En su momento, los senadores del PS se negaron a ceder el cupo histórico de la colectividad en el Servel y Boric tuvo que retirar la proposición de Rivas.

En el Frente Amplio sostienen que tienen cuadros para aspirar al directorio de TVN, que tiene altas exigencias curriculares, como cinco años de jefatura en el sector público o privado; ser académico con destacada trayectoria en universidades reconocidas por el Estado; o contar con méritos laborales y profesionales.

Si bien las conversaciones aún son muy preliminares, el periodista y académico de la PUC, Felipe Valenzuela, es una de las cartas. Con dos masters en el extranjero (uno en The London School of Economics and Political Science) y también candidato a doctor en la Universität Wien, Valenzuela fue jefe de comunicaciones y jefe de gabinete de Boric cuando era diputado. Luego tuvo paso en la Dirección de Prensa de la Presidencia y fue asesor en La Moneda.

No obstante, algunos senadores de derecha admiten que ven difícil que el gobierno opte por una figura del Frente Amplio, ya que ello sería un agravio para otros, al quitarle un escaño a la DC o al PPD, colectividades con las que el Ejecutivo prefiere mantener una relación política colaborativa.

Por el contrario, la estrategia legislativa original de La Moneda siempre ha sido tratar de marginar al Frente Amplio y al PC.

Incluso, todavía no está claro si el Ejecutivo mantendrá el actual equilibrio de tres directores de oposición y tres del oficialismo, dejando el voto dirimente en manos del presidente del directorio (cargo hoy ejercido por Dussaillant).

¿Pasar máquina?

Según la Ley de TVN, para aprobar la nueva terna de directores, en reemplazo de los que culminan su tarea en septiembre, se requieren solo 26 votos del Senado, justo la cantidad aliados que el Ejecutivo demostró tener a propósito de la tramitación legislativa del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Por lo tanto, perfectamente, el gobierno podría apostar a “pasar máquina” (en la jerga política) para quedarse con los tres cupos de directores.

También el Presidente podría ceder solo uno a la oposición y quedarse con dos en esta rotación. Con ello, el oficialismo podría tener cinco de los siete votos del directorio, quórum suficiente para definir una nueva plana ejecutiva -incluyendo al director de Prensa-, tal vez con un perfil afín a La Moneda.

Incluso, si se abre un asiento más para la derecha, el Partido Republicano también podría promover otro nombre para el organismo.