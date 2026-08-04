SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    A un año de fatal accidente, Codelco suspende proyecto estructural de El Teniente

    Por razones de seguridad se suspendieron temporalmente las faenas en Andes Norte, proyecto que se había reabierto para su construcción tras el mortal estallido de roca del 31 de julio de 2025, donde trabajan cerca de tres mil personas.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Derrumbe en El Teniente.

    La gerencia de la mina El Teniente de Codelco citó a los sindicatos de la división al mediodía de este martes, para comunicarles la decisión de la compañía de “suspender temporalmente” la construcción del proyecto Andes Norte, a un año del fatídico estallido de roca ocurrido el 31 de julio de 2025 que dejó seis fallecidos y nueve heridos.

    La decisión de la corporación estatal se justifica como una medida de prevención ante eventuales riesgos de sismicidad.

    Andes Norte es uno de los tres llamados proyectos estructurales de El Teniente, cuyo fin es extender la vida útil del yacimiento y mantener su ritmo productivo, calculado en torno a las 400 mil toneladas al año. Andes Norte había sido reabierto paulatinamente para su desarrollo y construcción tras el accidente del año pasado. Los otros dos proyectos estructurales son Andesita y Diamante.

    Andesita fue el proyecto más afectado por los derrumbes provocados por el mortal estallido de roca, donde falleció un trabajador contratista de Salfa Montajes. La otra zona golpeada fue un área de explotación llamada Recursos Norte, donde murieron otros cinco trabajadores de la Constructora Gardilcic.

    Andesita y Recursos Norte fueron paralizados tras el accidente y continúan en las mismas condiciones.

    Derrumbe en El Teniente.

    Andes Norte, en cambio, estuvo detenido tras los hechos del 31 de julio del 2025 como toda la división, pero llevó a cabo una reapertura progresiva, por lo que actualmente estaba en faenas de construcción, las que nuevamente se verán paralizadas.

    “La única razón para tomar la decisión de esta suspensión temporal es por tema de seguridad. Se está actuando de manera preventiva”, explicó una alta fuente de la corporación.

    A raíz de esta medida, la compañía ahora deberá hacer uso de las cláusulas sobre eventual suspensión de faenas establecidas en los acuerdos con cuatro empresas contratistas y 27 contratos asociados al proyecto.

    “Esta decisión se fundamenta en los análisis técnicos obtenidos a partir de antecedentes recopilados durante los últimos seis meses, los que aconsejan adoptar esta medida preventiva mientras continúa el trabajo destinado a ahondar en el conocimiento sobre el comportamiento de la sismicidad profunda del yacimiento”, dijo la corporación en un comunicado oficial.

    “Estos análisis han permitido identificar la existencia de un fenómeno sísmico emergente, con características distintas a los riesgos históricamente conocidos y gestionados en la operación”, añadió.

    Actualmente en estas obras trabajan del orden de tres mil personas, por lo que se iniciará un proceso gradual para rebajar la carga de algunos empleados, suspenderlos, o dar por terminados algunos contratos que estaban cerca de su fin.

    “No existe riesgo inminente”

    La suspensión se empezó a comunicar la mañana de este martes a cuatro empresas contratistas y a los sindicatos, y ya los próximos turnos no debieran subir a trabajar en la mina.

    Una fuente de la compañía aclaró que “no existe un riesgo inminente” o una situación de alerta en la zona afectada por la decisión, sino que la medida responde a la toma de resguardos porque en informes técnicos realizados después del accidente se detectó un nuevo frente de riesgo sísmico en un área de trabajo más profunda.

    “Los antecedentes disponibles son consistentes con la posible existencia de un riesgo emergente asociado a la mayor profundidad de las obras del proyecto Andes Norte, cuyo comportamiento continúa siendo objeto de investigación y análisis. Entre los elementos considerados destacan la necesidad de reforzar la instrumentación, el monitoreo y el análisis técnico para abordar los desafíos que conlleva el desarrollo futuro de la minería en profundidad”, manifestó la estatal.

    “En consecuencia, y privilegiando la protección de las personas, se resolvió suspender temporalmente las actividades en ese sector, mientras avanza el proceso de fortalecimiento del conocimiento técnico y se determinan y ejecutan las medidas de control necesarias para continuar desarrollando el proyecto bajo los altos estándares de seguridad que Codelco aplica en todas sus operaciones”, puntualizó.

    Derrumbe en El Teniente.

    “El análisis técnico es que aparecen señales de una nueva fuente de origen de sismicidad profunda”, sostuvo.

    Esta medida preventiva de suspensión temporal no tiene un cronograma definido, por lo que sólo se levantará cuando se hayan completado las medidas de control necesarias para enfrentar ese riesgo sísmico.

    En la compañía señalaron que pese al cierre de Andes Norte, se continuará con una iniciativa anexa de movimiento de material de ese proyecto, por lo que ese contrato no se suspende.

    Preocupación sindical

    La información sobre la decisión corporativa circulaba desde el lunes en la tarde entre los sindicatos, los que levantaron alertas frente a la medida, debido a las consecuencias laborales que generará.

    “Mucha gente queda sin trabajo, involucra a más de tres mil trabajadores”, comentó una fuente sindical.

    De acuerdo a otras fuentes de ese ámbito, tres de las empresas afectadas porque trabajaban en las obras mismas de construcción son Zublin, MasErrázuriz y Aura Ingeniería. Pero también hay firmas de servicios subcontratados que se verían impactadas.

    “Nos preocupa, sobre todo, la estabilidad laboral de los trabajadores. Tenemos que hablar con la empresa para ver posibilidades de reubicar gente para que pueda seguir trabajando”, dijo Ronny Avilés, presidente de la Federación de Sindicatos Base de El Teniente (Fesibat), que congrega a algunas agrupaciones de trabajadores contratistas de la división.

    “Ahora, si la decisión es por resguardar la integridad y seguridad de nuestros trabajadores, bienvenida sea. Pero ojalá se puedan reubicar”, afirmó Avilés.

    Lee también:

    Más sobre:CodelcoEl TenienteCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vicepresidente del Cruch reconoce preocupación ante recortes: “Tenemos que persuadir al Ejecutivo de que la investigación no es gasto, es inversión”

    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”

    Excanciller Moreno dice que Chile no debe ser parte del “conflicto” entre Estados Unidos y China

    Israel emite una orden de evacuación forzosa en un municipio del sur de Líbano pese al alto el fuego

    Boric solicita autorización a la Cámara para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    La reaparición de la exjueza Ángela Vivanco para declarar por trama bielorrusa tras el fin de su prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    Caso Sartor: querellante afirma que los hermanos Larraín y Michael Clark arriesgan hasta 40 años de cárcel

    Caso Sartor: querellante afirma que los hermanos Larraín y Michael Clark arriesgan hasta 40 años de cárcel

    2.
    El dólar busca extender su racha a la baja y cae en medio de un nuevo avance del cobre

    El dólar busca extender su racha a la baja y cae en medio de un nuevo avance del cobre

    3.
    Expertos cuestionan crédito tributario para el financiamiento de enfermedades catastróficas aprobado en la megarreforma

    Expertos cuestionan crédito tributario para el financiamiento de enfermedades catastróficas aprobado en la megarreforma

    4.
    Ampliación del subsidio al crédito hipotecario cubre un tercio del stock disponible de viviendas de hasta 6.000 UF

    Ampliación del subsidio al crédito hipotecario cubre un tercio del stock disponible de viviendas de hasta 6.000 UF

    5.
    SpaceX se desploma en bolsa ante la preocupación que genera su gasto en IA

    SpaceX se desploma en bolsa ante la preocupación que genera su gasto en IA

    6.
    Captura de jurel cae 47% en el primer semestre, aunque industria observa mayor disponibilidad en julio

    Captura de jurel cae 47% en el primer semestre, aunque industria observa mayor disponibilidad en julio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vicepresidente del Cruch reconoce preocupación ante recortes: “Tenemos que persuadir al Ejecutivo de que la investigación no es gasto, es inversión”
    Chile

    Vicepresidente del Cruch reconoce preocupación ante recortes: “Tenemos que persuadir al Ejecutivo de que la investigación no es gasto, es inversión”

    Boric solicita autorización a la Cámara para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    La reaparición de la exjueza Ángela Vivanco para declarar por trama bielorrusa tras el fin de su prisión preventiva

    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”
    Negocios

    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”

    Excanciller Moreno dice que Chile no debe ser parte del “conflicto” entre Estados Unidos y China

    El dólar busca extender su racha a la baja y cae en medio de un nuevo avance del cobre

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio
    Tendencias

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Más problemas para la UC: FIFA le levanta castigo a Estudiantes por deuda con el Inter Miami de Messi
    El Deportivo

    Más problemas para la UC: FIFA le levanta castigo a Estudiantes por deuda con el Inter Miami de Messi

    Coquimbo Unido mira atento: Platense despide a su técnico a días de la llave por la Copa Libertadores

    Lleno de provocaciones: el momento de furia de Neymar tras el triunfo de Santos sobre Remo en la Copa de Brasil

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Universidad Diego Portales incorpora el archivo de Carlos Droguett
    Cultura y entretención

    Universidad Diego Portales incorpora el archivo de Carlos Droguett

    Yo diseñé Revolver: el hombre que le puso imagen a la fantasía creativa de The Beatles

    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?

    Israel emite una orden de evacuación forzosa en un municipio del sur de Líbano pese al alto el fuego
    Mundo

    Israel emite una orden de evacuación forzosa en un municipio del sur de Líbano pese al alto el fuego

    “¿Has visto a mi hijo?”: el drama de las familias que buscan a los desaparecidos tras su intento de llegar a Ceuta

    Zelenski denuncia que sus socios redujeron hasta tres veces las entregas de misiles en plenos ataques rusos

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar
    Paula

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel