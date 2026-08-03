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    Desarticulan banda liderada por taxista: ofrecían cerveza o agua a clientes para drogarlos y robar sus pertenencias

    El funcionario policial detalló que el imputado seleccionaba a personas que habían ingerido alcohol y, una vez que abordaban el taxi, establecía un vínculo de confianza con ellas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, detuvo a cinco integrantes de una banda que usaba un taxi colectivo para robos con intimidación y violencia, además de defraudación con tarjetas de crédito.

    Según la información entregada por la policía, el grupo era liderado por un individuo de nacionalidad peruana y otros cuatro integrantes: tres venezolanos y un chileno. Uno de los integrantes fue incluso detenido cuando pretendía escapar del país con destino a Venezuela.

    El subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Oriente, relató que “operaban con un elevado nivel de especialización criminal y distribución de funciones. Escogiendo víctimas que salían de locales nocturnos, abordaban un taxi colectivo, despertando al otro día, siendo víctimas del robo de sus pertenencias, celulares y constatando giros de dinero, incluso préstamos desde sus aplicaciones bancarias, generando una pérdida patrimonial millonaria”.

    Ante ello, aseguró que “este sujeto no se dedicaba a buscar pasajeros, este sujeto se dedicaba a buscar víctimas y posibles víctimas”. El funcionario policial detalló que el imputado seleccionaba a personas que habían ingerido alcohol y, una vez que abordaban el taxi, establecía un vínculo de confianza con ellas. En algunos casos les ofrecía cerveza o agua y, tras ingerir el líquido, las víctimas comenzaban a experimentar pérdida de conciencia y memoria.

    La fiscal Claudia Barraza explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada en enero de este año, cuando una víctima relató que, tras salir de un espacio de esparcimiento en Ñuñoa, tomó un taxi y posteriormente perdió la capacidad de saber dónde se encontraba. “Se produce un robo con intimidación donde le sustraen en principio las tarjetas”, señaló la persecutora.

    El caso permitió detectar un segundo elemento del modus operandi. Cuando la víctima recuperó sus tarjetas, estas no correspondían a las suyas, sino que pertenecían a otra persona que había sufrido un hecho similar. A partir de ese antecedente, los investigadores comenzaron a levantar denuncias con características similares y lograron identificar un patrón.

    El subprefecto Plaza señaló que la organización contaba con cuatro trabajadores del servicentro que colaboraban con el principal imputado. La PDI detectó transacciones por montos de $1 millón y $2 millones durante la madrugada, algunas realizadas alrededor de las cinco o seis de la mañana. “Ya tenían un modus operandi muy establecido y muy claro, este sujeto con cuatro operarios de esa estación de servicio”, sostuvo Plaza.

    La investigación también permitió detectar un nivel de gasto que, según la policía, no era compatible con los ingresos de algunos de los trabajadores involucrados. Uno de ellos llegaba a trabajar en una camioneta Toyota 4Runner que contaba con accesorios cuyo valor superaba los $10 millones, mientras que a otro se le encontraron más de $4 millones en efectivo en su domicilio.

    Hasta ahora, la investigación ha permitido establecer entre ocho y 11 víctimas con este mismo patrón de operación. Sin embargo, la PDI advirtió que el número podría aumentar debido a que el principal imputado registra denuncias por hechos similares desde 2018.

    En el allanamiento se encontraron máquinas POS, relojes, joyas, celulares y diversas tarjetas bancarias. La Fiscalía Oriente informó que los cinco detenidos quedaron en prisión preventiva.

    Más sobre:PDITaxiClientesRoboFiscalía Oriente

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