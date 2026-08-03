¿Cuánto pagó la U por Reinhart? Refuerzo argentino llega a Santiago para ponerse a las órdenes de Gago

La U lo vuelve a intentar. Tras caerse la contratación de Valentín Gauthier, el defensa uruguayo no pasó los exámenes médicos y la regencia de Azul Azul decidió no contratarlo, llegó al país Tobías Reinhart.

El volante argentino aterrizó en Pudahuel en la jornada de este lunes y se dirigió de inmediato a una clínica del sector oriente de Santiago, para someterse a la revisión de rigor. “Estoy bien... Contento. Ahora me voy a hacer los estudios, para ver si se puede cerrar todo. Pero bueno, tranquilo”, fueron sus primeras palabras en el país.

De salir todo bien, tal como lo informó El Deportivo, el vínculo de Universidad de Chile con el futbolista de 26 años será por dos años y medio. “Vengo con muchas ganas de afrontar este desafío, pero como les digo, ahora veremos cómo se da todo”, agregó Reinhart.

Luego avisó que está listo para jugar. ¿Jugará ante San Felipe este miércoles? Lo más probable es que no, pero si podría sumar minutos ante Palestino el próximo domingo, cuando los laicos vuelvan a competir por la Liga de Primera.

Foto: @temperleyok

¿Cuánto pagó la U por Reinhart?

El mediocampista pertenecía a los registros de la Reggiana de la Serie B de Italia y según el diario deportivo de ese país, La Gazzetta dello Sport, Azul Azul canceló 700 mil dólares por su transferencia. Una cifra bastante baja si se considera que el transandino fue titular en 29 de los 33 partidos que disputó, anotando tres goles, pero el descenso del cuadro de la ciudad Reggio Emilia a la tercera división, facilitó el negocio.

Reinhart inició su carrera en las divisiones inferiores de Temperley y debutó con dicha camiseta durante la temporada 2018. En agosto de 2019 fue cedido al Spezia de Italia y ese mismo año debutó en la Serie B. Tras el ascenso de los bianconeri a la Serie A, dicha institución intentó adquirir su pase, pero no llegó a un acuerdo con el club del otro lado de la cordillera y Rerinhart regresó a Sudamérica.

Luego, continuó su carrera en Argentina y a fines de 2023 volvió al fútbol italiano, en esa segunda ocasión para incorporarse al Reggiana y tras casi tres años, retorna a nuestro continente para jugar por el equipo que es dirigido por Fernando Gago. El mismo que hoy se ubica segundo en la Tabla de Posiciones del Campeonato Chileno con 30 unidades y por ahora está consiguiendo el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lugar al cual llegó tras el triunfo ante Huachipato en la jornada del domingo 2 de agosto y tras la caída de Universidad Católica ante Deportes Concepción. Eso sí, la pelea por el título está un poco más difícil pues Colo Colo se mantiene firme en la punta con 42 positivos.