Medición de fuerzas por contribuciones revela discolaje de alcaldes de izquierda y derecha

Hasta Valparaíso se trasladará este martes el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, para ser testigo de la última votación pendiente que queda en el Senado respecto del artículo de la compensación a las municipalidades por la exención de contribuciones a adultos mayores incluida en la megarreforma. La votación resulta clave, pues de caerse el artículo, el gobierno buscará reponer vía Ley de Presupuesto US$ 200 millones -70 directos a las arcas municipales y 130 millones al Fondo Común Municipal- , lo que abriría una nueva discusión .

En medio de esa tensión es que este fin de semana se dio una verdadera medición de fuerzas entre los alcaldes de derecha y de izquierda, que hace semanas vienen enfrentados por la fórmula de compensación propuesta por el Ejecutivo.

Por un lado, los jefes comunales opositores promueven que los US$ 70 millones de compensación -repuestos por el Fisco- sean distribuidos en el FCM de forma equitativa para beneficiar a las comunas más vulnerables, mientras que los alcaldes oficialistas alegan que esa fórmula implicaría que las comunas a las que más impacta la exención de contribuciones -como Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y La Reina- perderían dinero de su presupuesto anual, por lo que exigen que se les devuelva cada peso.

Los alcaldes opositores.

Primero fueron los alcaldes opositores quienes con una carta firmada por 104 autoridades pidieron “una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el FCM". Luego, la derecha buscó doblarles la mano y conseguir una carta con aún más firmas y fue así que 162 alcaldes oficialistas suscribieron a la propuesta de La Moneda. “Las trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas y nos hacen perder de vista lo importante: los municipios”, decía la misiva.

La relación entre los alcaldes está quebrada por este tema, al punto que se han acusado de lado a lado de faltar a la verdad. Pero durante los últimos días la discusión además ha evidenciado que existe una división interna tanto en la derecha como en la izquierda.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (ind UDI). Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Particularmente en el oficialismo el primero en desmarcarse fue el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (ind.-UDI). En ese sector, para los alcaldes de comunas más vulnerables ha sido particularmente difícil defender la norma debido a que la discusión de fondo es quién pagará la compensación a los municipios. En la práctica, eso significa que en comunas con más recursos como Las Condes -que perdería $13 mil millones al año- dichas platas ya no vendrán de los contribuyentes de esa comuna, sino que serán repuestas vía las arcas de la nación, por toda la población.

Iglesias, de hecho, no firmó la carta de los alcaldes de su sector y ha dicho que “se pretende destinar cerca de $70 mil millones provenientes de impuestos generales para compensar a municipios que dejarán de recibir contribuciones, favoreciendo principalmente a las comunas con más presupuesto del país. Eso no se condice con el discurso de estrechez fiscal que ha sostenido el gobierno ”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En la derecha también se menciona casos de otros alcaldes de comunas más vulnerables como Carol Bown (San Miguel) y Daniel Reyes (La Florida). Estos dos, si bien firmaron la carta de los 162 alcaldes, han optado por una participación menos activa en el debate. De hecho, Reyes no suscribió una de las primeras cartas que se hicieron entre alcaldes de derecha por este mismo tema y algunos comentan han existido presiones por el tema.

También llamó la atención la ausencia en la firma de la carta de este fin de semana de algunos alcaldes oficialistas como el de Peñaflor, Rodrigo Cornejo (UDI), Clara Lazcano (Chaitén), Patricio Suazo (San Ignacio) y Álex Ahumada (Chañaral), entre otros.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

La ausencia de Ripamonti

Entre las 104 firmas del escrito de los alcaldes oficialistas una ausencia que llamó la atención fue la de la jefa comunal de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (Frente Amplio). En el municipio, de todos modos, recalcan que su postura respecto de rechazo a la megarreforma ha sido clara y que sólo se debió a temas logísticos.

Ripamonti, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, fue crítica de la clase política en general y de la incapacidad de ponerse de acuerdo, lo que terminaba afectado a la gente. En esa línea además criticó la tramitación de la megarreforma en medio de los temporales que afectaron al país.

Los alcaldes de la oposición. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Con todo, también hay un episodio de división en la oposición en torno a otra derivada de la megarreforma, cuando el concejo municipal de Cerro Navia suspendió la votación de la idea de su alcalde, Mauro Tamayo, de salirse de la AChM. En esa oportunidad, los propios concejales de izquierda afirmaron que podría ser visto como poco democrático salirse de la asociación y los alcaldes de San Bernardo y La Cisterna manifestaron su postura contraria al tema.

En esa línea, la división al interior de la izquierda se ha centrado más en el tema de salirse de la AChM o a las formas en que se ha dado la discusión, más que a la propuesta de los alcaldes de repartir equitativamente las platas del FCM.

Con todo, también hubo otros alcaldes de izquierda que no firmaron la carta del fin de semana del sector, como el de Padre Hurtado, Felipe Muñoz (PS), el de Talagante, Sebastián Rosas (PS), y el de Chillán, Camilo Benavente (PPD), entre otros.