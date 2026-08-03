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    El lío policial por tenencia de drogas que salpica a Carlos Palacios

    Un operativo en el sector sur de la región Metropolitana arroja la detención de un cercano al delantero de Boca Juniors, quien ocupaba un vehículo del ariete.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Carlos Palacios, en Boca (Foto: Prensa Boca Juniors)

    Carlos Palacios suma un motivo para preocuparse. Al intento que realiza para superar los problemas físicos que le han impedido rendir en Boca Juniors de acuerdo a las expectativas que generó su fichaje por el club argentino, se suma ahora un lío policial que lo salpica. Un cercano suyo fue detenido ocupando un vehículo que figura a su nombre, en el que transportaba una alta cantidad de cocaína.

    Según consigna un reportaje de T13, Sebastián Soto Guerra, uno de los líderes de la banda Los Pájaros de La Legua, fue atrapado en el marco de un operativo policial que buscaba desarticular a la agrupación. El individuo portaba entre 30 y 70 ladrillos de cocaína, que se comercializaría en el sector sur de la región Metropolitana.

    El lío policial por tenencia de drogas que salpica a Carlos Palacios

    Según la misma información, el detenido, de 33 años, sería familiar de Alexia Catalina, la actual pareja del jugador formado en Unión Española, con quien vive en Buenos Aires. Soto Guerra se movilizaba en un Mercedes Benz, inscrito a nombre del delantero.

    “El imputado era un antiguo blanco de la Brigada de Antinarcóticos de la PDI, quien juntos a sus hermanos habían armando una organización compleja en La Legua, donde estaban en continua lucha de poder con otros narcos como César Liberona, alías El Cojo César“, consigna el artículo.

    Carlos Palacios, en un entrenamiento en Boca Juniors.

    “En esa ‘guerra’ por el dominio de la Legua es que hubo doble homicidio que afectó al clan de “Los Pajaros”, en marzo pasado. Mientras disputaban un partido de fútbol amateur en San Joaquín, se generó una balacera entre bandas rivales“, agrega el reporte. ”En ese tiroteo, perdieron la vida Diego Soto y Robert Soto, quien era hermano de Sebastián. Al momento, la Fiscalía Sur aún no podía dar con los responsables del doble crimen, pero las sospechas apuntaban a la banda del El Cojo César”, complementa.

    “El suegro de este jugador era uno de los blancos principales que estaba siendo investigado. Esta es una investigación que ya tenía larga data, en donde incluso ya se había incautado droga con anterioridad”, explicó Alex Cortés, jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur. El persecutor estableció que Soto Guerra era perseguido hace un tiempo.

    Las indagatorias buscan determinar una posible relación de Palacios con los ilícitos. “La investigación continúa y se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas”, profundizó el fiscal.

    Las diligencias, concentradas en La Pintana, buscan determinar el paradero del resto de los integrantes de la banda.

    Más sobre:Carlos PalaciosBoca JuniorsLa LeguaBocaFútbolFútbol Nacional

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