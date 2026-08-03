Delincuentes disparan contra patrullas municipales tras robo a tienda en Providencia

Un violento robo se registró durante la noche del domingo en la comuna de Providencia, luego de que delincuentes robaran una tienda y dispararan contra múltiples patrullas municipales en su huida.

Los hechos se registraron en calle Miguel Claro, donde la banda delictual ingresó por la fuerza a una tienda de ropa.

Al momento de escapar, es que los sujetos fueron seguidos por múltiples patrillas municipales, sin embargo, al llegar a El Cacique con Los Conquistadores es que los sujetos dispararon en reiteradas ocasiones contras los vehículos.

Según detalló el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, “Cuatro de nuestros vehículos recibieron esos impactos, hay tres acá que están en la base, el cuarto quedó inmovilizado porque recibió por lo menos tres balas en su radiador y por tanto se detuvo“.

Además apuntó que “Quiero agradecer a nuestros equipos, como digo, por su valentía, nosotros tenemos muy claro que el aumento de la tecnología que tenemos en nuestra comuna, tenemos más de mil cámaras que están disponibles, significa que si alguien comete un delito acá, no le va a salir gratis, nosotros lo vamos a perseguir y quiero anunciar de inmediato que nosotros vamos a poner una querella por homicidio frustrado contra estos delincuentes”.

En la misma línea realizó un llamado al Gobierno apuntando que “necesitamos más carabineros en las calles en la comuna de Providencia, esta es una comuna por la cual pasan dos millones de personas al día”.