Imputado no llegó: reprograman formalización de uruguayo que intentó vender información reservada de la denunciante de Monsalve

Para la mañana de este lunes estaba programada la formalización del ciudadano uruguayo Fernando Silva Tagliabúe, expareja de la mujer que en 2024 denunció al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por violación y abuso sexual. Sin embargo, la audiencia debió reprogramarse.

Tras más de un año y dos meses de investigación, para hoy estaba previsto que el fiscal José Morales le comunicara cargos al sujeto como autor de los delitos de lesiones, amenazas, daños, uso no autorizado de tarjeta bancaria y grabación de comunicaciones privadas, pero el imputado no se presentó.

Según se expuso durante la instancia, no se materializó de manera correcta la notificación del imputado, quien había fijado domicilio en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

Por lo mismo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 21 de septiembre una nueva audiencia de formalización de la indagación.

“Lamentablemente no fue notificado en San Pedro de Atacama, donde fijó su domicilio, por lo que la Fiscalía solicitó un nuevo día que se fijó para el 21 de septiembre”, comentó Morales tras la audiencia a Mega.

Si bien el imputado había dado cuenta de un domicilio en Chile, el fiscal confirmó que efectivamente cuentan con antecedentes que hacen presumir que habría salido del país.

“Lo más probable es que esté en el extranjero, de acuerdo a los testigos que tenemos”, dijo el persecutor.

En el marco de esta indagación, el defensor penal público Víctor Providel, también se mantiene como imputado.