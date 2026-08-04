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    El Deportivo

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    El arquero africano cumplió su primer entrenamiento en Chile y ya fue presentado a los medios. Ambas anteceden a su encuentro masivo con los hinchas, que ya lo esperaron en el aeropuerto. Los albos intentarán sacarle réditos a un boom que partió en el Mundial.

    Por 
    Matías Parker
     
    Christian González

    Vozinha pisa suelo chileno. El arquero llega al país para transformarse en el nuevo guardián de Colo Colo y recibe una bienvenida de superestrella. Su aspiración principal es deportiva y así lo dejó claro en las negociaciones que mantuvo directamente con Aníbal Mosa. Si prefirió llegar al Cacique, fue porque concibió que en Pedreros buscaban priorizar sus condiciones deportivas y no el fenómeno mediático en que se transformó después de sus memorables actuaciones con Cabo Verde durante el Mundial, las que le valieron ser considerado en el equipo ideal del torneo.

    Sin embargo, la primera acción que realizó el guardameta fue, en rigor, una activación comercial: el portero tardó minutos en recibir y ponerse la indumentaria Adidas, de la línea Originals. La marca alemana es el sponsor técnico del club, pero en el gesto hay un interés más profundo: la firma está negociando con el guardameta para transformarlo en uno de sus embajadores en Chile y en el mundo.

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    El potencial vínculo con la marca de las tres tiras es, en rigor, un reflejo del cambio de estatus de Vozinha a nivel planetario. El mejor ejemplo en ese sentido es que el guardameta llegó al Mundial luciendo zapatos de Senda Athletics, una marca de mucho menor figuración en el mercado. Pertenece a Santiago Halty, un empresario estadounidense de origen argentino. Los modelos Mendoza y Mendoza Elite cobraron notoriedad en el mundo entero. Sin embargo, mantener la relación resultaba insostenible, precisamente por la avalancha de ofertas que comenzaron a llegarle cuando se transformó en fenómeno planetario. Conservarla, en la práctica, cuesta, ahora, varios miles de dólares.

    En Macul, por cierto, aprovecharon el hito que significó el arribo de Vozinha para lucir todas las marcas involucradas con el club. Como pocas veces, todos los funcionarios que llegaron al aeropuerto se presentaron con una casaca roja, de vivos negros, en la que aparecen todos los logos de los sponsors.

    Vozinha, en una de las mediciones a las que fue sometido antes de firmar el contrato (Foto: @colocolooficial / Instagram)

    El guardameta dejó la terminal en un vehículo de la marca que patrocina al club. En las próximas horas, como sus compañeros, recibirá uno de ellos para realizar sus desplazamientos. Hace un par de años que en el estacionamiento del equipo de Macul solo hay autos de las marcas que auspician al club. De los jugadores, solo uno se atrevió a desafiar uno de los acuerdos: Maximiliano Falcón.

    Otra señal clave del intento de los albos por expandir su marca es que desde que se oficializó el acuerdo con el guardameta, las informaciones relacionadas con el meta se emiten en tres idiomas: castellano, inglés y portugués. El segundo, en su condición de universal. El tercero, porrque es el que se habla en Cabo Verde.

    La ‘precaución’

    El contrato de Vozinha con los albos incluye ‘seguros’. En el plano deportivo, por ejemplo, el golero está obligado a jugar la mitad de los minutos que disputen los albos en los cuatro meses que le restan a 2026 para que se active la cláusula de renovación que contempla la extensión del pacto por todo 2027. De esa forma, el caboverdiano jugará la Copa Libertadores, si el equipo de Fernando Ortiz mantiene la actual campaña y consigue la clasificación.

    En lo comercial, también. En el acuerdo para ficharlo se establece claramente la cesión de los derechos de imagen del arquero a Colo Colo, una práctica que, en rigor, se extiende a todos los integrantes del plantel. Ese acápite obliga a Vozinha, como a sus compañeros, a ocupar ropa institucional en todos los partidos, apariciones y eventos públicos en los que participe en su condición de jugador del club, a los que está obligado a asistir. La excepción son los zapatos de fútbol y, en el caso de los arqueros, los guantes. Sin embargo, el guardameta puede realizar cualquier otro tipo de campaña publicitaria que no sea competencia de algún patrocinio del club.

    Los albos entienden que en ese concepto hay un capital clave, primero, para financiar una operación costosa: la inversión por el período ideal del acuerdo con Vozinha involucrará el desembolso de unos US$ 600 mil. Y, luego, para obtener una rentabilidad que supere con creces esa cifra. De hecho, en el Cacique tendrán que cuantificar un concepto que en Chile no suele valorizarse debidamente: el impacto en la imagen internacional del club, considerando la repercusión que se produjo desde que Aníbal Mosa anunció que el guardameta caboverdiano se transformaría en el primer, y hasta ahora único, refuerzo albo para el segundo semestre. El club de Macul se transformó en protagonista de múltiples notas en todos los formatos en el mundo entero.

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