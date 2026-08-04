Economía repuntará en segundo semestre tras mejor Imacec de junio, pero proyecciones para el año se ajustan bajo 1,5%

La economía chilena finalmente volvió a crecer. Después de cinco meses de caídas, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio anotó un alza de 2,4%, superando las expectativas del mercado que se situaban en torno a 2%.

Con este registro, en el segundo trimestre la economía anotó una leve expansión de 0,1% en 12 meses y de 0,3% desestacionalizada versus el trimestre previo, logrando esquivar con esto último una recesión técnica, la que se configura con la caída del PIB desestacionalizado por dos trimestres seguidos. No obstante, pese a este repunte, la actividad anotó una contracción en el primer semestre, de 0,2%. La economía no mostraba una caída en un semestre desde 2020, en plena pandemia.

¿Qué pasó en el mes? De acuerdo al Banco Central, la serie desestacionalizada aumentó 0,6% respecto del mes precedente y 1,4% en doce meses. El mes registró un día hábil más que junio de 2025.

El resultado se explicó por el crecimiento de la minería, que aumentó 9,8% anual favorecida por el precio del cobre y la base de comparación. “Esta recuperación respondió tanto a una base de comparación más favorable como a un aumento efectivo de la producción, reflejada en una expansión de 3,4% desestacionalizado”, sostuvo el banco Santander.

El comercio también influyó, con una expansión de 5,4% en términos anuales. Todos sus componentes registraron resultados positivos, destacando el comercio mayorista, el que fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipos. En el comercio minorista, en tanto, avanzaron las ventas en establecimientos especializados de vestuario, en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online. Por su parte, el comercio automotor registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantención.

Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Y los servicios se incementaron 1,7% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación. En menor medida, también contribuyeron al crecimiento de la agrupación los servicios empresariales.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que “la economía está volviendo a crecer y es una buena noticia, pero a nosotros no nos interesa y nunca nos va a interesar un dato puntual, sino que nos interesa el crecimiento a largo plazo”.

Asimismo, el secretario de Estado añadió que “todavía es muy temprano para adelantar un cambio en cualquier dirección de nuestra expectativa y como ustedes bien saben, en el Informe de Finanzas Públicas hablamos de un crecimiento de 1,8% y todavía lo mantenemos”.

Expectativas

Si bien tras este resultado las expectativas para el segundo semestre muestran un claro repunte, con una expansión de la economía de entre 2,2% y 2,9%, los economistas son cautos y algunos llaman a esperan los próximos datos de actividad para hablar de un cambio de tendencia propiamente tal y de un punto de inflexión.

De hecho, dado el mal desempeño del primer semestre, pese a la recuperación que se prevé para julio-diciembre las proyecciones de PIB del año se han seguido ajustando al descenso y ahora ya se sitúan entre los expertos consultados bajo 1,5%.

“Un dato no hace tendencia. Hay que esperar otro Imacec, especialmente el desestacionalizado”, afirmó el economista de Euroamerica, Felipe Alarcón.

7 JULIO 2026 MINISTRO DE ECONOMIA, JORGE QUIROZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“A partir de un solo dato no es posible determinar si estamos ante un punto de inflexión en la economía, aunque cabe esperar que así sea. En cualquier caso, es necesario acumular más evidencia”, planteó Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma.

En esa línea, añadió que “los meses subsiguientes de actividad serán determinantes para confirmar si el indicador de junio marcó efectivamente un giro en la tendencia económica, algo que solo sabremos con el tiempo. Una cifra aislada no ofrece suficientes certezas, por lo que debemos actuar con cautela”.

Montero tiene como escenario base un crecimiento en torno a 2,2% en el segundo semestre. Con ello, la economía cerraría 2026 con un crecimiento entre 1,2% y 1,4%.

Para Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, “lo más probable es que el segundo semestre del año presente cifras incluso superiores al 2% anual, sin embargo, parte importante de este escenario responde a una base de comparación menos exigente que la que se enfrentó la primera mitad del año, y no necesariamente a un cambio significativo en el ritmo de crecimiento de la economía que se desencadena con este dato puntual de junio”.

Por esta razón, la economista dijo que mantiene su proyección de una expansión de 1,3% anual para el PIB. “Esto se lograría con un crecimiento en torno a 2,7% en el tercer trimestre del año y de 3,1% para el cuarto trimestre”, detalló. Así, el segundo semestre registraría un crecimiento de 2,9%.

Para Apablaza, “lo más prudente es esperar las cifras que se observen durante los próximos meses antes de afirmar que se cumple este punto de inflexión, reconociendo que el mayor impulso de la actividad a nivel agregado durante junio proviene de la minería, mientras el sector no minero prácticamente no creció en términos desestacionalizados, en línea, por ejemplo, con problemas productivos que permanecen vigentes a nivel de la industria manufacturera”.

A juicio de Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, sí hay un punto de inflexión. “Hacia los próximos meses esperamos tasas de expansión entre 2,5% y 3%, con la excepción de julio, que recogería los efectos de los temporales sobre algunas actividades. Así, el segundo semestre cerrará con una expansión de 2,6% y un PIB anual algo sobre 1%”.

Mientras que la economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, aseveró que para el segundo semestre esperamos una marcada aceleración con respecto a la primera parte del año. La proyección es un crecimiento en torno a 2,5%, que en parte descansa en el supuesto de que la inversión retoma dinamismo”. De esta manera, para 2026 ve un crecimiento en torno a 1,1%, “asumiendo que el buen ritmo de junio se sostiene y amplía”.

Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa, sostuvo que las expectativas apuntan a una recuperación de la inversión, “y nuestros datos apuntan a un aumento relativo en la capacidad de ahorro, lo que se puede traducir en una recuperación y crecimiento de la demanda interna. Vemos posible esperar un crecimiento sobre 2% para el segundo semestre”. Dado lo anterior, el experto proyectó un 2,5% para el tercer trimestre y 3% para el cuarto trimestre. Con ello, ve el PIB del segundo semestre en 2,7% y un crecimiento de 1,3% para el año.

Vittorio Peretti, economista de Banco Itaú, comentó que “si bien la recuperación todavía es incipiente, y la actividad no minera sigue mostrando un desempeño moderado, creciendo en torno a 1%, el dato sugiere que la economía comienza gradualmente a recuperar tracción”. Sin embargo, apuntó que “persisten varios elementos que llaman a la cautela. Los indicadores de confianza de consumidores y empresas han retrocedido en los últimos meses, la incertidumbre geopolítica global ha resurgido y algunas señales adelantadas de inversión se han debilitado, reflejadas en una desaceleración significativa de las importaciones de bienes de capital durante la parte media del año”.

Una visión más pesimista mostró el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos García, quien señaló que “es prematuro anticipar que el segundo semestre se consolidará sobre el 2%. Si bien el 2,4% de junio es un alivio oportuno que quiebra cinco meses consecutivos de contracciones, el resultado está fuertemente incidido por un efecto estadístico de base de comparación —dado que junio de 2025 fue un mes excepcionalmente bajo— y por un día hábil adicional en el calendario que favoreció al comercio”.