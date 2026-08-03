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    Phil Collins revela que su alcoholismo lo dejó conectado a un respirador artificial: “La gente venía a despedirse”

    Uno de los cantantes más exitosos de todos los tiempos ha dado una reveladora entrevista donde detalla cómo zafó de las adicciones, aunque con un costo gigante para su salud.

    Por 
    Equipo de Culto
    Phil Collins revela que su alcoholismo lo dejó conectado a un respirador artificial: “La gente venía a despedirse”

    Phil Collins ha abierto el episodio más traumático de su vida reciente. Uno de los artistas más populares y rentables de todos los tiempos ha revelado que estuvo a punto de morir en 2024 después de que su adicción al alcohol lo llevara a cuidados intensivos, y que incluso su familia “fue a despedirse” de él.

    El también ex baterista de Genesis ha hablado sin tapujos sobre su difícil experiencia personal en una nueva entrevista con el Sunday Times, en la que afirmó que fue ingresado por primera vez en un hospital de Suiza en relación con su consumo de alcohol en noviembre de 2023.

    Dijo que le dieron el alta tres días antes de Navidad, pero que semanas después tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital, donde finalmente pasó siete meses recibiendo tratamiento.

    De hecho, cuando Collins enfermó gravemente en abril de 2024, estaba inconsciente y su representante se puso en contacto con sus cinco hijos, quienes viajaron para estar a su lado.

    “Había que tomar algunas decisiones, como por ejemplo: ‘¿Debemos mantener a Phil con soporte vital?’”, dijo el músico en la conversación. “Mis riñones estaban fallando, mis órganos se estaban paralizando. La gente venía a despedirse, pero no recuerdo que vinieran. No tenía ni idea de lo que estaba pasando”, acotó.

    “Todos estaban preocupados de no volver a verme”, continuó. “Todo podría haber salido terriblemente mal”.

    Collins dijo sentirse afortunado de haber sobrevivido a la terrible experiencia y añadió: “Huelga decir que no he vuelto a beber desde entonces”.

    Continuó diciendo que se reunió con sus hijos durante cuatro días “fantásticos” en un hotel de Londres, donde su hija, la actriz Lily Collins, se emocionó y le dijo: “Nunca pensé que viviría estos momentos”.

    phil-collins-regresa-despues-de-10-años

    A principios de este año, el artista reveló que necesita una enfermera residente las 24 horas para que le ayude con su medicación tras lo que describió como un período “difícil, interesante y frustrante”. “Todo lo que podía salir mal, salió mal”, dijo, y también reveló que se ha sometido a cinco operaciones de rodilla.

    Más recientemente, dijo sentirse “más saludable” que en los últimos tiempos, pero aún así descartó actuar en su próxima ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll a finales de este año.

    “Hay que estar en plena forma para hacer algo así”, explicó. “No puedes simplemente subir al escenario; tienes que ensayar, y para entonces, si no has estado cantando, tu voz estará destrozada”.

    Sin embargo, añadió que “consideraría” volver a actuar en directo en el futuro.

    Collins será incluido como artista solista en noviembre, tras haber ingresado ya como miembro de Genesis en 2010. Oasis, Iron Maiden, Billy Idol, Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan y Joy Division / New Order son los otros artistas que serán incluidos.

    Phil-Collins.jpg Pablo Ovalle Isasmendi/AgenciaUno

    La última vez que el británico estuvo en el país fue el 15 de marzo de 2018 en el Estadio Nacional, como parte del tour Not dead yet live, donde desplegó todo su repertorio de éxitos, aunque ya mostraba una condición física delicada: en casi todo el espectáculo estuvo sentado, como consecuencia también de problemas musculares y a sus huesos.

    Más sobre:Phil CollinsGenesisSunday TimesAlcoholMúsicaMúsica culto

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