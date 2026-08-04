Arrau busca flexibilizar los requisitos para postular a Carabineros y reducirá la edad mínima de ingreso a 17 años

Aumentar la dotación de Carabineros. Ese es uno de los principales objetivos que el gobierno se ha planteado en materia de Seguridad. Así, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Martín Arrau, ha impulsado durante las últimas semanas una agenda en esa línea.

Hace dos semanas el Ejecutivo anunció medidas para aumentar el número de funcionarios y postulantes a la policía uniformada, apuntando -principalmente- a mejorar las condiciones y remuneraciones de los funcionarios. Con esto, se busca incentivar las postulaciones y la retención de quienes hoy integran la institución encabezada por el general director, Marcelo Araya.

Pero la cartera encabezada por Arrau también buscará flexibilizar los requisitos de acceso y postulación a Carabineros, una medida que busca concretar a través de la modificación del reglamento que norma dicho proceso en la policía uniformada.

Modificaciones de este tipo no son nuevas. Uno de los mayores cambios en este línea se realizó durante el gobierno anterior, cuando la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que se permitiría que postularan personas con tatuaje o con pie plano, razones por las que en ese tiempo se podía rechazar a un postulante.

La flexibilización

El pasado 17 de julio, Seguridad ingresó a la Contraloría un decreto para modificar el reglamento de selección y ascenso en Carabineros. En específico, según el escrito firmado por el ministro Arrau, se busca modificar el decreto de 1959 del Ministerio del Interior donde se especifican todos los requisitos para que una persona pueda postular a la policía uniformada.

El histórico reglamento establece, entre otras cosas, la edad mínima que debe tener una persona para postular a Carabineros, su altura, su estado de salud e incluso civil. En la misma normativa, además, se establecen los requerimientos para que un funcionario pueda reintegrarse, entre otras regulaciones.

Según el decreto ingresado por Seguridad, las modificaciones que buscan introducir se dan “atendidas las actuales necesidades institucionales en materia de gestión de personal”, ya que “se ha estimado necesario adecuar la normativa reglamentaria vigente, con el objeto de ampliar el universo de postulantes a la institución, flexibilizar los criterios de reincorporación de personal previamente formado y establecer reglas más claras y actualizadas en materia disciplinaria durante la etapa de formación, resguardando, en todo caso, los estándares de idoneidad, probidad y disciplina propios de la función policial”.

“Todo ello orientado a modernizar la normativa institucional y optimizar la captación, formación y gestión del recurso humano”, se lee en el mismo documento.

La primera modificación que se introducirá es la reducción de la edad mínima de ingreso. Hasta ahora, el mínimo era 18 de años, lo que se reducirá a 17 años cumplidos para postular, manteniendo como edad máxima 30 años.

Además de eso, si bien continúa siendo requisito ser “chileno y soltero”, el mismo documento modifica, formalmente, el requisito de estado civil. Actualmente, se establecía que podían postular a Carabineros “incluso” personas casadas, mientras que según la modificación propuesta por Seguridad se determina que se podrá postular “sin exigir estado civil”. Sin embargo, el mismo documento especifica que aquello es “en ciertos casos”.

También, se busca modificar la imposibilidad que había, hasta ahora, de volver a postular a un proceso de formación, fijando como límite dos intentos más.

Por otro lado, también se regula el reintegro de funcionarios al servicio. En ese apartado, se amplía el máximo de edad hasta la que se pueden reincorporar, ampliándola hasta los 40 años.

Las reglas a la conducta

Además de la flexibilización, el mismo decreto del Ministerio de Seguridad también busca normar el área de formación y de presuntas irregularidades de los aspirantes a carabineros.

Para aquello, por ejemplo, establece que el aspirante deberá “acreditar conducta y honorabilidad personal y familiar intachable”, eliminando el actual artículo del reglamento el cual pide “dos certificados de personas honorables o de reparticiones públicas, que acrediten las buenas costumbres del postulante”.

Junto con eso, también se agregó un artículo al reglamento de Carabineros para la etapa de formación, el que establece que “no podrán continuar con su proceso de formación, el Carabinero alumno que haya incurrido en faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad o el prestigio de la institución, o que afecten el sistema jerárquico o disciplinario, haciendo inconveniente su permanencia en el plantel institucional. Las condiciones de su eliminación quedarán supeditadas a la resolución del proceso disciplinario correspondiente, sin perjuicio de la eliminación inmediata del afectado.”

El decreto del Ministerio de Seguridad, con el que se busca flexibilizar los requisitos de ingreso a Carabineros, fue revisado por la División Jurídica de la Contraloría el pasado 23 de julio, junto a funcionarios de Seguridad. Después de aquello, el escrito fue retirado, para realizar modificaciones jurídicas, por parte del ministerio, algo natural en este tipo de revisiones.