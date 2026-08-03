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    Sistema frontal mantiene 10 alertas rojas: hay dos fallecidos y casi 6 mil personas aisladas

    Desde Meteorología detallaron que el bloqueo en el Mar Austral comienza a ceder, lo que permitirá el ingreso de sistemas frontales a la zona centro-sur.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, realizó esta mañana un balance sobre el sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país.

    Al respecto, la autoridad explicó que el foco de la atención “sigue siendo el tramo entre las regiones de Maule y La Araucanía, en donde incluso en la madrugada se siguieron tomando medidas en terreno relacionadas principalmente con el aumento en caudales y la posibilidad de desbordes”.

    En la jornada de ayer, indicó, se enviaron 12 mensajes a través del sistema de alerta de emergencia SAE, siete de ellos para la Región de BioBío, principalmente para las comunas de Nacimiento y Concepción, y cinco para la Región de La Araucanía, en las comunas de Angol y Traiguén.

    A nivel país se mantienen diez alertas rojas y diez amarillas, añadió, principalmente por desbordes y crecidas. En tanto, El monitoreo en línea de los ríos esta mañana de la Dirección General de Aguas indica ocho estaciones que superan el umbral rojo y 19 estaciones que superan el umbral amarillo.

    Al momento el balance indica dos personas fallecidas en Panguipulli, 1.399 personas damnificadas, 156 albergados, 5.936 aislados, 27 viviendas destruidas, 685 con daño mayor, 4.838 con daño menor y 1.052 en evaluación.

    Por otra parte, y según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible en tanto, en el tramo comprendido entre O’Higgins y Los Lagos se reportan 23.104 clientes sin suministro.

    En Maule por su parte se mantiene la alerta roja regional por sistema frontal, como también diversas alertas rojas por desbordes en sectores de las comunas de Cauquenes y Parral.

    La comuna de Constitución, indicó Cebrián, fue una de las más afectadas, y según los registros, en una hora cayeron 36 milímetros, activándose las cuencas secundarias. Producto de lo anterior se produjeron tres socavones.

    En la Región del BioBío, durante la jornada, las principales afectaciones correspondieron a desbordes e inundaciones en las comunas de Arauco, Cañete, Curanilagüe, Nacimiento, Quilleco, Santa Bárbara, Penco y Coronel.

    “Actualmente, el río Andalien presenta desborde, pero con niveles a la baja”, indicó.

    En la Región de la Araucanía, detalló, “la principal preocupación se concentra en Angol”, en donde producto de desbordes fue necesario realizar el cierre preventivo en diversas calles de la comuna.

    En cuanto a los procesos de evacuación, la directora nacional de Senapred detalló que se dispusieron 90 voluntarios de bomberos, a los que se adicionaron 50 nuevos voluntarios, y efectivos del Ejército para apoyar este proceso.

    “Reiteramos el llamado a las comunidades de sectores cercanos, a riberas de ríos, quebradas y zonas cordilleras a extremar las medidas de prevención, mantenerse informados a través de canales oficiales y, en caso de recibir una alerta SAE por un peligro inminente, evacuar de manera inmediata”, señaló.

    Pronóstico meteorológico

    En cuanto al pronóstico, desde Meterología detallaron que el bloqueo en el Mar Austral comienza a ceder, lo que permitirá el ingreso de sistemas frontales a la zona centro-sur.

    “Hacia el fin de semana, las altas presiones favorecerán tiempo más estable y un descenso de las temperaturas en gran parte del país”, indicaron

    Asimismo, detallaron el siguiente pronóstico:

    • Zona Norte: Nubosidad baja matinal en el litoral y tardes con escasa nubosidad. En el interior predominarán los cielos despejados.
    • Zona Central: Entre Coquimbo y O’Higgins habrá cielos nublados, chubascos de nieve en cordillera durante la madrugada del jueves y un descenso de las temperaturas desde ese día. Máximas entre 16 °C y 19 °C.
    • Zona Centro-Sur: Entre Maule y Biobío habrá inestabilidad el lunes y martes con chubascos débiles. El miércoles ingresará un frente frío con precipitaciones normales para la época y nieve en cordillera. Luego retornará el tiempo estable.
    • Zona Sur: Entre La Araucanía y Los Lagos predominarán los cielos nublados con chubascos durante gran parte de la semana. Las máximas oscilarán entre 12 °C y 14 °C, disminuyendo hacia el viernes.
    • Zona Austral: En Aysén continuarán las heladas, con temperaturas bajo 0 °C y chubascos de nieve. Durante el fin de semana dominarán las altas presiones, favoreciendo un mayor descenso térmico. En Magallanes se esperan lluvias y agua nieve hasta el miércoles. Desde el jueves predominarán los cielos nublados y la escarcha, con máximas que no superarán los 4 °C.
    Más sobre:NacionalMeteorologíaSenapredSistema frontalLluvias

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