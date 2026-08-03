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    Cruzada por liderar el FA: Yeomans apunta a fuga de 7 mil militantes en presidencia de Martínez y propone coalición progresista

    La diputada se midió este lunes en un nuevo debate con la actual timonel y candidata a la reelección, Constanza Martínez.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Constanza Martínez / Gael Yeomans

    La contienda por liderar el nuevo ciclo del Frente Amplio (FA) ha ido poco a poco dejando el “guante blanco” y dando paso a un proceso donde cada candidatura busca marcar diferencias con su oponente.

    Así, la diputada Gael Yeomans, que encabeza la lista “Unidad para Avanzar”, y la actual presidenta del FA y candidata a la reelección por “Un Frente Amplio para Chile”, Constanza Martínez, se midieron este lunes en un nuevo debate, en Canal 13.

    En la ocasión, la parlamentaria puso énfasis en la situación interna de la colectividad y apuntó a la fuga de más de 7 mil militantes durante la presidencia de Martínez.

    “Creemos que la construcción de partido debe ser dándole más preponderancia a la militancia. Y en este sentido, hay una cifra que a nosotros nos tiene preocupados. Hay 7.000 militantes que se han ido de nuestro partido durante estos dos años. Y creemos que eso hay que recogerlo de manera autocrítica, haciéndonos cargo de poder tener un plan de adhesión, de construcción partidaria, que no solamente sea una invitación a firmar por el partido, sino que te quedes a construir una alternativa de futuro hacia el país”, dijo la diputada.

    La congresista, además, propuso constituir una coalición amplia con todos los partidos de oposición, para hacer frente a las iniciativas del gobierno del Presidente José Antoni Kast.

    “Creemos que es momento de constituir una coalición que agrupe a todos los sectores del mundo progresista, a todos los partidos políticos y también al mundo social, para hacerle frente y frenar esta agenda de retroceso, de despojo de José Antonio Kast y su gobierno. Pero también que presente un proyecto futuro, un proyecto de transformación, un proyecto del cual también nos permita decirle a la ciudadanía que tenemos esperanza para construir un futuro mejor", remarcó.

    Yeomans planteó que otro matiz con la lista de Martínez es que su sector cree que el FA debe tener un rol de liderazgo en esa posible coalición.

    “El Frente Amplio es el partido más grande de Chile y eso no solamente tiene que ser una cifra de la cantidad de militantes que adscribieron al Frente Amplio, sino que tiene que traducirse en una fuerza real (...) Nosotros tenemos una diferencia respecto al rol que debe tener el Frente Amplio. Creemos que el rol del Frente Amplio en la oposición debe ser de liderazgo”, sostuvo.

    Martínez recogió el guante durante el debate y reconoció que “a lo largo de esta campaña hemos podido notar algunas diferencias de énfasis de ambas listas, que creo que en ningún caso son de proyecto, sino más bien de un diagnóstico del momento del partido, del momento del progresismo, del momento del Frente Amplio”.

    “A mi juicio, lo que hemos tenido sin duda ha sido pérdidas de batallas muy importantes, en el caso del proceso constituyente, de la última elección presidencial, pero también de una enorme potencialidad de lo que el partido ha ido construyendo. Y en eso, lo que más me motiva como presidenta en este momento, es que creo que estamos en un buen momento partidario”, recalcó.

    Martínez volvió a reforzar la idea de “resistir” el actual momento político del país y la apuesta de que el Frente Amplio vuelva a pelear la máxima magistratura del país en 2030.

    “Yo en esto quiero ser muy clara, para varios de nosotros fue muy angustiante el proceso de la pérdida del gobierno en manos de la ultraderecha, pero a mí el propio partido es el que me ha dado la esperanza de que hay una potencialidad enorme para no solo resistir al gobierno de José Antonio Kast, sino también prepararnos para gobernar el 2030. Y ese es otro objetivo de nuestra lista, que es gobernar en el 2030, tener las capacidades para poder hacerlo en los gobiernos locales y también en el gobierno nacional”, dijo.

    Más sobre:Gael YeomansConstanza MartínezFrente AmplioFAEleccionesCoaliciónOposición

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