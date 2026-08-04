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    Comienza discusión de Sala Cuna en comisión de Hacienda del Senado y Ejecutivo adelanta artículos que buscará reponer

    Las indicaciones que busca reintegrar el gobierno, y que fueron rechazadas por la comisión de Educación, son al monto del aporte de Sala Cuna y una norma transitoria que contempla compensaciones a la Administradora de Fondos de Cesantía.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Ministro del Trabajo, Tomás Rau. Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    A la comisión de Hacienda del Senado se trasladó la discusión del proyecto de ley que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes, y crea un fondo solidario de sala cuna, donde el Ejecutivo adelantó qué artículos buscarán que se reintegren al escrito.

    La instancia comenzó con una presentación del gobierno sobre la iniciativa, donde se indicó como una herramienta para aumentar la participación laboral femenina y reducir las brechas de género.

    A cargo de la exposición estuvo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien inició explicando el origen de la regulación actual de sala cuna. Dentro de ello, presentó el proyecto como tal, los problemas que busca abordar, la forma de financiamiento e incluso mencionó los dos artículos que como Ejecutivo buscan reincorporar en la iniciativa porque fueron rechazados en la comisión de Educación.

    El primero es el artículo 3, referido al monto del aporte de Sala Cuna, que podrá determinarse regionalmente y reajustarse según la variación de la UTM. También establece que, si existe una diferencia entre el aporte del fondo y el costo de la sala cuna, esta podrá ser asumida por el trabajador, salvo acuerdo con el empleador.

    Además, el artículo establece que el fondo solo podrá financiar establecimientos que cuenten con autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado.

    El segundo es el artículo sexto transitorio, que contempla compensaciones a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) ante los cambios en los recursos que administra, considerando que existe un contrato de administración vigente por 10 años.

    El Ejecutivo también anuncia que presentará indicaciones para precisar que todas las salas cuna inscritas en el registro estarán sometidas al sistema de aseguramiento de la calidad y serán fiscalizadas por la Superintendencia de Educación.

    Financiamiento y críticas ante propuesta de uso del seguro de cesantía

    Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el nuevo aporte de 0,35% no implique un aumento de la planilla para los empleadores. Para ello, se plantea compensarlo con una reducción de las cotizaciones destinadas al seguro de cesantía.

    La cotización de la cuenta individual bajaría de 1,6% a 1,4%, mientras que el aporte al Fondo de Cesantía Solidario disminuiría de 0,8% a 0,65%. “El financiamiento que estamos planteando nosotros es que no aumente más la planilla”, argumentó el ministro.

    Añadiendo que “acá no se están tomando recursos del fondo, se está ajustando una cotización, se está reduciendo, es decir, es flujo, no es stock”.

    Sin embargo, la senadora Yasna Provoste cuestionó duramente el mecanismo de financiamiento, calificándolo como especialmente complejo para el empleo, debido a que Chile acumula 41 meses consecutivos con una desocupación superior al 8% y registra una tasa de desempleo de 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026.

    “Es precisamente ese fondo el que hoy se debilita con este proyecto de ley. Es precisamente ese fondo el que se desnaturaliza con este proyecto de ley”, sostuvo la parlamentaria.

    Provoste sostiene que el trabajador se vería afectado por partida doble: primero, por una reducción de sus ahorros individuales y, segundo, por un eventual debilitamiento del Fondo de Cesantía Solidario.

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