Megarreforma: gobierno llega confiado al Senado para sacar fondo municipal, pero oposición estudia otra acción ante el TC

Dos barras, integradas por alcaldes de los principales bloque políticos, llegaron a las tribunas del Senado esta tarde, para presenciar la votación del último artículo pendiente del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Se trata de una norma que establece un mecanismo de compensación fiscal a los municipios que sufrirán una merma en sus ingresos producto de la exención en el pago de contribuciones a mayores de 65 años.

La sala del Senado está convocada a partir de las 16 horas, luego de que el 22 de julio, el gobierno pidiera postergar la votación ante la ausencia y repentino desmarque de legisladores del oficialismo.

Sin embargo, tras gestiones desplegadas por los ministros Jorge Quiroz, José García y Claudio Alvarado, además del propio Presidente José Antonio Kast, hasta el cierre de esta edición el Ejecutivo ya tenía los votos para aprobar esta norma sobre platas municipales.

Ese punto dividió a los alcaldes. De hecho, los jefes comunales de la oposición calificaron la fórmula ideada por el Ejecutivo como aberrante, ya que les entrega mayores recursos a los municipios con mayor espalda financiera como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

Para reforzar la ofensiva, esta tarde un grupo de alcaldes de izquierda almorzará con senadores de la DC, el PS, el PPD, el Frente Amplio y el PC, para evaluar escenarios ante la inminente aprobación de esta norma.

Incluso, en la oposición no descartan presentar un cuarto requerimiento al Tribunal Constitucional, aunque de todos modos esta norma debe ser revisada obligatoriamente por tratarse de un cambio a la Ley Orgánica sobre Municipalidades.

“Es una posibilidad (recurrir al TC)”, dijo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), al llegar al almuerzo con los senadores.

En la cita también participaron las alcaldesas de Quinta Normal, Karina Delfino (PS); de Valdivia, Carla Amtmann (Frente Amplio); y de Valparaíso, Camila Nieto (Frente Amplio), además de su par de San Ramón, Gustavo Toro (DC).

Una alternativa menos severa que un requerimiento podría ser presentar un oficio con un Téngase Presente dirigido a los ministros del TC, advirtiendo vicios de constitucionalidad al no responder a los principios de igualdad ante la ley y equidad territorial que consagra la Carta Fundamental.

“Estamos evaluando colectivamente las acciones al respecto. Efectivamente la propuesta del gobierno es injusta y regresiva. (Con ello) el IVA que pagan los vecinos de Putre, Cabo de Hornos o Isla de Pascua, donde prácticamente no hay ningún beneficiario de la exención de contribuciones, irá a compensar a los 22 mil propietarios que dejarán de pagar impuestos en Las Condes. Esto constituye una injusticia territorial en la distribución de los recursos”, comentó el senador Diego Ibáñez.

El requerimiento incluso podría ser presentado por una cuarta parte de los miembros de la Cámara (39 firmas).

“Eventualmente podría haber un cuarto requerimiento respecto de la regla de los tributos municipales”, señaló el jefe de bancada de los diputados PS, Raúl Leiva.

Confianza gubernamental

Esta mañana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mostró tranquilo respecto del paso que se dará esta tarde en el Senado, que permitirá despachar a ley la megarreforma.

Incluso, aunque la norma sobre compensación municipal se rechace por no reunir los 26 votos necesarios para ser aprobado, para el Ejecutivo no se trata de un artículo estratégico, por lo que la iniciativa gubernamental podría avanzar a su promulgación sin necesidad de ese tema, que por lo demás, se puede resolver en la Ley de Presupuestos o en la próxima Ley de Reajuste del Sector Público

“Nosotros hemos puesto y como resultado la comisión mixta, está en discusión la posibilidad de los senadores y senadoras de aprobar o no la iniciativa que le conserva a todos los municipios íntegramente sus ingresos sin que sean afectados por la rebaja contribuciones. Esperamos que los senadores y senadoras voten a favor de esto y ellos tendrían que tomar su decisión”, dijo.

Además despejó que los vetos que anunció el gobierno ingresarán “muy probablemente el día de mañana”.

Sin embargo, sorpresivamente, Quiroz señaló que podría haber solo dos objeciones y no tres como se señaló en un principio. “A ver, las normas vetadas, en principio, son al menos dos hoy día, anatocismo (el artículo que prohíbe el cobro de intereses sobre intereses), y la otra, la que refería al llamado olvido financiero”.

Estas presentaciones, que obedecen a una facultad excepcional del Presidente de la República, inevitablemente alargar la discusión legislativa de la megarreforma.

El nuevo cronograma considera que la Cámara y el Senado voten la próxima semana estos vetos.

No obstante, una vez superado el tramite en el Congreso, el megaproyecto debe superar la etapa del TC, que hasta momento está revisando tres requerimientos presentados por la oposición (dos de los diputados y uno de los senadores).

Igualmente el Tribunal Constitucional debe dar el visto bueno a un grupo de artículos que implican cambios a leyes orgánicas que obligatoriamente debe ser revisadas, entre ella la norma que se vota hoy sobre fondos municipales.