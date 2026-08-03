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    La cartera de inversión proyectada de las cooperativas para este y el próximo año totaliza unos $428 mil millones

    La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile presentó al Ministerio de Economía una agenda de inversión y crecimiento 2026–2027 y hacen propuestas para aumentar las inversiones del sector.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    La cartera de inversión proyectada de las cooperativas para este y próximo año Pablo Vásquez R.

    Una agenda de inversión y crecimiento 2026–2027 fue lo que presentó el mes pasado la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile al Ministerio de Economía, donde identifica una cartera de inversión proyectada cercana a $428 mil millones.

    “En los lineamientos que el gobierno estaba trazando en temas de crecimiento, desarrollo, empleo, la idea fue relevar cuál es la importancia del modelo empresarial cooperativo y cuál podría ser el aporte en estos cuatro años de gobierno al desarrollo del país”, comenta el presidente del gremio integrado por siete federaciones, Mauricio Rojas Lagos.

    La Asociación tiene presencia en las 16 regiones del país, representando a más de 120 cooperativas directas y una base superior a 1,6 millones de socios, lo que equivale aproximadamente al 76% del total de cooperados en Chile.

    La propuesta presentada al gobierno, asociada al modelo empresarial cooperativo, considera medidas para destrabar y posibilitar inversión en cooperativas eléctricas, servicios sanitarios rurales, agricultura familiar campesina, agroindustria, ahorro y crédito, y vivienda.

    El documento del gremio afirma que actualmente hay poco más de 7 mil empleos directos en operación activa del sector, y casi 3.400 empleos indirectos en cadenas de operadores asociadas, y proyectan crear 6.300 empleos nuevos en cuatro años.

    Por otra parte, en el sector de ahorro y crédito cooperativo, proyectan incorporar a más de 110 mil personas adicionales al sistema financiero.

    Mauricio Rojas Lagos afirma que con mayor apoyo estatal podrían conseguir mayores inversiones y más creación de empleo. “El modelo cooperativo hoy día como está, tiene un empuje fuerte en los mismos lineamientos (que se ha autoimpuesto) del gobierno, pero que con mayor apoyo, con mayor resolución de temas, puede tener mayor potencial, como ocurre también con el desarrollo cooperativo en otros países”, sostiene.

    En ese sentido, asegura que “no estamos ajenos a las problemáticas que tienen las mismas pymes, porque somos empresas también, en términos de permisología, de destrabar temas operativos al operar con el Estado, hay muchas ventanillas, muchas puertas donde tocar, porque no hay integración muchas veces para abordar ciertas temáticas”.

    El líder gremial enfatiza que “no estamos pidiendo más plata, pero sí por ejemplo, encausar ciertos recursos que ya tiene el Estado, y entendiendo la dinámica que tiene hoy día el gobierno en cuanto a restricción presupuestaria, es enfocar ciertos recursos, también que vayan hacia el sector cooperativo, en términos de tecnología, innovación, donde nos pueda permitir hacer mayores inversiones”.

    Entre las propuestas que el gremio enumera en el documento entregado al Ministerio de Economía, hablan de simplificación y coordinación del sistema de permisos para proyectos productivos, de infraestructura y de vivienda; coordinación institucional intersectorial; mejoramiento de sistemas de datos; y una integración y adecuación de instrumentos Corfo.

    Entre otras cosas, también proponen modernización y respuesta rápida para trámites cooperativos ante la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES), y establecer al Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC) como marco institucional público privado permanente del modelo empresarial cooperativo.

    Más sobre:CooperativasInversiones

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