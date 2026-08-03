Rabat descarta incluir levantamiento del secreto bancario en proyecto para liquidar y administrar bienes incautados a delincuentes

Tras participar en el comité de Seguridad Pública en el Palacio de La Moneda, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó los alcances del proyecto que busca crear una agencia para administrar los bienes incautados de los delincuentes.

Según precisó el secretario de Estado en El Mercurio, la iniciativa busca “darle un golpe al mentón” al crimen organizado, interviniendo directamente en el patrimonio de las organizaciones criminales.

El objetivo, sería destinar los recursos que se obtengan de las incautaciones, para fortalecer las capacidades operativas de las instituciones que combaten el delito. Además, se busca crear un fondo especial para la reparación de las víctimas.

En ese marco, Rabat explicó que “lo que se está estudiando y analizando es poder generar una institución que respecto de aquellos bienes que provienen de un delito se pueda liquidar de la manera más rápida posible ”.

“Adicionalmente, el análisis comprende también la destrucción de todos estos bienes, por ejemplo, de droga, de cigarrillos, de alcohol ilícito y además generar un fondo de reparación a las víctimas”, sostuvo.

El ministro aseguró que “se ha dado un proyecto muy interesante que estamos analizando, estudiando y desarrollando para presentarlo a la brevedad posible”.

A raíz de las voces de oposición que han sugerido que se incluya en la medida el levantamiento del secreto bancario, el ministro señaló que esa discusión “no conversa” con el proyecto en cuestión.

“ Son cosas distintas . Entiendo el interés de la oposición, pero no es esta agencia la vía adecuada para plantear ese tema" , aseveró.

No obstante, planteó que junto a los equipos encargados recogerá “muchas de las muy buenas ideas que los parlamentarios han dado para tener una institucionalidad muy robusta, porque va a ser un proyecto que le va a dar un golpe al mentón al crimen organizado".

Reforma al INDH

Por otra parte, el ministro defendió la idea de reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asegurando que actualmente la institución tendría un “sesgo ideológico”.

“Si por sesgo ideológico entendemos que vamos a romper el clivaje que hoy día tiene el INDH de entender los derechos humanos únicamente como los atentados graves de agentes de Estado contra la ciudadanía, sí hay sesgo ideológico”.

El ministro señaló que lo busca el gobierno es que “se entienda que el respeto a los derechos humanos es el respeto a los derechos esenciales de la persona humana”.

“Por eso desde el día uno el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha luchado y seguirá luchando”, indicó.