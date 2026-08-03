Excanciller Alfredo Moreno valora reactivación de relaciones consulares con Venezuela: “Nadie podría criticar lo que se ha hecho”

Luego que el Presidente José Antonio Kast y el canciller, Francisco Pérez Mackenna, anunciaran el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de las relaciones bilaterales con Venezuela, el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, aterrizó en Caracas para concretar la misión.

La situación se da a dos años del retiro del cuerpo diplomático de Chile en el país caribeño. El objetivo de Núñez es iniciar la revisión de las gestiones administrativas y operativas para normalizar las relaciones consulares.

En ese marco, el exministro de Relaciones Exteriores de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, en conversación el programa Desde la Redacción de La Tercera, celebró el avance de las conversaciones, aunque planteó que “el problema” de fondo radica en la situación de Venezuela.

Para el excanciller, el hecho de que se rompieran las relaciones consulares con Venezuela “nunca debió suceder”. “Los países ojalá nunca rompieran relaciones. Siempre es bueno tener relaciones aunque piensen diferente”, sostuvo.

Según expuso, “los consulados, lo que hacen es resolver los problemas de las personas comunes y corrientes”.

“Si tu necesitas un documento, una visa, hacer un trámite, todo eso se hace a través de los consulados (...) y cuando tú no tienes relaciones consulares tienes que ir a hacerlo a través de otro país. Todo se hace más lento, todo es más complicado. Es muy inusual que se corten las relaciones consulares, aún en los peores momentos ”, aseveró.

En ese sentido, aseguró que le alegra “mucho que esto se haya repuesto”. Con ello, señaló que, a su parecer, "ha sido una buena gestión de la Cancillería haber logrado esto rápidamente".

PEDRO RODRIGUEZ

Respecto a lo que se viene, planteó que lo más probable es que se sigan “teniendo diferencias (entre Chile y Venezuela) en muchas cosas, pero hay otras muchas cosas en las que podemos colaborar”.

“Ya hablábamos de lo consular, hay temas legales importantes, hay personas que han cometido delitos que tenemos que tener la posibilidad de traerlos y donde la colaboración del gobierno venezolano es muy importante ”, sostuvo.

El excanciller planteó que si la relación entre Chile y Venezuela fuese tratada como una “enfermedad”, la “causa” sería el país caribeño.

“La causa está en otro lado. Si no resolvemos la causa, esto va a seguir siendo un problema”, indicó.

“Podemos aminorarlo, podemos disminuir el dolor, podemos buscar pequeñas soluciones. Ya han salido algunas personas. Podemos evitar que esto (inmigración irregular) siga creciendo. Y eso me parece que son las cosas que podemos hacer. El paso de las relaciones consulares es muy importante”, sostuvo.

PEDRO RODRIGUEZ

Moreno dijo esperar que “esto vaya normalizándose“. ” En la medida que la situación en Venezuela mejore, esa es la principal solución al problema que estamos viviendo “.

El exministro también abordó los dichos del presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien criticó la decisión del gobierno de reanudar las relaciones consulares con Venezuela.

“Es muy importante lo que hagamos como chilenos en materia de política exterior, es que actuemos unidos. No gastemos la energía entre nosotros, aquí lo que estamos discutiendo es lo que debe hacer Chile respecto de un tercer país”, indicó.

El excanciller planteó que actualmente Chile tiene “relaciones consulares con países que tienen opiniones muy diferentes de nosotros, que tienen sistemas radicalmente distintos a los nuestros en materia democrática. En materia consular, creo que nadie podría criticar lo que se ha hecho”.

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