SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Accionistas de Latam Airlines aprueban recomprar hasta 5% de sus acciones, con un pago que podría llegar a US$670 millones

    En 2025 la aerolínea ya había aprobado un programa similar, por el cual aquirió un 5% de las acciones por US$585 millones.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Este lunes, la junta extraordinaria de accionistas de Latam Airlines aprobó un nuevo programa de compra de acciones de propia emisión, el que podría implicar el desembolso de casi US$700 millones.

    Según el hecho esencial enviado por la compañía, los accionistas aprobaron la propuesta del directorio de adquisición de títulos por hasta el 5% de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital social de la firma, equivalente a 28.710.799.185 acciones.

    En la jornada la acción cerró en $25,25, por lo que el número de acciones máximo a adquirir se valoriza en $724.947 millones, equivalentes a unos US$671, 3 millones.

    De acuerdo al hecho esencial, “el nuevo programa tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de la junta, y tendrá como objetivo, atendidas las razones expuestas en la junta, adquirir acciones de propia emisión, en una transacción o serie de transacciones, en las condiciones que determine el directorio y dentro de los parámetros aprobados por la junta, por estimarse que ello constituye una asignación eficiente de los recursos de la sociedad para generar valor a la misma y la generalidad de sus accionistas”.

    La junta también aprobó facultar al directorio para fijar el precio mínimo y máximo de adquisición de las acciones con cargo al nuevo programa, “quedando plenamente facultado para modificar dicha determinación cuantas veces lo estime necesario, a su propio criterio”.

    A la vez, el directorio quedó autorizado para adquirir acciones directamente en rueda en una cantidad representativa de hasta el 1% del capital accionario dentro de cualquier período de 12 meses.

    También se facultó al directorio para que, en caso de que “estimare del caso enajenar todo o parte de las acciones adquiridas en virtud del nuevo programa, las enajene en una cantidad representativa de hasta el 1% del capital accionario de la Sociedad dentro de cualquier período de 12 meses”.

    Ya en 2025 la aerolínea llevó adelante un programa de compra de acciones de propia emisión. En la oportunidad se hizo del 5% del capital, desembolsando US$585 millones.

    Más sobre:MercadoLatamAccionesRecompra de Acciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Cuarteto de Nos confirma su arrastre en Chile y anuncia show en el Movistar Arena

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta

    Director de INDH y dichos del Presidente Kast tras confirmarse absolución de Crespo: “Naturalmente, discrepamos del fallo”

    Mauricio Redolés anuncia masiva celebración de los 30 años del clásico ¿Quién Mató a Gaete?

    Insulza critica falta de apoyo del gobierno a Bachelet: “Este país no va a tener nunca más la posibilidad de tener un secretario general de la ONU”

    “Puede haber ahí un malentendido”: Ministro Quiroz aclara que aún no hay un nombre para el reemplazo de Juan Pablo Rodríguez

    Lo más leído

    1.
    El abultado patrimonio que declaró el embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

    El abultado patrimonio que declaró el embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

    2.
    Juan Andrés Fontaine: “Büchi tuvo que ganarse la confianza de Pinochet, empresarios y civiles para hacer las reformas económicas de los ‘80”

    Juan Andrés Fontaine: “Büchi tuvo que ganarse la confianza de Pinochet, empresarios y civiles para hacer las reformas económicas de los ‘80”

    3.
    El reservado proyecto de los bancos para lanzar el “Pix chileno”

    El reservado proyecto de los bancos para lanzar el “Pix chileno”

    4.
    El cobre mantiene su escalada y el precio anota un nuevo máximo histórico en Londres

    El cobre mantiene su escalada y el precio anota un nuevo máximo histórico en Londres

    5.
    Caja fiscal cierra en junio con US$3.700 millones y supera el promedio de los últimos tres años

    Caja fiscal cierra en junio con US$3.700 millones y supera el promedio de los últimos tres años

    6.
    Gobierno ingresa a Contraloría modificación que simplifica 55 permisos mineros en 13 trámites para empujar la inversión

    Gobierno ingresa a Contraloría modificación que simplifica 55 permisos mineros en 13 trámites para empujar la inversión

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar la postulación?

    Comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar la postulación?

    Así funciona la red de Metro este martes 4 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 4 de agosto: toda la red está operativa

    Director de INDH y dichos del Presidente Kast tras confirmarse absolución de Crespo: “Naturalmente, discrepamos del fallo”
    Chile

    Director de INDH y dichos del Presidente Kast tras confirmarse absolución de Crespo: “Naturalmente, discrepamos del fallo”

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Insulza critica falta de apoyo del gobierno a Bachelet: “Este país no va a tener nunca más la posibilidad de tener un secretario general de la ONU”

    “Puede haber ahí un malentendido”: Ministro Quiroz aclara que aún no hay un nombre para el reemplazo de Juan Pablo Rodríguez
    Negocios

    “Puede haber ahí un malentendido”: Ministro Quiroz aclara que aún no hay un nombre para el reemplazo de Juan Pablo Rodríguez

    El dólar vuelve a caer con fuerza y registra su menor valor en más de un mes

    El cobre mantiene su escalada y el precio anota un nuevo máximo histórico en Londres

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Video: revisa el primer entrenamiento de Vozinha en Colo Colo
    El Deportivo

    Video: revisa el primer entrenamiento de Vozinha en Colo Colo

    Arsene Wenger critica el plan que buscaba vender el Mundial: “Abandonar este proyecto era absolutamente necesario”

    El club que busca quedarse con Toselli: la fórmula de la U para fichar a joven promesa del fútbol colombiano

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    El Cuarteto de Nos confirma su arrastre en Chile y anuncia show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    El Cuarteto de Nos confirma su arrastre en Chile y anuncia show en el Movistar Arena

    Mauricio Redolés anuncia masiva celebración de los 30 años del clásico ¿Quién Mató a Gaete?

    El Deshielo: revelan fecha de estreno y trailer de la nueva película de Manuela Martelli

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta
    Mundo

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta

    El caso de Ceuta reaviva las divisiones en torno a la migración en Europa

    Rusia pide “madurez” a los socios de Ucrania y advierte de que “continuará” su invasión en caso contrario

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel
    Paula

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan