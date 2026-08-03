SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    El beneficio entrega hasta 170 UF y se solicita en línea a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos? Foto referencial de archivo

    Desde el Ministerio de Vivienda se recuerda que se encuentra vigente la postulación al Subsidio de Arriendo 2026, a través de un trámite que se puede completar en línea.

    La gestión se realiza en el sitio minvu.cl, que recibe solicitudes hasta el 7 de agosto.

    Pueden postular tanto familias como personas mayores de 60 años en solitario, que además cumplan con los siguientes requisitos:

    • Contar con cédula de identidad vigente.
    • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.
    • Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.
    • Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.000 aprox.) y 25 UF ($1.021.000).

    Montos del Subsidio de Arriendo

    El Subsidio de Arriendo facilita hasta 170 UF ($6.940.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.000 aprox.) para destinar a este gasto.

    Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes se cuenta con un tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.

    También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.000 aprox.) o 13 UF ($530.000 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.

    Más sobre:ViviendaSubsidiosSubsidio de ArriendoSubsidio de Arriendo 2026PostularPostulacionesMinvuRequisitosAhorro mínimoCómo postularArriendo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia pide “madurez” a los socios de Ucrania y advierte de que “continuará” su invasión en caso contrario

    El volcán de Fuego de Guatemala aumenta su actividad y obliga a las primeras evacuaciones

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Marilyn Monroe y las sombras de su adiós: qué reveló la autopsia y la prensa sobre su muerte

    Lo más leído

    1.
    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    2.
    Temblor hoy, martes 4 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 4 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo

    4.
    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    6.
    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 4 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 4 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, martes 4 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 4 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de agosto con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de agosto con el RUT

    Así funciona la red de Metro este martes 4 de agosto: toda la red está operativa
    Chile

    Así funciona la red de Metro este martes 4 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, martes 4 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast valora decisión de la Corte de Apelaciones que confirma absolución de Claudio Crespo por lesiones a diputado Gustavo Gatica

    Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital: “Vamos a bajar nuestra proyección de PIB de 1,7% a 1,1% para el año”
    Negocios

    Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital: “Vamos a bajar nuestra proyección de PIB de 1,7% a 1,1% para el año”

    Caja fiscal cierra en junio con US$3.700 millones y supera el promedio de los últimos tres años

    Economía repuntará en segundo semestre tras mejor Imacec de junio, pero proyecciones para el año se ajustan bajo 1,5%

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente
    El Deportivo

    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    “Cacique”: cuenta oficial del Mundial 2026 alucina con la llegada de Vozinha a Colo Colo

    ¿Un último baile? La enigmática confesión de Mauricio Isla sobre su futuro en el fútbol

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Marilyn Monroe y las sombras de su adiós: qué reveló la autopsia y la prensa sobre su muerte
    Cultura y entretención

    Marilyn Monroe y las sombras de su adiós: qué reveló la autopsia y la prensa sobre su muerte

    FICValdivia exhibirá filmes de Lisandro Alonso, Rose Lowder y Daniela Delgado Vitelli

    Christopher Nolan da profunda entrevista acerca de La Odisea: crítica “amateur”, expiación y una civilización decadente

    Rusia pide “madurez” a los socios de Ucrania y advierte de que “continuará” su invasión en caso contrario
    Mundo

    Rusia pide “madurez” a los socios de Ucrania y advierte de que “continuará” su invasión en caso contrario

    El volcán de Fuego de Guatemala aumenta su actividad y obliga a las primeras evacuaciones

    Ucrania informa de la muerte de al menos cuatro personas en nuevos ataques de Rusia sobre varias provincias

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel
    Paula

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan