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    Estudio científico asegura que el cambio climático multiplicó “como mínimo” por 20 el riesgo de incendios extremos en España

    El informe del grupo de científicos del World Weather Attribution señala que con el clima actual, las condiciones que favorecieron la propagación del fuego pueden producirse ya cada solo seis años en el centro peninsular.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Incendio forestal en Los Gallardos cerca de Almería, sur de España. Foto: @E112Andalucia en X

    El cambio climático está haciendo que Europa sea más propensa a los incendios, aumentando enormemente las probabilidades de que se den las condiciones propicias para la propagación del fuego que avivaron los megaincendios de los últimos días en Francia y España, según reveló un estudio científico internacional.

    Enormes incendios se han extendido por Burdeos y Madrid, obligando a evacuaciones masivas y destruyendo cientos de viviendas. Los incendios, algunos de los peores jamás vistos en ambos países, se propagaron con facilidad tras una sequía y un calor persistentes.

    El calentamiento global ha duplicado la probabilidad de que se produzca la combinación de altas temperaturas, suelos secos y vientos fuertes en Francia, y la ha multiplicado “por al menos” 20 en España, según un análisis rápido realizado por World Weather Attribution, un consorcio de científicos que utiliza métodos revisados ​​por pares para investigar la influencia del cambio climático en desastres específicos.

    Asimismo, el estudio muestra que, con el clima actual, una semana con una severidad semejante puede repetirse aproximadamente cada seis años en el centro peninsular y cada 20 en el área estudiada de Francia.

    Clair Barnes, investigadora del Imperial College de Londres y coautora del trabajo, lo expresó sin rodeos: “Lo que estamos viendo en Francia y España no es solo mala suerte, es una señal clara de los impactos crecientes del calentamiento antropogénico”.

    “Cada fracción de grado de calentamiento nos empuja hacia un territorio desconocido, y estos incendios muestran exactamente en qué consiste ese riesgo”, añadió.

    La científica subrayó que un invierno húmedo, seguido de un verano seco y una sucesión de olas de calor, ha dejado los bosques cargados de combustible y un calor persistente que ha creado las condiciones para que cualquier chispa se convirtiera en un incendio masivo y peligroso.

    Los científicos ya habían descubierto que el cambio climático aumentó la probabilidad de la ola de calor sin precedentes que azotó Europa Occidental a finales de junio, así como la sequía primaveral; ambos eventos hicieron que la tierra fuera más propensa a los incendios, destaca la edición europea del medio Politico.

    “Estos megaincendios demuestran la rapidez con la que el calor extremo y los paisajes secos, impulsados ​​por el clima, pueden convertir los incendios forestales en devastadores desastres nacionales”, declaró Simon Stiell, jefe de la ONU para el Clima, en un comunicado en respuesta a los hallazgos.

    “La humanidad sigue quemando cantidades colosales de carbón, petróleo y gas, lo que está calentando nuestro planeta, haciendo que estas condiciones sean más peligrosas y que estos megaincendios sean más mortíferos y destructivos”, añadió, haciendo un llamado a una transición más rápida de los combustibles fósiles contaminantes a las energías limpias.

    Los investigadores analizaron observaciones meteorológicas históricas para estudiar cómo han evolucionado las condiciones que favorecen los incendios, sin recurrir a modelos climáticos. Para ello emplearon un indicador conocido como Daily Severity Rating (DSR), que combina factores como las altas temperaturas, la sequedad del ambiente y el viento para estimar la dificultad de controlar un incendio una vez iniciado.

    Los autores subrayan que sus estimaciones son conservadoras y que el riesgo real podría ser aún mayor. El estudio también detectó que la intensidad del índice DSR aumentó más de 40% en ambos países respecto al escenario preindustrial.

    Sincronicidad de incendios

    No es la primera vez que World Weather Attribution llega a esta conclusión. En septiembre de 2025, el mismo grupo ya había demostrado que el cambio climático agravó los incendios registrados en España y Portugal durante el año anterior.

    Gustavo Saiz, científico titular del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria de España, recuerda en declaraciones retomadas por Science Media Centre España (SMSC) que los incendios ocurridos recientemente en España y Francia figuran entre los peores jamás registrados en ambos países, con un elevado número de fallecimientos, miles de viviendas destruidas y la evacuación de más de 300,000 personas.

    En este sentido, el especialista agrega que el estudio demuestra que “el cambio climático no solo está intensificando incendios individuales, sino que también está aumentando su sincronicidad en todas las regiones, lo que agrava las consecuencias humanitarias y ambientales”.

    En este sentido, María José Sanz, directora del Centro Vasco de Investigación sobre Cambio Climático, concluye que “las evidencias nos indican que vivimos en un nuevo paradigma, en el que estos incendios van a ser ya nuestra realidad. La prevención mediante una gestión adaptativa a estas nuevas circunstancias, las alertas tempranas y la cooperación para su control y extinción tienen que formar parte de la respuesta si queremos preservar nuestro bienestar”, según una declaración consignada por Science Media Centre España.

    Personas relajándose en la playa de Moutchic, cerca del lago Lacanau en la región de Gironda en Francia, mientras un enorme incendio forestal arde al otro lado del agua. Foto: Archivo

    Augustin Colette, del Instituto Francés de Medio Ambiente y Riesgos Industriales, advirtió de que esta secuencia de riesgos climáticos acumulados (calor extremo, fuego y contaminación atmosférica) debería ser “una llamada de atención sobre los próximos desafíos de adaptación y un motivo para una acción climática ambiciosa”.

    Friederike Otto, profesora de Ciencias del Clima en el Imperial College de Londres, resume el diagnóstico con una idea incómoda: “El clima de Europa está cambiando más rápido de lo que los gobiernos son capaces de adaptarse”, señala. La combinación meteorológica capaz de crear un polvorín y transformarlo en catástrofe, añade, aparece ahora con mucha mayor frecuencia.

    Según consigna la cadena SER, la publicación de estas conclusiones científicas podría tener un fuerte impacto en el panorama político español. Durante su habitual despacho de verano con el Rey Felipe VI en Mallorca, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a insistir en la necesidad urgente de alcanzar un gran pacto de Estado contra el cambio climático. En su comparecencia ante los medios, el jefe del Ejecutivo tachó directamente de “terraplanistas” a aquellas fuerzas políticas que continúan negando la influencia directa de la crisis climática en este tipo de catástrofes naturales.

    Más sobre:EspañaFranciaIncendios forestalesEstudioWorld Weather AttributionDSRMegaincendiosPedro SánchezMundo

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