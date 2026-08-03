Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos? Foto referencial de archivo

Desde el Ministerio de Vivienda se recuerda que se encuentra vigente la postulación al Subsidio de Arriendo 2026, a través de un trámite que se puede completar en línea.

La gestión se realiza en el sitio minvu.cl, que recibe solicitudes hasta el 7 de agosto .

Pueden postular tanto familias como personas mayores de 60 años en solitario, que además cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con cédula de identidad vigente.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.

Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.000 aprox.) y 25 UF ($1.021.000).

Montos del Subsidio de Arriendo

El Subsidio de Arriendo facilita hasta 170 UF ($6.940.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.000 aprox.) para destinar a este gasto.

Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes se cuenta con un tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.

También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.000 aprox.) o 13 UF ($530.000 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.