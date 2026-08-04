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    Política

    UDI presenta agenda “Pro Policías” y pide al gobierno priorizar iniciativas de seguridad

    Según explicaron desde el gremialismo, esta agenda “busca fortalecer las atribuciones y el rol de los policías".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Prensa UDI

    La mañana de este martes la directiva de la UDI presentó la agenda “Pro Policías”, y con ello hizo un llamado al gobierno a priorizar iniciativas de seguridad.

    Desde la sede gremialista, en Suecia 286, Providencia, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, dio a conocer las cinco iniciativas y adelantó que durante la tarde serán presentadas al Presidente José Antonio Kast en una cita que fijaron para las 20.00 horas en Cerro Castillo, Viña del Mar.

    En ese sentido, explicó que esta agenda “busca fortalecer las atribuciones y el rol de los policías”.

    “Es una agenda a favor de los mártires de la policía, para asegurarle a sus familias, para asegurarle a sus herederos educación, vivienda, salud y la posibilidad de poder seguir con una vida adelante”, añadió.

    Dicho eso, dio a conocer los cinco puntos de esta agenda: En primer lugar, no solo hay que respaldar a Carabineros, “sino que enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico y quitarle lo que más les duele, los recursos económicos, y para eso vamos a pedir un mecanismo exprés para poder quitarle los bienes al crimen organizado y al narcotráfico, para pegarle donde más les duele, que es en la plata”.

    En segundo lugar, “pedirle discusión inmediata a las reglas de uso de la fuerza, para sacar este proyecto que lleva y que fue paralizado en el gobierno de Gabriel Boric, sacarlo a la brevedad, para darle la tranquilidad a los carabineros de poder salir a las calles a ejercer su labor”.

    Tercero, “avanzar en expulsiones exprés de aquellas personas que están en las cárceles chilenas y que han cometido delitos de menor gravedad. Hoy día un preso le cuesta a Chile entre 900 mil y un millón de pesos, y expulsarlos debe ser prioridad, no solamente por el ahorro económico, que significa, sino porque no tiene sentido detener a extranjeros que han cometido delitos de menor gravedad en nuestras cárceles a este costo financiero gigantesco”.

    Lo siguiente, es pedir que se le ponga discusión inmediata y suma urgencia al proyecto Nain-Retamal 2.0.

    Por último, “avanzar en poder condenar a aquellas personas prófugas de la justicia, y poder avanzar en los juicios en ausencia es una prioridad”.

    Más sobre:UDISeguridad

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