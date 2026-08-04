A un año de fatal accidente, Codelco suspende proyecto estructural de El Teniente

La gerencia de la mina El Teniente de Codelco citó a los sindicatos de la división al mediodía de este martes, para comunicarles la decisión de la compañía de “suspender temporalmente” la construcción del proyecto Andes Norte, a un año del fatídico estallido de roca ocurrido el 31 de julio de 2025 que dejó seis fallecidos y nueve heridos.

La decisión de la corporación estatal se justifica como una medida de prevención ante eventuales riesgos de sismicidad.

Andes Norte es uno de los tres llamados proyectos estructurales de El Teniente, cuyo fin es extender la vida útil del yacimiento y mantener su ritmo productivo, calculado en torno a las 400 mil toneladas al año. Andes Norte había sido reabierto paulatinamente para su desarrollo y construcción tras el accidente del año pasado. Los otros dos proyectos estructurales son Andesita y Diamante.

Andesita fue el proyecto más afectado por los derrumbes provocados por el mortal estallido de roca, donde falleció un trabajador contratista de Salfa Montajes. La otra zona golpeada fue un área de explotación llamada Recursos Norte, donde murieron otros cinco trabajadores de la Constructora Gardilcic.

Andesita y Recursos Norte fueron paralizados tras el accidente y continúan en las mismas condiciones.

Derrumbe en El Teniente.

Andes Norte, en cambio, estuvo detenido tras los hechos del 31 de julio del 2025 como toda la división, pero llevó a cabo una reapertura progresiva, por lo que actualmente estaba en faenas de construcción, las que nuevamente se verán paralizadas.

“La única razón para tomar la decisión de esta suspensión temporal es por tema de seguridad. Se está actuando de manera preventiva”, explicó una alta fuente de la corporación.

A raíz de esta medida, la compañía ahora deberá hacer uso de las cláusulas sobre eventual suspensión de faenas establecidas en los acuerdos con cuatro empresas contratistas y 27 contratos asociados al proyecto.

“Esta decisión se fundamenta en los análisis técnicos obtenidos a partir de antecedentes recopilados durante los últimos seis meses, los que aconsejan adoptar esta medida preventiva mientras continúa el trabajo destinado a ahondar en el conocimiento sobre el comportamiento de la sismicidad profunda del yacimiento”, dijo la corporación en un comunicado oficial.

“Estos análisis han permitido identificar la existencia de un fenómeno sísmico emergente, con características distintas a los riesgos históricamente conocidos y gestionados en la operación”, añadió.

Actualmente en estas obras trabajan del orden de tres mil personas, por lo que se iniciará un proceso gradual para rebajar la carga de algunos empleados, suspenderlos, o dar por terminados algunos contratos que estaban cerca de su fin.

“No existe riesgo inminente”

La suspensión se empezó a comunicar la mañana de este martes a cuatro empresas contratistas y a los sindicatos, y ya los próximos turnos no debieran subir a trabajar en la mina.

Una fuente de la compañía aclaró que “no existe un riesgo inminente” o una situación de alerta en la zona afectada por la decisión, sino que la medida responde a la toma de resguardos porque en informes técnicos realizados después del accidente se detectó un nuevo frente de riesgo sísmico en un área de trabajo más profunda.

“Los antecedentes disponibles son consistentes con la posible existencia de un riesgo emergente asociado a la mayor profundidad de las obras del proyecto Andes Norte, cuyo comportamiento continúa siendo objeto de investigación y análisis. Entre los elementos considerados destacan la necesidad de reforzar la instrumentación, el monitoreo y el análisis técnico para abordar los desafíos que conlleva el desarrollo futuro de la minería en profundidad”, manifestó la estatal.

“En consecuencia, y privilegiando la protección de las personas, se resolvió suspender temporalmente las actividades en ese sector, mientras avanza el proceso de fortalecimiento del conocimiento técnico y se determinan y ejecutan las medidas de control necesarias para continuar desarrollando el proyecto bajo los altos estándares de seguridad que Codelco aplica en todas sus operaciones”, puntualizó.

Derrumbe en El Teniente.

“El análisis técnico es que aparecen señales de una nueva fuente de origen de sismicidad profunda”, sostuvo.

Esta medida preventiva de suspensión temporal no tiene un cronograma definido, por lo que sólo se levantará cuando se hayan completado las medidas de control necesarias para enfrentar ese riesgo sísmico.

En la compañía señalaron que pese al cierre de Andes Norte, se continuará con una iniciativa anexa de movimiento de material de ese proyecto, por lo que ese contrato no se suspende.

Preocupación sindical

La información sobre la decisión corporativa circulaba desde el lunes en la tarde entre los sindicatos, los que levantaron alertas frente a la medida, debido a las consecuencias laborales que generará.

“Mucha gente queda sin trabajo, involucra a más de tres mil trabajadores”, comentó una fuente sindical.

De acuerdo a otras fuentes de ese ámbito, tres de las empresas afectadas porque trabajaban en las obras mismas de construcción son Zublin, MasErrázuriz y Aura Ingeniería. Pero también hay firmas de servicios subcontratados que se verían impactadas.

“Nos preocupa, sobre todo, la estabilidad laboral de los trabajadores. Tenemos que hablar con la empresa para ver posibilidades de reubicar gente para que pueda seguir trabajando”, dijo Ronny Avilés, presidente de la Federación de Sindicatos Base de El Teniente (Fesibat), que congrega a algunas agrupaciones de trabajadores contratistas de la división.

“Ahora, si la decisión es por resguardar la integridad y seguridad de nuestros trabajadores, bienvenida sea. Pero ojalá se puedan reubicar”, afirmó Avilés.