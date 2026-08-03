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    Reanudan desalojo en la megatoma de San Antonio: proceso culminaría la próxima semana

    Las autoridades proyectan que esta semana se deberían desocupar 18,5 hectáreas. Si no hay inconvenientes, el próximo lunes podría "concluir el proceso de desalojo de la megatoma", según adelantó el delegado presidencial.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Un desalojo “pacífico” y “sin novedad” se está desarrollado este lunes en la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso. Los equipos municipales junto a Carabineros reanudaron las labores contempladas en la segunda etapa de la desocupación, la que considera el despeje de 40 hectáreas.

    ​El delegado presidencial regional Manuel Millones explicó que en este proceso ya se habían desalojado 10,5 hectáreas. “Para esta semana hemos fijado tres polígonos, que significan el desalojo de 18,5 hectáreas. Nos va a quedar una cifra estimativa, para el próximo lunes, de 10,5 hectáreas y con eso se termina el desalojo de esta megatoma de San Antonio”, indicó la autoridad regional.

    En detalle, precisó que “esto implica, en datos concretos, 352 techos, gracias al trabajo coordinado y desarrollado por la Delegación Presidencial Provincial, Carabineros, la Municipalidad y la Seremi de Seguridad”.

    Respecto al desarrollo del operativo, aseguró que “muchas familias se fueron previamente, por tanto, eso facilita y acelera los trabajos, lo que permitirá concluir el proceso de desalojo de la megatoma durante el próximo lunes”.

    Por su parte, la delegada provincial Soledad Loyola explicó que en este proceso se entregó “orientación y acompañamiento” a las familias que estaban instaladas en el terreno.

    Las personas se fueron voluntariamente. Las delegaciones, pusieron a disposición un camión para las personas que no tenían cómo trasladar sus pertenencias y de esa manera también logramos que fuera más grande el número que abandonó el asentamiento”, sostuvo.

    La autoridad provincial comentó que “una sola persona” hizo uso del albergue dispuesto para la situación. “Fue una mujer de nacionalidad haitiana, quien fue reubicada por la Municipalidad de San Antonio a Viña del Mar junto a sus familiares. Fue la única persona que requirió de albergue por una noche”.

    El seremi de Seguridad, Hernán Silva, destacó que el proceso se ha dado sin incidentes y “en forma pacífica”. “Aún cuando exista una situación de complejidad, se pueden hacer las cosas resolviendo sin violencia y con entendimiento”, indicó.

    Desde Carabineros, el prefecto de la Prefectura de San Antonio, coronel Mauricio Bascuñán, detalló que en el sector se desplegaron cerca de 100 efectivos policiales, además de los recursos logísticos. “Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de inconveniente”, sostuvo.

    La demolición de las viviendas que quedan en el lugar se ha desarrollado en completa normalidad. Las personas están colaborando con el trabajo”. “Vamos a estar durante todo lo que dure el término del desalojo con una planificación que desarrollamos desde el principio del ejercicio de este servicio, el cual hasta el momento se ha desarrollado sin novedad”, aseveró.

    La autoridad policial, además, agregó que continúan los patrullajes preventivos durante el día y la noche a fin de asegurar el orden y seguridad del sector.

    Respecto a los pasos a seguir, el delegado Millones explicó que se le notificó al dueño del terreno que “una vez que se termine este proceso, deben ellos hacer la limpieza del lugar y también la desratización.

    “Esto, velando por los vecinos que están contiguos, porque si queda este terreno baldío, con la basura que han dejado, podemos tener un tema de plagas y de riesgo para la salud de las personas”, sostuvo.

    Más sobre:Megatoma San AntonioTomaDesalojoCentinelaManuel Millones

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