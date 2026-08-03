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    AstraZeneca estudiaría una megafusión con Bristol Myers Squibb: sería un gigante de US$ 400.000 millones

    El Financial Times reportó que las farmacéuticas han conversado en los últimos meses sobre una operación que valoraría a la empresa combinada en cerca de US$ 400.000 millones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    AstraZeneca protagonizaría una de las mayores fusiones de la historia. Dado Ruvic

    La farmacéutica británica AstraZeneca evalúa fusionarse con su competidora estadounidense Bristol Myers Squibb, en una operación que valoraría a la compañía combinada en cerca de US$ 400.000 millones, según informó el Financial Times.

    Fuentes consultadas por el medio británico señalaron que ambas farmacéuticas llevan meses conversando sobre una eventual fusión.

    De materializarse, se trataría de una de las mayores fusiones de la historia.

    El año pasado, AstraZeneca anunció planes para una cotización directa en Estados Unidos, con el objetivo de aprovechar valorizaciones más altas en ese mercado, mientras mantiene su listado en Londres, reportó CNBC.

    El anuncio, no obstante, no era bien recibida por los inversionistas toda vez que la acción de AstraZeneca sufre una dura caída de 7,39% en la Bolsa de Londres.

    Con este resultado, el papel acentúa a -14,88% su retroceso en lo que va de 2026.

    Bristol, por su parte, anota un alza de 1,7% en Wall Street.

    Resultados del segundo trimestre

    Los resultados del segundo trimestre de AstraZeneca, publicados la semana pasada, mostraron que la fuerte demanda por tratamientos oncológicos y para enfermedades raras sigue impulsando el crecimiento de la compañía.

    Los tratamientos oncológicos representaron cerca de US$ 25.000 millones en ventas durante 2025, casi la mitad del total, seguidos por los tratamientos cardiovasculares, renales y metabólicos, con cerca de US$12.000 millones.

    El reporte sobre esta posible fusión llega unos 12 años después de que AstraZeneca rechazara una oferta de compra de su rival estadounidense, de mayor tamaño, Pfizer

    Más sobre:FusiónM&AAstraZenecaBristol Myers Squibb

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