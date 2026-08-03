Enami cerró el primer semestre con una caída en sus ganancias por mayores costos operacionales.

La estatal Empresa Nacional de Minería (Enami) tuvo una mejora en sus resultados del segundo trimestre. La minera reportó ganancias por US$12,1 millones en abril-junio, frente a las pérdidas de US$7,5 millones registradas en igual periodo del año pasado.

Pero, en el acumulado del primer semestre, las utilidades sumaron US$$13,8 millones, lo que constituye una baja de 18,3% frente a los US$16,9 millones del mismo lapso de 2025.

Según reportó la empresa en su estado de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el primer semestre obtuvo un margen bruto de US$46,9 millones, menor a los US$55,8 millones conseguidos a junio del ejercicio pasado, disminución que se explicó por una fuerte alza en los costos operacionales.

Precisó que el gasto administrativo subió de US$23,9 millones en 2025, a US$29,9 millones en 2026.

Menor producción

En cuanto a la producción de cobre, Enami dijo que al 30 de junio de 2026 esta alcanzó a 17.570 toneladas, cifra que representó una baja de 325,8% respecto a igual período del año pasado

La firma indicó que el descenso se debió principalmente a la menor entrega en plantas de terceros, principalmente Ventanas, Cerro Negro y el cese de entregas de Barriles. Añadió que en plantas propias la mayor caída tuvo lugar en la planta Matta, la que fue parcialmente compensada por una mayor entrega en Salado.

Así, las ventas físicas de cátodos experimentaron un retroceso de 34,7%, también fundamentalmente producto de las bajas en plantas de terceros.

Mientras que las ventas físicas de oro y plata, en tanto, cayeron 30,7% y 15,4%, respectivamente. Esta diferencia se debió al menor refino en Ventanas, unido a la menor entrega, explicó la compañía.

Por su parte, las ventas físicas de concentrados tuvieron una disminución de 14,5%, debido esencialmente a cambios contractuales aplicados en el periodo, detalló Enami.

Por otro lado, minerales y otros tuvo un alza de 61,6% respecto del año anterior, gracias a la venta de minerales provenientes del poder de compra de Antofagasta. En 2026 no se registran ventas de circulantes.

A pesar de la baja en los volúmenes de venta, los ingresos por venta tuvieron un aumento, debido a que el precio promedio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres a junio fue de US$5,9461 la libra, un 38,3% mayor que en igual lapso de 2025.

El precio promedio de venta a junio 2026 alcanzó los US$6,1689 la libra, versus US$4,4166 la libra de 12 meses antes, lo que es US$1,7523 la libra más alto.

En cuato al costo unitario de procesamiento de las unidades vendidas, este alcanzó a US$6,701 la libra al cierre del primer semestre, en comparación con el costo unitario a junio 2025, el que fue de US$5,922 la libra.

Enami, por ser una empresa autónoma del Estado, debe cancelar un impuesto especial de 40% que, de acuerdo con el resultado en ambos años, afecta solo a los dividendos recibidos, dijo la minera. De este modo, precisó que en 2026 se registra un impuesto a la renta de US$8 millones.