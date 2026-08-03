SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

    Umerov, quien entre 2023 y 2025 fue ministro de Defensa, es uno de los hombres de confianza del presidente ucraniano.

    Por 
    Europa Press
    Rustem Umerov. Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski Europa Press/Contacto/Wiktor Dab

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes que Rustem Umerov, hasta ahora secretario del Consejo Nacional de Defensa, será el próximo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior.

    Zelenski ha explicado que Umerov será nombrado para el cargo “para que tenga más oportunidades de abordar simultáneamente” las diferentes áreas en las que se dirime la guerra con Rusia, ya se la diplomacia, la defensa, o el proceso de negociación con Estados Unidos y el resto de socios.

    De igual forma, Umerov seguirá al frente de la gestión de los acuerdos sobre el desarrollo de drones en los que Ucrania viene trabajando con sus socios Oriente Próximo, ha informado el presidente Zelenski durante un encuentro con embajadores ucranianos en Kiev, según informa la agencia Ukrinform.

    Umerov, quien había sido entre 2023 y 2025 ministro de Defensa, es uno de los hombres de confianza del presidente ucraniano y parte activa de las negociaciones de paz con Rusia, en las que Estados Unidos actúa como mediador, sustituye así Oleh Luhovski, quien estaba al frente de la Inteligencia Exterior de manera interina.

    Según medios ucranianos, Zelenski tiene en mente nombrar al exministro del Interior Igor Klimenko como nuevo secretario del Consejo Nacional de Defensa.

    Más sobre:MundoUcraniaVolodimir Zelenski

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subtel ordena el cobro íntegro de garantías a WOM por US$ 13,5 millones tras detectar fallas en la Fibra Óptica Nacional

    Tras revisión de cautelares: Joaquín Lavín León sigue en prisión preventiva

    El influyente jazz contemporáneo de Kenny Garrett regresa a Chile

    Grau dice que la megarreforma no tendrá una “gran diferencia” en la economía y alerta por los efectos fiscales

    Enami cerró el primer semestre con una caída en sus ganancias por mayores costos operacionales

    Corte de Santiago revierte cambio de cautelar y confirma el arresto domiciliario total para Manuel Monsalve

    Lo más leído

    1.
    Fujimori adelanta que en los “próximos días” los militares estarán en las calles de Perú para combatir el crimen

    Fujimori adelanta que en los “próximos días” los militares estarán en las calles de Perú para combatir el crimen

    2.
    Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

    Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

    3.
    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    4.
    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    5.
    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    6.
    Irán asegura que acuerdo con Omán para definir nueva ruta marítima en estrecho de Ormuz está en “fase final”

    Irán asegura que acuerdo con Omán para definir nueva ruta marítima en estrecho de Ormuz está en “fase final”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Servicios

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?

    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?

    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras revisión de cautelares: Joaquín Lavín León sigue en prisión preventiva
    Chile

    Tras revisión de cautelares: Joaquín Lavín León sigue en prisión preventiva

    Corte de Santiago revierte cambio de cautelar y confirma el arresto domiciliario total para Manuel Monsalve

    Los Libertadores acumula 6,6 metros de nieve y permanece cerrado: suma 20 días y es el segundo periodo más largo sin tránsito

    Subtel ordena el cobro íntegro de garantías a WOM por US$ 13,5 millones tras detectar fallas en la Fibra Óptica Nacional
    Negocios

    Subtel ordena el cobro íntegro de garantías a WOM por US$ 13,5 millones tras detectar fallas en la Fibra Óptica Nacional

    Grau dice que la megarreforma no tendrá una “gran diferencia” en la economía y alerta por los efectos fiscales

    Enami cerró el primer semestre con una caída en sus ganancias por mayores costos operacionales

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo
    Tendencias

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    El lío policial por tenencia de drogas que salpica a Carlos Palacios
    El Deportivo

    El lío policial por tenencia de drogas que salpica a Carlos Palacios

    Medio estadounidense devela la desesperación de Infantino: presidente de FIFA ruega a Donald Trump que salve su puesto

    Galería: las imágenes de Vozinha en los exámenes en los que se puso por primera vez la camiseta de Colo Colo

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    El influyente jazz contemporáneo de Kenny Garrett regresa a Chile
    Cultura y entretención

    El influyente jazz contemporáneo de Kenny Garrett regresa a Chile

    ¿Homero existió realmente? Lo que dice la Historia sobre el autor de La Odisea

    La nueva Spider-Man arrasa en Chile y el mundo: las claves de su apabullante éxito

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán
    Mundo

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

    Trump tacha de “hipócrita” a Irán tras desmentir el inicio de conversaciones con Estados Unidos

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”
    Paula

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable