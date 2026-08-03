SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Enami cerró el primer semestre con una caída en sus ganancias por mayores costos operacionales

    Las utilidades sumaron US$$13,8 millones, una baja de 18,3% frente a las ganancias de US$16,9 millones de enero-junio del año pasado.

    Por 
    Patricia San Juan
    Enami cerró el primer semestre con una caída en sus ganancias por mayores costos operacionales.

    La estatal Empresa Nacional de Minería (Enami) tuvo una mejora en sus resultados del segundo trimestre. La minera reportó ganancias por US$12,1 millones en abril-junio, frente a las pérdidas de US$7,5 millones registradas en igual periodo del año pasado.

    Pero, en el acumulado del primer semestre, las utilidades sumaron US$$13,8 millones, lo que constituye una baja de 18,3% frente a los US$16,9 millones del mismo lapso de 2025.

    Según reportó la empresa en su estado de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el primer semestre obtuvo un margen bruto de US$46,9 millones, menor a los US$55,8 millones conseguidos a junio del ejercicio pasado, disminución que se explicó por una fuerte alza en los costos operacionales.

    Precisó que el gasto administrativo subió de US$23,9 millones en 2025, a US$29,9 millones en 2026.

    Menor producción

    En cuanto a la producción de cobre, Enami dijo que al 30 de junio de 2026 esta alcanzó a 17.570 toneladas, cifra que representó una baja de 325,8% respecto a igual período del año pasado

    La firma indicó que el descenso se debió principalmente a la menor entrega en plantas de terceros, principalmente Ventanas, Cerro Negro y el cese de entregas de Barriles. Añadió que en plantas propias la mayor caída tuvo lugar en la planta Matta, la que fue parcialmente compensada por una mayor entrega en Salado.

    Así, las ventas físicas de cátodos experimentaron un retroceso de 34,7%, también fundamentalmente producto de las bajas en plantas de terceros.

    Mientras que las ventas físicas de oro y plata, en tanto, cayeron 30,7% y 15,4%, respectivamente. Esta diferencia se debió al menor refino en Ventanas, unido a la menor entrega, explicó la compañía.

    Por su parte, las ventas físicas de concentrados tuvieron una disminución de 14,5%, debido esencialmente a cambios contractuales aplicados en el periodo, detalló Enami.

    Por otro lado, minerales y otros tuvo un alza de 61,6% respecto del año anterior, gracias a la venta de minerales provenientes del poder de compra de Antofagasta. En 2026 no se registran ventas de circulantes.

    A pesar de la baja en los volúmenes de venta, los ingresos por venta tuvieron un aumento, debido a que el precio promedio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres a junio fue de US$5,9461 la libra, un 38,3% mayor que en igual lapso de 2025.

    El precio promedio de venta a junio 2026 alcanzó los US$6,1689 la libra, versus US$4,4166 la libra de 12 meses antes, lo que es US$1,7523 la libra más alto.

    En cuato al costo unitario de procesamiento de las unidades vendidas, este alcanzó a US$6,701 la libra al cierre del primer semestre, en comparación con el costo unitario a junio 2025, el que fue de US$5,922 la libra.

    Enami, por ser una empresa autónoma del Estado, debe cancelar un impuesto especial de 40% que, de acuerdo con el resultado en ambos años, afecta solo a los dividendos recibidos, dijo la minera. De este modo, precisó que en 2026 se registra un impuesto a la renta de US$8 millones.

    Más sobre:MineríaEnamiCobreResultados de empresas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las reuniones por Ley de Lobby de las empresas y gremios con las autoridades del mercado de capitales

    Nivelación educativa de las personas con discapacidad podría significar un ahorro fiscal de unos $1,8 billones al año en Chile

    Gobierno busca extender el subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario para viviendas de hasta 6.000 UF

    Fin del conflicto: RazasPet cambia los colores de sus tiendas y SuperZoo retira demanda por competencia desleal

    Ignacio Briones pone paños fríos al Imacec y advierte que lo relevante es si el crecimiento puede salir del “mediocre” 2%

    El Cuarteto de Nos confirma su arrastre en Chile y anuncia show en el Movistar Arena

    Lo más leído

    1.
    El abultado patrimonio que declaró el embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

    El abultado patrimonio que declaró el embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

    2.
    Las radios Agricultura y Pauta se fusionan en una nueva sociedad con el gremio de la agricultura como controlador

    Las radios Agricultura y Pauta se fusionan en una nueva sociedad con el gremio de la agricultura como controlador

    3.
    El dólar vuelve a caer con fuerza y registra su menor valor en más de un mes

    El dólar vuelve a caer con fuerza y registra su menor valor en más de un mes

    4.
    Caja fiscal cierra en junio con US$3.700 millones y supera el promedio de los últimos tres años

    Caja fiscal cierra en junio con US$3.700 millones y supera el promedio de los últimos tres años

    5.
    Caso Sartor: Pedro Pablo Larraín renunció como manager de proyecto en EE.UU. un día antes de formalización

    Caso Sartor: Pedro Pablo Larraín renunció como manager de proyecto en EE.UU. un día antes de formalización

    6.
    McDonald’s supera en utilidades, queda bajo lo esperado en ingresos y cambia el mando de su negocio en EE.UU.

    McDonald’s supera en utilidades, queda bajo lo esperado en ingresos y cambia el mando de su negocio en EE.UU.

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar la postulación?

    Comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar la postulación?

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago
    Chile

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Director de INDH y dichos del Presidente Kast tras confirmarse absolución de Crespo: “Naturalmente, discrepamos del fallo”

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las reuniones por Ley de Lobby de las empresas y gremios con las autoridades del mercado de capitales
    Negocios

    Las reuniones por Ley de Lobby de las empresas y gremios con las autoridades del mercado de capitales

    Nivelación educativa de las personas con discapacidad podría significar un ahorro fiscal de unos $1,8 billones al año en Chile

    Gobierno busca extender el subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario para viviendas de hasta 6.000 UF

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Video: revisa el primer entrenamiento de Vozinha en Colo Colo
    El Deportivo

    Video: revisa el primer entrenamiento de Vozinha en Colo Colo

    Arsene Wenger critica el plan que buscaba vender el Mundial: “Abandonar este proyecto era absolutamente necesario”

    El club que busca quedarse con Toselli: la fórmula de la U para fichar a joven promesa del fútbol colombiano

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    El Cuarteto de Nos confirma su arrastre en Chile y anuncia show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    El Cuarteto de Nos confirma su arrastre en Chile y anuncia show en el Movistar Arena

    Mauricio Redolés anuncia masiva celebración de los 30 años del clásico ¿Quién Mató a Gaete?

    El Deshielo: revelan fecha de estreno y trailer de la nueva película de Manuela Martelli

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta
    Mundo

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta

    El caso de Ceuta reaviva las divisiones en torno a la migración en Europa

    Rusia pide “madurez” a los socios de Ucrania y advierte de que “continuará” su invasión en caso contrario

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel
    Paula

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan