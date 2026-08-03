SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

    En el país europeo crece la preocupación ante la posibilidad de que los africanos se queden con el duelo definitorio de la competencia que arranca en cuatro años más.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: FIFA

    Hace dos semanas España consiguió celebrar su segundo título de una Copa Mundial de la FIFA. Lo hizo tras imponerse a Argentina en Estados Unidos.

    A pesar de las celebraciones, ahora en la península ibérica crece la preocupación por lo que pueda ocurrir en la próxima edición. El Mundial de 2030 tiene como sedes definidas a España, Portugal y Marruecos, además de otros partidos inaugurales fijados en Uruguay, Argentina y Paraguay.

    Sin embargo, la principal duda que surge en Europa es qué país va a albergar la final teniendo a Madrid y Rabat como posibles sedes de la definición. Por esto, en España temen que Marruecos acabe con el honor.

    Uno de los factores es que en marzo de 2027 se llevarán a cabo las elecciones para determinar al próximo presidente de la FIFA, cuya ceremonia se realizará en la capital marroquí. “La relación entre Gianni Infantino y el país africano es total, algo que aleja el partido más importante del Mundial 2030 de España”, señala Cadena Ser.

    A su vez, el periodista Antón Meana comentó en el programa El larguero que “es la primera vez que percibo dudas reales en la RFEF sobre la sede de la final del Mundial 2030. Siempre han sido optimistas, pero ahora hay dudas por la relación entre Marruecos y FIFA. Hay una serie de movimientos en Rabat que no gustan en Las Rozas y movimientos de Infantino que preocupan”.

    “Eso sí, no valoran retirar la organización del Mundial si finalmente la final se la dan a Marruecos, ya que a día de hoy se sigue trabajando para que la final sea en España. ¿Y si no nos dan la final? Dicen en la RFEF que el Mundial es una cosa seria y que España será la que organice el mayor número de partidos. Apuntar también que los técnicos de FIFA dicen que Madrid —el estadio Santiago Bernabéu— es la sede idónea para acoger este evento”, complementó.

    La proyección de las votaciones

    Por otro lado, Sport había informado hace algunas semanas cómo sería el desglose de las votaciones para determinar la sede de la final. Allí señalaron que Marruecos da por seguros los siete votos de la Confederación Africana de Fútbol.

    En la Concacaf, estiman el apoyo de cuatro de cinco votos, teniendo a México como única duda. En Asia, el jeque Hamad Al Thani (Catar) y Yasser Al Misehal (Arabia Saudí), hombre de Mohamed bin Salman, asegurarían seis de siete. Y los tres votos de Oceanía se alinearían con Infantino, seducido por los 150 millones extra de recaudación que promete Casablanca.

    Con ese mapa, Marruecos sumaría 20 apoyos seguros de los 37 miembros que integran el Consejo de la FIFA.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMarruecosEspañaMundial 2030

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición acusa portazo del gobierno a petición de incluir focalización en platas municipales del megaproyecto

    Alvarado asegura que dentro de los próximos días el gobierno dará a conocer al nuevo subsecretario de Hacienda

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

    Comisión de Seguridad de la Cámara despacha proyecto que extiende la legítima defensa para funcionarios policiales de franco

    Ministra Lincolao revela que 14% de los beneficiarios de Becas Chile está en incumplimiento

    Phil Collins revela que su alcoholismo lo dejó conectado a un respirador artificial: “La gente venía a despedirse”

    Lo más leído

    1.
    El lío policial por tenencia de drogas que salpica a Carlos Palacios

    El lío policial por tenencia de drogas que salpica a Carlos Palacios

    2.
    Bienvenida de rockstar, arellanización exprés de Mosa y un Monumental repleto: las primeras horas de Vozinha en Colo Colo

    Bienvenida de rockstar, arellanización exprés de Mosa y un Monumental repleto: las primeras horas de Vozinha en Colo Colo

    3.
    Histórico de Colo Colo critica a Arturo Vidal por la actitud del volante contra Gabriel Maureira

    Histórico de Colo Colo critica a Arturo Vidal por la actitud del volante contra Gabriel Maureira

    4.
    ¿Por qué Cruzados decidió no buscar arquero? Errores de Bernedo y Melo le costaron 10 puntos a la UC de Daniel Garnero

    ¿Por qué Cruzados decidió no buscar arquero? Errores de Bernedo y Melo le costaron 10 puntos a la UC de Daniel Garnero

    5.
    Galería: las imágenes de Vozinha en los exámenes en los que se puso por primera vez la camiseta de Colo Colo

    Galería: las imágenes de Vozinha en los exámenes en los que se puso por primera vez la camiseta de Colo Colo

    6.
    Cinco equipos y más de dos años sin hacer un gol: la pesada mochila de Damián Pizarro para relanzar su carrera en Audax

    Cinco equipos y más de dos años sin hacer un gol: la pesada mochila de Damián Pizarro para relanzar su carrera en Audax

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Servicios

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?

    Esta semana comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo postular?

    Oposición acusa portazo del gobierno a petición de incluir focalización en platas municipales del megaproyecto
    Chile

    Oposición acusa portazo del gobierno a petición de incluir focalización en platas municipales del megaproyecto

    Alvarado asegura que dentro de los próximos días el gobierno dará a conocer al nuevo subsecretario de Hacienda

    Comisión de Seguridad de la Cámara despacha proyecto que extiende la legítima defensa para funcionarios policiales de franco

    Subtel exige cobro de garantías a Wom por $12.900 millones por incumplir despliegue de postergado proyecto de Fibra Óptica Nacional
    Negocios

    Subtel exige cobro de garantías a Wom por $12.900 millones por incumplir despliegue de postergado proyecto de Fibra Óptica Nacional

    Grau dice que la megarreforma no tendrá una “gran diferencia” en la economía y alerta por los efectos fiscales

    Enami cerró el primer semestre con una caída en sus ganancias por mayores costos operacionales

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo
    Tendencias

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    No son ópticos: la especial cualidad de los lentes que Vozinha lució a su llegada a Chile para jugar por Colo Colo
    El Deportivo

    No son ópticos: la especial cualidad de los lentes que Vozinha lució a su llegada a Chile para jugar por Colo Colo

    Región del Biobío da inicio al camino rumbo a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    El lío policial por tenencia de drogas que salpica a Carlos Palacios

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña
    Cultura y entretención

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

    Phil Collins revela que su alcoholismo lo dejó conectado a un respirador artificial: “La gente venía a despedirse”

    El cantante y productor chileno FloyyMenor es reconocido en importante listado de Billboard

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán
    Mundo

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

    Trump tacha de “hipócrita” a Irán tras desmentir el inicio de conversaciones con Estados Unidos

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”
    Paula

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable