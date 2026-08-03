Ministra de Salud por proyecto Escucha su corazón: “No hay evidencia científica de que la mujer vaya a cambiar de opinión”

La ministra de Salud, May Chomali, abordó esta jornada el proyecto Escucha su corazón presentado por el Partido Nacional Libertario con patrocinio del Partido Republicano, el cual propone que las mujeres que pretendan abortar deban escuchar los latidos del embrión o feto como parte del proceso previo a la interrupción legal del embarazo, que hasta ahora en Chile es posible por tres casuales.

Consultada al respecto, la secretaria de Estado indicó en Tele13 Radio que han analizado el tema, y que “desde el punto de vista clínico, no existe evidencia científica -que es lo que tiene que mover a nosotros- que la mujer vaya a cambiar de decisión en esas tres causales”.

“O sea, son tres causales muy complejas: inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación. No existe -y hemos buscado- evidencia científica que un acto como ese pueda reducir la probabilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto“, señaló.

“Científicamente no hay sentido, no hay evidencia de que la mujer vaya a cambiar de decisión”, reiteró.

Asimismo, la ministra indicó que para el médico tampoco hace una diferencia lo que propone este proyecto de ley, ya que “las ecografías la tienen que hacer igual”.

“Para poder decir que hay inviabilidad fetal tiene que tener una ecografía, y cuando está en riesgo la vida de la madre, seguro para saber que está embarazada tuvo una ecografía”, apuntó. “Por lo tanto, para todos los efectos del médico no hace la diferencia”.

Médicamente, indicó, “no agrega nada”.

Diputado Urruticoechea responde a Chomali: “Hay experiencia, hay datos”

Tras las declaraciones de la ministra de Salud, el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), autor principal del proyecto Escucha su corazón, salió en defensa de la iniciativa.

“Primero pedirle a la ministra que retire la norma que dejó el expresidente Gabriel Boric, donde las mujeres de 15 años hacia abajo y de 45 años arriba pueden abortar libremente por solo hecho de tener esa edad” sostuvo tajante. “Si no lo hace, entonces entiendo que es parte de todo este juego”.

La norma que cuestiona el diputado sin embargo, no existe en la ley chilena, ya que en Chile solo hay interrupción del embarazo bajo tres causales: inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación.

El rango etario al que hace referencia puede deberse a que dentro de la causal de riesgo de la madre se menciona que existe mayor riesgo de mortalidad en esas edades extremas (menor de 15, mayor de 45), por lo que se indica que es uno de los elementos que el equipo de salud debe considerar al evaluar. Sin embargo en la normativa (página 45) se indica que solo ese factor no configura automáticamente la causal por sí misma. Es decir, no solo por ser menor de 15 o mayor de 45 años se le debe realizar un aborto bajo la causal de riesgo de la madre.

Por otro lado, en cuando a la evidencia científica, el diputado refutó que “hay experiencia, hay datos, hay porcentajes en todos los estados de Estados Unidos donde esta ley se aplica, y también en Hungría”.

“No sé por qué no la han podido encontrar”, sostuvo. “¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de salvar una vida? ¿Estamos del lado de apaciguar toda esta ira implacable del feminismo, de la prensa y tratar de dejar todo en orden, sabiendo que existen asesinatos de niños que son completamente inocentes? ¿Dónde están las palabras del cardenal Chomali entonces?“, cuestionó.