Escala tensión oficialista: malestar republicano y dichos de Quiroz vuelven a enredar a La Moneda por salida de exsubsecretario Rodríguez

En su cumpleaños número 43, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, recibió un regalo inesperado de parte del presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella. Lejos de las felicitaciones, el timonel oficialista aprovechó un chat que comparte con él y otros exmiembros de la Fundación Jaime Guzmán para responsabilizar al principal colaborador del ministro Claudio Alvarado por el manejo de la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez , luego de que se conociera el resultado positivo de un test de drogas que terminó costándole el cargo.

“Por el momento sería bueno que @Máximo Pavez le pidiera perdón a Juan Pablo por el desdén frente al caso, por los ‘trascendidos’ maliciosos que circulan contra JP y por la irresponsabilidad frente a todo el proceso delicado por definición”, manifestó Squella en ese grupo de mensajería, según publicó Ex-Ante.

La arremetida de Squella no pasó inadvertida en La Moneda. A primera hora de este martes, el ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, salió públicamente a cerrar filas con su subsecretario y respondió a los cuestionamientos del líder republicano. “Tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones”, afirmó el secretario de Estado en Radio ADN, descartando las críticas y defendiendo la forma en que el Ejecutivo enfrentó el caso.

El intercambio evidenció una tensión que en los últimos días se había incubado de manera reservada entre el gobierno y la directiva del Partido Republicano. Más que el fondo de la decisión, en la tienda han surgido cuestionamientos sobre la forma en que el Ejecutivo gestionó el caso. En ese contexto, dirigentes de la colectividad han impulsado una revisión del protocolo aplicado -apuntando directamente a Pavez por ser la autoridad a cargo de supervisar la ejecución del protocolo por test de drogas- y han presionado por una eventual reincorporación de Rodríguez.

“Muy grave el daño que le han hecho a Juan Pablo. Espero podamos revertirlo, al menos en eso estamos trabajando 100%”, afirmó Squella en el mismo grupo de WhatsApp.

En la colectividad, aunque evitan hacerlo publicamente, son varios los que respaldan a Squella. En particular, según reconocen parlamentarios e incluso asesores de gobierno, resienten el poco respaldo que ha recibido el exsubsecretario desde el gobierno, sobre todo considerando los cuestionamientos que ha recibido el protocolo de toma de muestras y que se trata de una figura cercana a republicanos.

Si bien nunca ha militado, Rodríguez era una de las autoridades que mantenía relación con varios dirigentes del partido, lo que se fortaleció tras su rol en la tramitación de la megarreforma. Antes de eso, incluso fue un de los nombres que iba a ser candidato a diputado en las últimas elecciones parlamentarias. Sin embargo, se bajó debido a motivos personales.

En ese contexto, los cuestionamientos en la interna apuntan a dos figuras del gobierno. Por un lado, responsabilizan a Pavez del protocolo que terminó definiendo la salida de Rodríguez -que al igual que la exautoridad, apuntan es poco claro respecto a los procedimientos y se presta para errores -, pero también cuestionan el rol del jefe de Cotenidos y Comunicaciones del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, quien es republicano y uno de los principales asesores del Presidente José Antonio Kast.

En concreto, en el partido algunos creen que en La Moneda se apresusaron con definir la salida del exsubsecretario en un contexto en el que el protocolo sí estaba considerada una contramuestra. Por lo demás, apuntan a que tampoco tomaron en cuenta la versión de Rodríguez, pese a ser una figura conocida en el partido fundado por Kast y del cual sus principales asesores siguen siendo militantes. En ese contexto, creen que se tomó una decisión más comunicacional que técnica, dejando en una posición complicada al exsubsecretario.

De hecho, en los últimos días, no solo en el Partido Republicano, sino que también en el resto del oficialismo han salido en varias ocasiones a defender a Rodríguez, pidiendo incluso su reincorporación. Esto, después de que el viernes la exautoridad diera a conocer el resultado de un nuevo examen en el que dio negativo. Este martes, volvió a hacer los mismo con dos nuevos test.

Así, durante este jornada, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, insisitió en su regreso a La Moneda. “Somos de la idea de que Juan Pablo Rodríguez debería reincorporarse al Gobierno“, afirmó en radio Duna.

En La Moneda, eso sí, no han cedido a la presión de los partidos y salieron en defensa de Pavez. “Acá el señor secretario Pavez lo que ha hecho es tomar como referencia un marco que está en una ley, tomar los instructivos de la Contraloría, sobre eso y avalado el organismo de Senda, se establecen los términos de referencia y se hace una licitación”, dijo Alvarado, en entrevista con Radio ADN.

10/07/2026 - MINISTRO DEL INTERIOR, CLAUDIO ALVARADO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

En concreto, desde el gobierno recalcan que no había espacio para tomar otra decisión que no fuese la salida de Rodríguez. Lo contrario -explican- habría significado asumir que el protocolo tenía fallas y abrir la puerta a que se cuestionara el resultado de todos los examenes de las otras autoridades.

Incomodidad en Palacio

El biministro Alvarado no dudó también en desmarcarse de los dichos de Squella: “En situaciones complejas, la solidaridad humana, por compromisos, por conocimiento, amistad, siempre va a estar presente, pero mientos de las decisiones que tiene que tomar. O sea, separar los afectos de las decisiones, porque cuando uno empieza a confundir los afectos con las decisiones políticas, los errores pueden ser manifiestos.”.

Sus declaraciones subieron la tensión en los partidos. Aunque entre los parlamentarios republicanos descartaron responder públicamente al ministro, algunos en privado apuntan a la falta de autocrítica de las autoridades de gobierno. En particular a Interior, cartera que insisten estuvo a cargo de todo el proceso para los test de droga.

De esa forma, fue el propio Squella quien salió a responderle a Alvarado. “Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad”, publicó a través de sus redes sociales, escalando la tensión.

En esa línea, insisitió en la responsabilidad de Pavez: “Mi comentario en un chat entre amigos donde le pido a Max Pavez que se pronuncie, fue en su calidad de responsable formal del proceso que ha significado una estigmatización brutal a una persona. Considerando que todos, incluido él, le creen a Juan Pablo, se habría esperado que al menos reconociera que el protocolo hay que mejorarlo hacia futuro y todavía está a tiempo de hacerlo”.

Tras el cruce, durante la tarde Alvarado partió al Congreso donde aseguró que “yo converso permanentemente con el senador Squella, recién intercambiamos algunas palabras en la Sala y quedamos de juntarnos a conversar”. A ambos se les pudo ver conversar por unos minutos en la testera de la Sala del Senado.

Desde la UDI, en tanto, también salieron en defensa del subsecretario del Interior y cuestionaron al timonel del Partido Republicano.

“Es una persona que ha ejercido cargo con gran profesionalismo, tanto como subsecretario del Interior como una especie de vocero subrogante”, afirmó el diputado Ramírez.

El secretario general de la colectividad, Juan Antonio Coloma, por su parte, afirmó que “a esta altura, uno esperaría que el presidente del Partido Republicano hubiese dedicado 100% a apoyar al gobierno y no a generar peleas en forma constante con distintas personas”.

Si bien entre republicanos -incluso del Ejecutivo- respaldan la arremetida de Squella, lo cierto es que en Palacio son varios los que quedaron desconcertados con su arremetida contra Pavez y, posteriormente, contra Alvarado. “Se sobregiró”, comentan algunos.

Transmiten que el senador traspasó un límite al volver a realizar una crítica pública contra un personero de gobierno. Varios recordaron su arremetida -hace semanas- contra el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

En la colectividad, en todo caso, transmiten que Squella marcó un punto que era sentido por los republicanos.

La contradicción entre Alvarado y Quiroz

Si en los partidos la salida del exsubsecretario ha vuelto a tensionar las relaciones , en La Moneda el tema ya ha generado las primeras descoordinaciones entre ministros.

Valparaiso, 24 de junio 2026 El ministro de Hacienda Jorge Quiroz y el ministro del Interior Claudio Alvarado en la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Pese a que durante este lunes, en medio de la presión de los partidos, el ministro Alvarado anunció que Rodríguez no volvería al Ejecutivo y que “en los próximos días el gobierno dará a conocer el nombre del próximo subsecretario de Hacienda”, este martes en la mañana el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, no cerró del todo esa posibilidad.

“Estamos buscando nombres y hay una decisión del gobierno superior respecto de si el exsubsecretario Rodríguez vuelve a reincorporarse al gobierno o no. En lo que a mí respecta, la decision hasta el día de hoy es que estoy buscando subsecretario”. planteó al ser consultado por el tema.

Alvarado, sin embargo, reiteró que la decisión es que se mantenga fuera del gobierno. “Tal como él nos planteó en su minuto, de tener la libertad para ejercer su defensa y reivindicar su nombre, ante esta controversia que se ha dado es mejor que lo haga y lo realice desde fuera del gobierno”, aseguró en radio ADN.