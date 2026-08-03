Accionistas de Latam Airlines aprueban recomprar hasta 5% de sus acciones, con un pago que podría llegar a US$670 millones

Este lunes, la junta extraordinaria de accionistas de Latam Airlines aprobó un nuevo programa de compra de acciones de propia emisión, el que podría implicar el desembolso de casi US$700 millones.

Según el hecho esencial enviado por la compañía, los accionistas aprobaron la propuesta del directorio de adquisición de títulos por hasta el 5% de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital social de la firma, equivalente a 28.710.799.185 acciones.

En la jornada la acción cerró en $25,25, por lo que el número de acciones máximo a adquirir se valoriza en $724.947 millones, equivalentes a unos US$671, 3 millones.

De acuerdo al hecho esencial, “el nuevo programa tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de la junta, y tendrá como objetivo, atendidas las razones expuestas en la junta, adquirir acciones de propia emisión, en una transacción o serie de transacciones, en las condiciones que determine el directorio y dentro de los parámetros aprobados por la junta, por estimarse que ello constituye una asignación eficiente de los recursos de la sociedad para generar valor a la misma y la generalidad de sus accionistas”.

La junta también aprobó facultar al directorio para fijar el precio mínimo y máximo de adquisición de las acciones con cargo al nuevo programa, “quedando plenamente facultado para modificar dicha determinación cuantas veces lo estime necesario, a su propio criterio”.

A la vez, el directorio quedó autorizado para adquirir acciones directamente en rueda en una cantidad representativa de hasta el 1% del capital accionario dentro de cualquier período de 12 meses.

También se facultó al directorio para que, en caso de que “estimare del caso enajenar todo o parte de las acciones adquiridas en virtud del nuevo programa, las enajene en una cantidad representativa de hasta el 1% del capital accionario de la Sociedad dentro de cualquier período de 12 meses”.

Ya en 2025 la aerolínea llevó adelante un programa de compra de acciones de propia emisión. En la oportunidad se hizo del 5% del capital, desembolsando US$585 millones.