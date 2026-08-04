Condenan a 16 años de cárcel a cinco integrantes de la WAM acusados por homicidio de Manuel Huenupil en Carahue

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a penas que suman 16 años de cárcel a cinco integrantes del grupo Weichan Auka Mapu (WAM) -un concepto del mapudungún que se traduce como “lucha del territorio rebelde”- acusados por el crimen de Manuel Acracio Huenupil Antileo, trabajador baleado en un predio de Forestal Mininco en Carahue el 5 de mayo de 2022.

A días de ese hecho se decretó el Estado de excepción constitucional de Emergencia por grave alteración del orden público que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta hoy en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío.

Los condenados son:

Heraldo Alberto Norín Pilquimán

Jean Carlos Sáez Suazo

Jerson Benjamín Sáez Suazo

Jhony Eliel Huenupil Yuvine

Javier Alejandro Mariñán Millahual

Los cinco fueron condenados a penas de cumplimiento efectivo de 12 años de presidio, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas, en calidad de autores del delito consumado de homicidio simple.

En un fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Patricia Abollado Vivanco (presidenta), Jorge González y Roberto Herrera Olivos (redactor)– condenó, además, a los cinco a penas de cuatro años de presidio efectivo y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas, como autores del delito consumado de porte ilegal de arma de fuego y municiones.

En la causa, el tribunal condenó a César Julio Opazo Henríquez a cuatro años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, como autor del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones por un ilícito cometido en septiembre de 2024.

Opazo fue absuelto, por falta de acreditación, junto a Gonzalo Ariel Antío Canullán y Francisco Javier Pérez Álvarez de la acusación fiscal que les atribuía coautoría en el delito de homicidio simple.

En tanto, Norín Pilquimán, Huenupil Yuvine y Jerson Benjamín Sáez Suazo, fueron absueltos por tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de municiones y tenencia ilegal de partes y piezas de arma de fuego.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados. Asimismo, se decretó el comiso y destrucción de las especies incautadas en el procedimiento.

Los hechos

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de 9.00 horas del 5 de mayo de 2022, Manuel Huenupil y sus hijos, Damiro y Álvaro, llegaron al predio La Suerte, de propiedad de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Carahue, para realizar labores de limpieza.

La propiedad se encontraba ocupada por integrantes de la comunidad Quidiqueo Huenupil de Tirúa, a la que los trabajadores pertenecían, y de la comunidad José Painecura de Carahue.

Al llegar al predio, padre e hijos encontraron a tres sujetos desconocidos y ajenos a las comunidades, realizando faenas forestales, que señalaron que trabajaban para Sergio Alejandro Henríquez Valenzuela de “La Weichán”, al que contactaron para que concurriera al lugar.

Henríquez llegó acompañado de una veintena de sujetos, entre ellos los condenados, portando armas de fuego y municiones.

En dicho contexto, alrededor del mediodía, el grupo abordó a Manuel Huenupil, sus hijos y acompañantes, que se encontraban desarmados.

Los agresores, algunos encapuchados y otros a rostro descubierto, portaban armas de fuego, al menos 14 escopetas y armas cortas, se identificaron como integrantes de “La Weichán”, apuntaron a las víctimas, profirieron amenazas de muerte y efectuaron disparos al aire y al suelo, lo que provocó que los trabajadores huyeron del lugar.

Un disparo atravesó la estructura de la camioneta Nissan Terrano que conducía Manuel Huenupil, causándole la muerte por una herida torácica de gravedad. Tenía 48 años.

Cuatro meses después, en horas de la mañana del 12 de septiembre de 2022, efectivos policiales dieron cumplimiento a la orden de entrada, registro e incautación otorgada por el Juzgado de Garantía de Carahue, a los domicilios de los acusados Jhony Huenupil Yuvine, César Opazo Henríquez, Heraldo Norín Pilquimán y Jerson Benjamín Sáez Suazo, ubicados en la comuna de Tirúa, inmuebles donde hallaron e incautaron: un rifle de aire comprimido calibre .22 con mira telescópica, linterna, funda y multicargador; un arma calibre .40; una escopeta de dos cañones superpuestos desmontada y seis cartuchos calibre .12; otra escopeta con 16 cartuchos calibre .12; tres cartuchos de escopeta calibre.12, una lata de aerosol con aceite lubricante para armas de fuego; una escopeta de dos cañones yuxtapuestos calibre .16, sin culata y un conjunto marco cañón de pistola a fogueo, sin marca ni modelo visible.

En ese operativo, la Policía de Investigaciones logró apresar a ocho integrantes de la WAM, en un procedimiento que concluyó, además, con uno de los sujetos fallecido luego de que disparara en contra de un detective que resultó herido en un brazo.

Esa jornada, sin embargo, logró escapar Sergio Henríquez, sindicado como uno de los líderes de la WAM.

Henríquez, finalmente, fue detenido en febrero, en Tirúa cuando quiso renovar su cédula de identidad.