Tras revisión de cautelares: Joaquín Lavín León sigue en prisión preventiva

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sesionó este lunes para resolver la solicitud de modificación de las medidas cautelares del exdiputado Joaquín Lavín León, atendiendo a la solicitud del abogado defensor Cristóbal Bonacic.

Tras una extensa jornada, el tribunal resolvió mantener la medida de prisión preventiva , misma que el exparlamentario cumple desde el 8 de mayo pasado, en el anexo Capitán Yáber.

El Ministerio Público ha formalizado a Lavín León por varias causas. En detalle, el exdiputado está siendo investigado por uso malicioso de datos electorales , delito vinculado al uso de la plataforma SocialTazk.

Además, se le han imputado cargos como autor de fraude al Fisco -estimado en $240 millones-, también por falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

La Fiscalía también indaga un eventual tráfico de influencias en el que habría incurrido el exdiputado cuando su cónyuge, Cathy Barriga, encabezaba la Municipalidad de Maipú.

En el mismo caso, la semana pasada el tribunal dispuso el traslado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Arnaldo Domínguez, quien fue la “mano derecha” del exparlamentario.

Domínguez estaba recluido en la cárcel Santiago Uno y al igual que Lavín León, fue formalizado por delitos de fraude al Fisco quedando en prisión preventiva el pasado 4 de mayo.