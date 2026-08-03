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    FICValdivia exhibirá filmes de Lisandro Alonso, Rose Lowder y Daniela Delgado Vitelli

    La 33° edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia dedicará focos a una figura clave del Nuevo Cine Argentino, a la realizadora ecuatoriana cuya obra transita entre el ensayo fílmico, la memoria y la observación documental; y a una referente del cine experimental en soporte fílmico.

    Por 
    Equipo de Culto
    FICValdivia exhibirá filmes de Lisandro Alonso, Rose Lowder y Daniela Delgado Vitelli

    La 33° edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) continúa tomando forma. Tras confirmar que la inauguración correrá por cuenta de An incomplete calendar, de la artista e investigadora iraní Sanaz Sohrabi, el certamen anuncia a los tres realizadores a los que dedicará focos.

    “La selección reúne a tres cineastas de distintas generaciones y procedencias cuyas filmografías comparten una permanente exploración formal y una mirada singular sobre el tiempo, el territorio y la imagen”, indicó la organización.

    La libertad doble

    Lisandro Alonso, quien acaba de estrenar La libertad doble en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes, será uno de ellos. Figura clave del Nuevo Cine Argentino, estará presente con esa película y con la cinta original, La libertad (2001). También se proyectarán Los muertos (2004), Sin título (carta para Serra) (2011) y Jauja (2014)

    La realizadora ecuatoriana Daniela Delgado Vitelli, cuya obra transita entre el ensayo fílmico, la memoria y la observación documental, participará con Atajos (2019), Antonio Valencia (2020), Todxs queremos un lugar al que llamar nuestro (2022) y Video epistolar 1 (2024), además de dos trabajos de este año: Pompa y circunstancia y Tierras luminosas.

    Rose Lowder, referente del cine experimental en soporte fílmico, será homenajeada mediante una síntesis de su obra de casi cinco décadas, que se exhibirá en formato fílmico en la sala Paraninfo de la Universidad Austral.

    Tierras luminosas

    “Desde la contemplación del paisaje y la experimentación narrativa hasta la investigación sobre las materialidades del cine, sus obras ofrecen una oportunidad para acercarse a propuestas que han marcado el panorama cinematográfico internacional y continúan expandiendo sus fronteras”, agregaron desde el festival.

    FICValdivia se desarrollará entre el 12 y el 18 de octubre de 2026.

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