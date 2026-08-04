Día del Vinilo anuncia su V edición celebrando el regreso del 7″ fabricado en Chile

Ya no es un fenómeno en auge, sino la consolidación de un formato que dejó de ser para coleccionistas. El fértil momento que vive la música chilena impacta a sus creadores y oyentes, quienes valoran cada vez más la experiencia de la alta fidelidad, los soportes físicos y el objeto como un bien emocional.

El Día del Vinilo confirma su quinta edición y se consolida como el encuentro más importante del país. Este 2026, el evento pone el foco en el regreso del single de 7″ fabricado en Chile, “un formato que vuelve a producirse localmente gracias a Selknam Record Pressing y que representa un nuevo paso para el desarrollo de la industria nacional del vinilo”, como adelantan desde la organización.

El Centro Cultural Gabriela Mistral abre sus puertas el sábado 15 de agosto –fecha en que también celebramos el Día del Rock Chileno–, desde las 11:00 y hasta las 20:00 horas, con una serie de novedades alineadas con lo que pasa a nivel mundial respecto al vinilo, pero haciendo hincapié en lo que nos convoca: lo que sucede en el territorio, con nuestra música, fabricación, producción y agentes musicales.

“Esta versión contará con cerca de 20 lanzamientos y reediciones que reflejan el excelente momento que vive la producción discográfica chilena, entre ellos el esperado regreso del 7” local con títulos de bandas consagradas, junto a lanzamientos de la escena alternativa", comentan, adelantando que el listado completo de títulos será anunciado el próximo 12 de agosto a través del Instagram oficial del Día del Vinilo.

Además de los títulos en físico, los asistentes podrán acceder a firmas con Simón Campusano, Fernando Milagros, Protistas, Los Bunkers, Congreso y Gondwana.

“Uno de los aspectos más relevantes es que se reúne en un mismo espacio a distintos actores de la industria: sellos multinacionales como Sony Music y Universal Music, sellos independientes, la fábrica chilena de vinilos Selknam, disquerías independientes y el mayor distribuidor musical del país, Punto Musical, lo que ofrece una panorámica única del presente de la edición fonográfica en Chile”.

Ese espíritu también se refleja en las escuchas y conversatorios. Sello Cazador ofrecerá la escucha de “Nortinas War”, de Protistas, mientras Punto Musical hará lo propio con “El sonido del misterio”, de De Saloon. Los conversatorios van desde 'La fabricación nacional de vinilos’, con Diego Ili de Selknam Record Pressing y Carlos Suarez de Punto Musical; 'Los 40 años de Pateando Piedras‘, con Cristian Rodriguez y Sergio Munita; 'El desarrollo musical en los años 90s’ con Oscar Sayavedra y Tabare Couto, y un cierre sobre el color de los sonidos: 'Diseño y gráfica de discos’, con Carlos Cadenas y Camilo Benavente.

El Día del Vinilo es uno de los pocos momentos del año donde conviven las grandes compañías con las cooperativas alternativas, las tiendas especializadas, quienes fabrican, crean, compran, coleccionan y disfrutan. “Creemos que ese cruce y encuentro tiene un enorme valor cultural porque fortalece el ecosistema de la música chilena, impulsa nuevos proyectos editoriales y acerca al público a una forma de consumir música que pone en valor la obra completa, el diseño, el sonido y el patrimonio discográfico”, reflexionan desde la organización, haciendo una lectura clara de lo que pasa con este formato.

“El crecimiento del vinilo –no sólo en Chile, sino que a nivel mundial–, demuestra que no se trata de una moda pasajera. Hoy convive naturalmente con el streaming, ofreciendo una experiencia distinta: escuchar un álbum completo, valorar su arte gráfico y establecer una relación más cercana con la música. El hecho de que en Chile no solo se estén editando más discos, sino que también vuelvan a fabricarse formatos como el 7”, demuestra que existe una industria en expansión y un público más interesado en el soporte físico, desde géneros musicales que van del indie al reggae".

Más que una feria de venta de discos, Día del Vinilo es un espacio cultural diverso que se piensa más allá de una acción de compra. Entre lanzamientos y reediciones exclusivas, sucederán conversatorios, talleres y muestras musicales para entendidos, curiosos, trabajadores, melómanos y todo el entremedio que habita en el gusto por la música.