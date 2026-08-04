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    Industria minera se llena de cambios tras partida de Gómez a Codelco: Glencore nombra nuevos gerentes generales

    Osvaldo Zamorano asumió como gerente general de Altonorte, mientras que Jorge Picarte la gerencia interina de Lomas Bayas. El anuncio se suma a varios cambios gerenciales en la industria minera tras la salida de Jorge Gómez desde Collahuasi a Codelco.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Jorge Gómez, CEO de Codelco.

    Glencore anunció el nombramiento de dos nuevos gerentes generales en las operaciones Altonorte y Lomas Bayas, sumándose a un importante movimiento de ejecutivos en la industria minera tras la salida de Jorge Gómez como CEO de Collahuasi hacia la presidencia ejecutiva de Codelco.

    Desde el 1 de agosto el nuevo gerente general del Complejo Metalúrgico de Altonorte es Osvaldo Zamorano, mientras que en Lomas Bayas quedó de forma interina, como gerente general, Jorge Picarte, según anunció Glencore.

    Nuevo gerente general del Complejo Metalúrgico de Altonorte, Osvaldo Zamorano.

    “Los nombramientos forman parte de una actualización del equipo de liderazgo de Glencore en Sudamérica, orientada a asegurar una transición ordenada de responsabilidades, dar continuidad a las prioridades operacionales y respaldar los planes de crecimiento de largo plazo de la compañía, con foco en la excelencia operacional y la ejecución desde las operaciones”, señaló la minera suiza.

    Zamorano, ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción y con más de 20 años de experiencia en la industria minera, que ingresó a la minera suiza en 2005, reemplazará a Juan Carrasco, quien estuvo a cargo de Altonorte desde 2021 y que se mantendrá en cargos dentro de Glencore.

    Gerente general interino en Lomas Bayas, Jorge Picarte.

    En tanto, Picarte ocupará el puesto que dejó Jorge Saenz-Diez, quien hasta la fecha era gerente general de Lomas Bayas. Saenz-Diez ahora se desempeñará en el cargo de vicepresidente de lixiviación en Collahuasi.

    Glencore tiene una participación de 44% junto a Anglo American en Collahuasi, una de las minas más importantes en materia de producción de cobre del país.

    Fuentes consultadas señalan que Pedro González Carbonell ocupará el cargo de vicepresidente de desarrollo en Collahuasi, puesto que ocupó Mario Quiñones hasta hace un mes, cuando dejó la minera.

    “Durante los últimos 14 años, tuve el tremendo honor y desafío de acompañar de cerca a Jorge Gómez Díaz en su rol como CEO. Hoy, ante su partida y de cara al inicio de un nuevo ciclo con un nuevo liderazgo en la organización, entendí que este era también el instante natural para dar un paso al costado y culminar mi propia etapa aquí”, dijo Quiñones en su cuenta de Linkedin tras su salida.

    Actual CEO de Collahuasi, Patricio Hidalgo, tras salida de Jorge Gómez.

    El movimiento de ejecutivos ocurre luego de la llegada de Jorge Gómez a Codelco, donde asumió el pasado 13 de junio. Patricio Hidalgo, ex CEO de Anglo American, reemplazó a Gómez como CEO en Collahuasi.

    Además, según fuentes de la industria minera, el vicepresidente de recursos humanos de Collahuasi, Fernando Hernández, renunció a su cargo hace al menos dos semanas, posición que ocupó por un extenso tiempo, desde mayo de 2012.

    Ex vicepresidente recursos humanos, Fernando Hernández.

    Hernández estuvo once años en BHP, donde entró en 2001 como abogado, para desempeñarse luego en áreas de administración de personal. Y años antes, entre 1996 y 2001, fue abogado en Codelco, según su propio Linkedin.

    Un nombre que ha circulado para el equipo de Gómez en Codelco es el de Dalibor Dragicevic, actual vicepresidente ejecutivo de operaciones de Collahuasi. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso plantean que no es la idea de Gómez “descabezar” ell equipo ejecutivo de Collahuasi.

    Gómez llegó a Collahuasi en 2012, el mismo año que Hernández, con una producción de 282 mil toneladas de cobre. El año pasado la operación reportó 406 mil toneladas. En los catorce años que estuvo en la mina, la mayor elaboración del metal rojo ocurrió el 2021 con 630 mil toneladas, según reportes de Cochilco.

    Más sobre:GlencoreCollahuasi CodelcoOsvaldo ZamoranoJorge PicarteJuan CarrascoJorge Saenz-DiezPedro González CarbonellMario QuiñonesPatricio HidalgoFernando HernándezDalibor Dragicevic

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