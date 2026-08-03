En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

Hace dos semanas España consiguió celebrar su segundo título de una Copa Mundial de la FIFA. Lo hizo tras imponerse a Argentina en Estados Unidos.

A pesar de las celebraciones, ahora en la península ibérica crece la preocupación por lo que pueda ocurrir en la próxima edición. El Mundial de 2030 tiene como sedes definidas a España, Portugal y Marruecos, además de otros partidos inaugurales fijados en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Sin embargo, la principal duda que surge en Europa es qué país va a albergar la final teniendo a Madrid y Rabat como posibles sedes de la definición. Por esto, en España temen que Marruecos acabe con el honor.

Uno de los factores es que en marzo de 2027 se llevarán a cabo las elecciones para determinar al próximo presidente de la FIFA, cuya ceremonia se realizará en la capital marroquí. “La relación entre Gianni Infantino y el país africano es total, algo que aleja el partido más importante del Mundial 2030 de España”, señala Cadena Ser.

A su vez, el periodista Antón Meana comentó en el programa El larguero que “es la primera vez que percibo dudas reales en la RFEF sobre la sede de la final del Mundial 2030. Siempre han sido optimistas, pero ahora hay dudas por la relación entre Marruecos y FIFA. Hay una serie de movimientos en Rabat que no gustan en Las Rozas y movimientos de Infantino que preocupan”.

“Eso sí, no valoran retirar la organización del Mundial si finalmente la final se la dan a Marruecos, ya que a día de hoy se sigue trabajando para que la final sea en España. ¿Y si no nos dan la final? Dicen en la RFEF que el Mundial es una cosa seria y que España será la que organice el mayor número de partidos. Apuntar también que los técnicos de FIFA dicen que Madrid —el estadio Santiago Bernabéu— es la sede idónea para acoger este evento”, complementó.

La proyección de las votaciones

Por otro lado, Sport había informado hace algunas semanas cómo sería el desglose de las votaciones para determinar la sede de la final. Allí señalaron que Marruecos da por seguros los siete votos de la Confederación Africana de Fútbol.

En la Concacaf, estiman el apoyo de cuatro de cinco votos, teniendo a México como única duda. En Asia, el jeque Hamad Al Thani (Catar) y Yasser Al Misehal (Arabia Saudí), hombre de Mohamed bin Salman, asegurarían seis de siete. Y los tres votos de Oceanía se alinearían con Infantino, seducido por los 150 millones extra de recaudación que promete Casablanca.

Con ese mapa, Marruecos sumaría 20 apoyos seguros de los 37 miembros que integran el Consejo de la FIFA.